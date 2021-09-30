Вкусив колишню дружину за ногу: у Рівному чоловіка оштрафували на 5 тис. грн за домашнє насильство

Суд визнав винним чоловіка, який покусав свою колишню дружину / УНІАН

Ровенський міський суд визнав винним чоловіка, який під час сварки вкусив свою дружину за стегно ноги, що призвело до рани. Його оштрафували на 850 гривень і зобов'язали виплатити колишній дружині 5 тисяч гривень в якості компенсації.

У рішенні суду в Рівному відзначається, що сварка між колишніми чоловіком і дружиною сталася ще в червні минулого року біля будинку. Чоловік, вчиняючи домашнє насильство, умисно вкусив жінку за стегно ноги, що призвело до крововиливу та садна. Експерт встановив, що він завдав своїй колишній дружині легке тілесне ушкодження.

Винуватець інциденту свою провину визнав. На обліку у психіатра або нарколога він не перебуває. Сам він заявив про свою готовність виплатити колишній дружині моральну компенсацію в розмірі 5 тисяч гривень. Саме таку суму мала намір стягнути з нього колишня дружина за те, що він її покусав.

Також суд засудив його до 850 гривень штрафу.

Нагадаємо, у Львові водій автомобіля, перебуваючи з стані алкогольного сп'яніння, покусав співробітника поліції, який попросив його пройти тест на наявність алкоголю в організмі. Крім того, він вдарив іншого поліцейського головою в обличчя. Зловмисника відправили до відділу поліції. Йому загрожує до 5 років обмеження волі.