"Він розмовляти не міг": під Запоріжжям підлітки катували і намагалися зґвалтувати битою дитину

Насильство / pixabay

У Запорізькій області в селищі Кушугум 15 січня підлітки катували і по-звірячому знущалися над 14-річним знайомим.

За даними поліції, шестеро підлітків у віці від 12 до 15 років запросили в гості 14-річного Єгора. Там вони жорстоко били і знущалися над підлітком. Хлопця почала шукати мама, а коли побачила дитину, негайно викликала поліцію.

Що відбувалося з 14-річною дитиною

"Я взагалі не могла припустити, що діти можуть бути на таке здатні. Фільм жахів, як показують. Навіть ті, хто там був і просто спостерігав - здорова людина так би не змогла робити", - каже мама хлопця Анна в ефірі програми Один за всіх на телеканалі СТБ.

Жінка розповідає, що того дня її син попросив погуляти з другом Сергієм. Вона відпустила його, але просила повернутися до 16:30. Але в зазначений час він додому не з'явився.

"Зазвичай він міг затриматися на пів години, на годину, але він зазвичай віддзвонювався. На цей раз він не подзвонив, ми почекали, а потім я почала йому дзвонити по телефону, а телефон вимкнений. У мене почалася паніка, з'явилося відчуття тривоги. Я подзвонила по телефону Сергію, його мама сказала, що він вдома, але бачив як мій син десь пішов з Аліною, сказав, що проведе її і відразу піде додому", - розповідає Анна.

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Катували і знущалися

Далі жінка розшукала старий телефон сина і знайшла там контакт знайомої дівчини, яка розповіла, що бачила її сина зі Славіком. За словами мами підлітка, цей самий Слава був проблемною дитиною, він ходив в школу з ножем, конфліктував з однолітками і т.д. батьки сіли на скутер і поїхали в будинок Славіка.

Коли вони під'їхали, виявили там групу підлітків, серед яких був Славік. Він розповів жінці, що вони знайшли Єгора на зупинці, врятували від двох чоловіків, які побили його і забрали телефон, втім, підліткам начебто вдалося їх наздогнати і забрати телефон назад.

Також він додав, що мовляв Єгор сам попросив їх донести його сюди, "щоб мама не переживала".

"Мені його вивели під руки. Він розмовляти не міг. У нього була задишка, істерика, він кульгав, був мокрий. Він взагалі не міг говорити. Викликали швидку. Медики його оглянули, виявили гематому на голові, синці на руках, тупу травму живота. Ми викликали поліцію, а самі поїхали з сином в швидку", - розповідає Анна.

Погрожували і били

Заманила до будинку Славіка його сама Аліна. Вона запропонувала піти до нього додому і попити чай. Коли Єгор увійшов, за ним закрили двері на клямку, вдарили в спину, щоб забрати телефон. Йому погрожували ножем, приставляли його до тіла, били, виводили на вулицю роздягненого, обливали холодною водою, змушували ковтати запалені сигарети, змушували на колінах стояти на солі.

"Найжорстокішими були 14-річні Сергій і Славік. Там ще знімали відео всього цього. Знімали на телефон Максима. Я відео не бачила, мені сказали, що мені не варто на це дивитися, ви не витримаєте", - розповідає мама підлітка.

"Він мені говорив, що його не просто обливали холодною водою, а й мочилися на нього. А решта стояли, сміялися. Вони намагалися йому в задній прохід всунути биту - забити", - додає батько хлопця Олександр.

Батьки Єгора кажуть, що просто не уявляють, щоб далі відбувалося з їхнім сином, якби вони його не знайшли.

"Він мені каже, коли йому дали лягти на диван, він в подушку закричав "Мама". А в цей момент я якраз кинулася його шукати. А вони йому сказали: "Чого ти її кличеш, вона не знає де ти, вона сюди не приїде. Сказали, що до 9 годин будуть з ним тут розбиратися, а після 9 годин закопають. З Єгора вимагали гроші. Начебто, Слава з Сергієм когось побили і їм потрібні були гроші, щоб відкупитися. Почали з 1000 грн, а закінчили 13 тисячами і сказали, що зроблять його третім співучасником", - розповідає жінка.

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Поліція затримала лише двох учасників

За фактом тортур 13-річного Єгора відразу було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 127 (тортури) Кримінального кодексу України. Санкція за статтею передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Згодом правоохоронці відкрили ще два кримінальні провадження за ч.2 ст. 187 (розбій) КК України та ч. 3 ст. 153 (сексуальне насильство) КК України.

Затримано двох людей Сергія і Славіка.

Батьки ж потерпілого вимагають, щоб до відповідальності притягнули всіх, хто брав участь у знущаннях над їх дитиною. У справі фігурують троє хлопців і три дівчини.

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