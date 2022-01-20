Тіло немовляти тиждень лежало у ванні: під Вінницею батьки не хочуть ховати померлу дитину

Тіло дитини лежало у ванні / скріншот

У Вінницькій області в селі Українка батьки тиждень відмовлялися ховати немовля. Згідно з висновками експертизи, двомісячна дівчинка захлинулася грудним молоком. Мати під час годування була п'яною, а батько в гостях у кума.

Як повідомляє ТСН, майже тиждень тіло двомісячної Вероніки лежало в будинку в дитячій пластмасовій ванні, накрите дошками.

До хати чи не щодня приходять односельці вмовляти 70-річного батька поховати немовля.

Його 36-річна дружина каже, що їхня дочка померла ще 6 днів тому, коли у них якраз були гості. Дівчинка закашлялася, а потім затихла, мати подумала - вона спить. Згодом помітила, що дитина не дихає. Через півгодини чоловік зателефонував до поліції.

Медики і поліцейські тільки констатували смерть. Тіло доставили на експертизу. Смерть була природною - дитина захлинулася блювотними масами.

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Того дня, кажуть у поліції, від матері був сильний запах алкоголю. Її кров взяли на експертизу, яка і показала рівень проміле, рівноцінний випитій пляшці горілки.

Возив тіло дитини на автобусі

З бюро судмедекспертизи тіло немовляти забрав батько. Спецтранспорту не було. Сам він каже, перевозив мертву дочку в рейсовому автобусі, і замість того, щоб організувати похорон, поклав тіло в комору.

Причини називає різні - від того, що не розуміє висновку судмедекспертизи, до бажання поховати в могилі своєї матері.

Все село вимагає негайно поховати дитину. Люди самі готові організувати похорон.

У будинку живе ще одна дочка

Найбільше їх обурює, що весь цей час у сусідній кімнаті живе шестирічна дівчинка. Односельці домагаються, щоб її вилучили з родини. Олі 6 років, дитина не розмовляє.

Староста запевняє, що сім'я перебуває на обліку як неблагонадійна. 4-річний син подружжя вже рік живе в інтернаті.

6-річну дочку - єдину, яка залишилася з батьками - найімовірніше, з сім'ї заберуть.

Тільки тоді, коли в село приїхали журналісти і поліція, староста привіз труну. Батько погодився, щоб дочку поховали, і виніс тіло з комори.

Наруги над тілом не було, кажуть у поліції, тому кримінальне провадження не відкривали. Дівчинку поховали після обіду, на тому ж місці, над могилою прабабусі, як і хотів батько.

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