На Полтавщині загадково померла 3-річна дитина: спочатку піднялася температура, а потім - набряк мозку

На Полтавщині померла 3-річна дитина / pixabay

В місті Глобине Полтавської області померти 3-річна дівчинка. У дитини діагностували набряк головного мозку.

Виконавчий директор Глобинської міської лікарні Яків Синаюк розповів, що дитину госпіталізували в стані клінічної смерті, повідомляє "Суспільне".

Попри зусилля медиків, дівчинка померла.

Прес-секретар Кременчуцького райуправління поліції Ганна Васенко повідомила, що в поліції за цим фактом вже почали розслідування. За даними слідства, дитина захворіла на початку лютого, у неї була висока температура.

читайте такожХлопчик впав у 30-метровий колодязь і провів там 5 днів - дитина померла в лікарніСпочатку батьки звернулися до приватного лікаря, проте згодом дівчинку госпіталізували в міську лікарню.

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"Поліція почала розслідування за фактом смерті для того, щоб судово-медичний експерт сказав, що саме викликало набряк головного мозку дитини", - розповіли в поліції.

Раніше ми розповідали, що у Вінницькій області в селі Українка батьки тиждень відмовлялися ховати немовля. Згідно з висновками експертизи, двомісячна дівчинка захлинулася грудним молоком. Мати під час годування була п'яною, а батько в гостях у кума.

Також повідомлялося, що в Запорізькій області родичі 2-річного хлопчика, який помер у дитячій лікарні перед Новим роком, побили чотирьох медиків і ліфтера. Близько 10 осіб, які є друзями та родичами батьків загиблої дитини, розбили скло, вибили замок і увірвалися в реанімаційне відділення.

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