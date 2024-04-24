У ЄС зробили важливу заяву про обмеження для українських чоловіків за кордоном

Директива ЄС щодо тимчасового захисту продовжує діяти незалежно від статі і призовного статусу громадян України.

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В Єврокомісії "прийняли до уваги" рішення МЗС України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

В Єврокомісії "прийняли до уваги" рішення МЗС України обмежити надання консульських послуг українським чоловікам призовного віку за кордоном. Директива щодо тимчасового захисту діє незалежно від статі і призовного статусу громадян. Про це заявила речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Гіппер, пише "Радіо Свобода".

"Ми взяли до уваги це оголошення. Я не маю конкретних коментарів, якщо говорити про директиву щодо тимчасового захисту. Ми не робимо розрізнення за статтю чи призовним статусом людей. Це все, що маю сказати зі свого боку", - зазначила Гіппер.

Водночас представники Єврокомісії не прокоментували, чи підтримують рішення української влади, а також не надали чіткої відповіді щодо можливості депортації українських чоловіків із простроченими документами.

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"Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, які необхідно вжити в контексті конфлікту. Єдине, що ми можемо зробити, – це пояснити, яка ситуація з цими особами, які перебувають на території Європи. Це те, що ми можемо зробити", - додав представник Єврокомісії Ерік Мамер.

Мобілізація в Україні - останні зміни

Нагадаємо, 23 квітня почало діяти рішення МЗС України, яке обмежує надання консульських послуг для чоловіків віком 18-60 років за кордоном, зокрема оформлення закордонних паспортів та їхню видачу. Як пояснюється, це пов'язано з ухваленням закону про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року.

Що відомо про закон про мобілізацію в Україні / Инфографика: Главред

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив рішення МЗС, вказавши, що перебування українців за кордоном "не звільняє від обовʼязків перед Батьківщиною". Обмеження на надання консульських послуг чоловікам призовного віку за кордоном, за словами МЗС, є тимчасовим заходом, спрямованим на вирішення питань військового обліку громадян.

Також в паспортному центрі у Варшаві утворилися величезні черги одразу після того, як українцям призовного віку тимчасово припинили надавати консульські послуги. Чоловікам відмовляли у видачі навіть готових документів, посилаючись на те, що "не працює система".

Крім цього, Кабмін розробляє нові покарання для ухилянтів. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, окрім обмеження прав на керування транспортними засобами, для військовозобов'язаних можуть ввести обмеження на надання адміністративних послуг.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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