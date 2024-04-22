"Молоді люди сьогодні потрібні": Зеленський розповів, навіщо знижувати вік мобілізації

Президент Зеленський говорить про те, що нові бійці віком до 30 років можуть дати технологічний прогрес у війні проти країни-агресора РФ.

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В армії потрібні молоді люди, які орієнтуються в технологіях - президент Зеленський / колаж Главред, фото УНІАН

Нинішні воїни Сил оборони України потребують заміни молодими українцями, які краще орієнтуються в технологіях сучасної війни. Про це в інтерв'ю французькому блогеру Юго Треверу сказав президент України Володимир Зеленський.

"Є відповідні критерії та пріоритети щодо віку та фізичного стану бійців, яких потрібно тренувати і після цього вони відправляються на фронт. І цей запит є від військового командування. Вони показують конкретні цифри, які потрібні їм в українській армії. Потрібно готувати бригади, які прийдуть на заміну тим бригадам, які вже два роки стоять на фронті. Щоб це зробити, щоб була адекватна заміна - людям потрібно тренуватися і бути в серйозному фізичному стані. За всієї поваги до наших воїнів - є різниця між 50-річними і 25-річними. [...] На різних напрямках різні виклики, різні абсолютно різні, різна війна і різні технології. Більш молоді люди сьогодні потрібні, тому що зараз іде більш сучасна війна. Тобто потрібні люди, які орієнтуються в технологіях. Оператори дронів, технології, кіберзахист тощо [...]. І в будь-якому разі ми маємо розуміти, що нове покоління, воно орієнтується в технологіях набагато швидше. Вони це розуміють", - сказав він.

Зеленський фокусує увагу на тому, що нові бійці віком до 30 років можуть дати технологічний прогрес у війні проти країни-агресора РФ.

"Молодь захищає так само свою землю - як і будь-яка людина. У всіх громадян України рівні права абсолютно. Так, здебільшого дорослі люди, які на війні - вони воюють заради майбутнього. Але це і майбутнє цієї молоді. Але й ця молодь, якій до 30 років, які можуть дати технологічний прогрес у цій війні, можуть допомогти. Вони також борються за свою державу, за своє життя і за своє майбутнє", - сказав він. Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії у віці від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні зміни в законі

Нагадаємо, 2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон №9281, який знижує мобілізаційний вік українців із 27 до 25 років. Також було підписано законопроєкти про виплати сім'ям загиблих на війні та запровадження електронного кабінету військовозобов'язаних.

Водночас закон, підписаний президентом, не містить положень про електронні повістки для військовозобов'язаних. Заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко зазначила, що закон не передбачає електронного вручення повісток, а лише оновлення даних в електронному кабінеті.

11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила у другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.

16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію. Згідно з чинним законодавством, новий закон набуде чинності через місяць після підписання главою держави. Закон вводить базову військову підготовку і виключає строкову службу.

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