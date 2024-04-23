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Почалась боротьба з "ухилянством": усе про обмеження для чоловіків за кордоном

Яна Ставська
23 квітня 2024, 18:16
Обмеження були фактично впроваджені ще до набуття чинності закону про мобілізацію.
Почалась боротьба з
Обмеження за кордоном - основне / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, УНІАН

Пізно ввечері 22 квітня у ЗМІ просочилась новина про запровадження обмежень для військовозобовʼязаних за кордоном - зокрема скасування права на надання консульських послуг. Журналісти посилались на відповідний документ МЗС. Вказувалося, що обмеження тимчасові і стосуються вони подальших розʼяснень щодо нового закону про мобілізацію.

Вже вдень 23 квітня в МЗС фактично це підтвердили. Тож що за обмеження впроваджено і яка ситуація зараз у консульствах - читайте на Главреді.

Кого стосуються обмеження і чи є винятки

Обмеження стосуються військовозобовʼязаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Зокрема і тих, хто жив і працював за кордоном до початку повномасштабного вторгнення.

відео дня

У новому законі про мобілізацію, який набуде чинності з середини травня, прописано, що такі громадяни повинні протягом 60 діб оновити свої військово-облікові дані.

Уточнити дані можна через електронну пошту чи контактний номер ТЦК або е-кабінет.

Почалась боротьба з
Закон про мобілізацію - основні положення / Інфографіка Главреда

Зняті з обліку чоловіки у звʼязку з виїздом за кордон на понад 3 місяці повинні будуть стати на облік протягом 30 днів з дати набрання чинності відповідної постанови Кабміну.

Консульські послуги надаються за умови одночасного оновлення військово-облікових даних призовників. Ідеться як про оформлення закордонних паспортів, так і про завірення електронного підпису на електронних документах. Що там - без консульської допомоги українці не зможуть ні встановити факт перебування, ні підтвердити ідентичність фото, а також не можна буде отримати дублікати документів.

Водночас це не стосується:

  • оформлення посвідчення на повернення в Україну;
  • оформлення документів дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства.

Військово-облікові документи перевірять працівники консульств.

Чоловіки з 18 до 60 років будуть зобовʼязані показувати військовий квиток з паспортом на вимогу представників ТЦК, прикордонної служби або поліцейського на кордоні.

Боротьба з ухилянтами

У своїй ранковій заяві міністр закордонних справ Дмитро Кулеба фактично підтвердив, що впровадження обмежень спрямовані на повернення військовозобовʼязаних додому.

"Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно", - наголосив Кулеба.

До відповідних заходів МЗС вдалося ще до набуття чинності закону про мобілізацію (у травні 2024 року).

До слова, чутки про обмеження для українських призовників за кордоном ходили давно, та представники влади усіляко ухилялися від прямих відповідей. "Сигнали" Банкова почала давати ще взимку 2024 року. До прикладу, президент Володимир Зеленський в інтервʼю німецькому ARD сказав, що хотів би повернення в Україну військовозобовʼязаних, назвавши такі заходи "питанням справедливості".

"Ми б хотіли, щоб люди мобілізаційного віку, які виїхали поза законом України, були в Україні. Якщо вони громадяни України, то вони повинні сплачувати податки бажано в Україну. Тому що ці гроші потім ми віддаємо нашим солдатам, які захищають Україну", - розповідав глава держави.

Черги і "технічні збої" - ситуація за кордоном

У вівторок вранці стало відомо про призупинення видачі українцям за кордоном готових паспортів. Наразі видача документів можлива для дітей до 12 років. У ДП Документ послалися на "технічні причини".

Своєю чергою, у мережі вже публікують відео з обстановкою у диппредставництвах України у Польщі. На кадрах видно чималі черги з чоловіків і жінок за оформленням документів. Дехто у натовпі скаржився, що "технічні збої" стосувалися тільки документів чоловіків.

Матеріал підготувала: Яна Ставська

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