Увірвуться потужні зливи та мороз: синоптики назвали дату погіршення погоди

Погода в Україні 23 жовтня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики оголосили штормове попередження на 23 жовтня. У східних областях через заморозки 0-3 градуси оголосили ІІ рівень небезпечності.
Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 23 жовтня в Україні буде тепло. Температура повітря підвищиться до 11-16 градусів тепла. На північному сході буде більш прохолодно - 7-9 градусів тепла.
У цей день малоймовірні серйозні дощі, але незначні опади очікуються у Київській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. У Києві також очікується незначний дощ.
24-25 жовтня в Україні посиляться дощі. У ці дні погода в Україні буде під впливом циклона.
Погода 23 жовтня
В Україні 23 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у більшості північних областей. Вітер буде південно-східним зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
"Щодо температури, то вночі очікуємо 3-8° тепла, вдень в межах +11..16°; у східних областях вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0-3°, в денні години 8-13° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -3
За даними meteoprog, 23 жовтня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Миколаївській бласті. Там температура повітря підвищиться до +7...+18 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до +4...+11 градусів.
Погода 23 жовтня у Києві
У Києві 23 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики вночі прогнозують невеликий дощ. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 14-16°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Як писав Главред, впродовж цього тижня українці можуть очікувати на невелике потепління, однак синоптики попереджають - до кінця жовтня температурний фон знову може знизитися.
Тим часом синоптикиня Наталія Діденко зазначала, що погода в Україні у середу, 22 жовтня, буде без якихось особливих опадів, але можливі заморозки.
Про заморозки у східних областях попереджали і в Укргідрометцентрі. У цих регіонах на 23 жовтня оголосили штормове попередження.
