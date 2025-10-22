Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Увірвуться потужні зливи та мороз: синоптики назвали дату погіршення погоди

Ангеліна Підвисоцька
22 жовтня 2025, 19:00
2383
Погода у Сумах буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +4 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 23 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 23 жовтня
  • Де температура повітря опуститься до -3 градусів
  • Коли повернуться дощі

Погода в Україні 23 жовтня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження на 23 жовтня. У східних областях через заморозки 0-3 градуси оголосили ІІ рівень небезпечності.

відео дня
погода 23 октября
Прогноз погоди в Україні на 23 жовтня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 23 жовтня в Україні буде тепло. Температура повітря підвищиться до 11-16 градусів тепла. На північному сході буде більш прохолодно - 7-9 градусів тепла.

У цей день малоймовірні серйозні дощі, але незначні опади очікуються у Київській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. У Києві також очікується незначний дощ.

24-25 жовтня в Україні посиляться дощі. У ці дні погода в Україні буде під впливом циклона.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 23 жовтня

В Україні 23 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у більшості північних областей. Вітер буде південно-східним зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Щодо температури, то вночі очікуємо 3-8° тепла, вдень в межах +11..16°; у східних областях вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0-3°, в денні години 8-13° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -3

За даними meteoprog, 23 жовтня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Миколаївській бласті. Там температура повітря підвищиться до +7...+18 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до +4...+11 градусів.

погода 23 октября
Прогноз погоди в Україні на 23 жовтня / фото: meteoprog

Погода 23 жовтня у Києві

У Києві 23 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики вночі прогнозують невеликий дощ. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 14-16°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 23 октября
Прогноз погоди в Україні на 23 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - новини за темою

Як писав Главред, впродовж цього тижня українці можуть очікувати на невелике потепління, однак синоптики попереджають - до кінця жовтня температурний фон знову може знизитися.

Тим часом синоптикиня Наталія Діденко зазначала, що погода в Україні у середу, 22 жовтня, буде без якихось особливих опадів, але можливі заморозки.

Про заморозки у східних областях попереджали і в Укргідрометцентрі. У цих регіонах на 23 жовтня оголосили штормове попередження.

Читайте також:

Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал – ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Оголошено план закінчення війни - на які поступки готова Україна та чого боїться Росія

Оголошено план закінчення війни - на які поступки готова Україна та чого боїться Росія

19:21Війна
Увірвуться потужні зливи та мороз: синоптики назвали дату погіршення погоди

Увірвуться потужні зливи та мороз: синоптики назвали дату погіршення погоди

19:00Синоптик
Де та наскільки завтра вимикатимуть світло: подробиці від "Укренерго"

Де та наскільки завтра вимикатимуть світло: подробиці від "Укренерго"

18:53Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Гороскоп на завтра 23 жовтня: Левам - труднощі, Водоліям - подорож

Гороскоп на завтра 23 жовтня: Левам - труднощі, Водоліям - подорож

Коли закінчиться війна в Україні - названо чіткі терміни та умови

Коли закінчиться війна в Україні - названо чіткі терміни та умови

Останні новини

20:25

Як відновити родючість ґрунту в теплиці: простий інгредієнт, який дає результат

19:43

Козаки боялися цього більше, ніж смерті: яким було найганебніше покарання на СічіВідео

19:21

Оголошено план закінчення війни - на які поступки готова Україна та чого боїться Росія

19:00

Увірвуться потужні зливи та мороз: синоптики назвали дату погіршення погоди

18:53

Де та наскільки завтра вимикатимуть світло: подробиці від "Укренерго"

Юрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальністьЮрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальність
18:39

Макарони по-королівськи: зайняті господині оцінять рецептВідео

18:04

ЗСУ звільнили Кучерів Яр та взяли в полон понад 50 окупантів - подробиціВідео

18:00

Як можна зігрітися без опалення: простий спосіб, про який багато хто не знаєВідео

17:32

Ціни різко рвонули вгору: в Україні популярний овоч за тиждень подорожчав на 12%

Реклама
17:19

Олена Мозгова звернулася до Земфіри після масованої атаки РФ по Україні

17:17

Стартували зйомки сиквелу найкасовішого українського ігрового фільму року "Коли ти вийдеш заміж?"

17:15

У Франції після пограбування Лувру стався новий інцидент: який скарб зник із музею

17:12

Зеленський назвав умови України для закінчення війни - про що йдеться

16:52

Останній поцілунок: Карла Бруні зворушливо проводила Саркозі сидіти у в'язниці

16:42

Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

16:39

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

16:37

Зникає з тарілки миттєво: гора смачного печива з яблук

16:36

Україна закупить цілу армаду новітніх винищувачів Gripen: подробиці великої угоди

16:26

Як сказати "достаток" українською": правильну відповідь мало хто знаєВідео

16:19

Путін запустив міжконтинентальну балістичну ракету в сторону СШАВідео

Реклама
16:16

150 тонн картоплі зникли: дивний пост у Мережі позбавив фермера врожаю

16:09

Ураганний перебіг онкології: Симоньян зібралася помирати

15:41

Забудьте про "пока": гарні українські варіанти для прощання

15:37

Трамп запропонував хороший компроміс щодо війни, але Путін його не прийме - Зеленський

15:32

Подорожчав на рівному місці: в Україні різко підняли ціни на базовий продукт

15:12

В будинки українців залітають небезпечні комахи: зʼявилися фото цих "гігантів"

15:08

В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії

14:57

На ослах не вивезеш: Плетенчук розповів про удари по нафтобазах у Криму

14:44

"Пекло якесь": як українські знаменитості пережили атаку на Україну

14:44

Здатні долати понад 1500 км: СБУ показала модернізовані дрони Sea Baby (відео)

14:39

Місто-мільйонник може залишитися без світла на кілька днів: невтішний прогноз

14:31

Свічки та ліхтарики не знадобляться: як можна зробити світло без електрикиВідео

14:12

"Було пряме влучання": російський дрон вбив маму, немовля та 12-річну дівчинку

14:00

Майже 50 дітей опинились під ударом Шахедів: нові деталі атаки на ХарківФото

13:56

Незручно вийшло: на конкурсі краси учасниця подумала, що потрапила до фіналуВідео

13:35

Китайський гороскоп на завтра 23 жовтня: Щурам - криза, Коням - розчарування

13:30

В Путіна проблеми: ГУР повідомило про зрив набору контрактників до армії РФ

13:18

Україну накриють дощі та похолодання: де різко зіпсується погода

13:15

РФ запустила 405 дронів та 28 ракет: нові деталі масованої атаки на Україну

13:14

Чи варто запасатися вже зараз: виробники розповіли, скільки коштуватиме картопля

Реклама
13:09

Не блондинка: Ольга Сумська прибрала своє довге волосся вперше за багато років

12:46

Уважно до тривог: українців попередили про загрозу нового ракетного удару

12:39

Україна готує велику угоду з Saab: можливе постачання винищувачів Gripen

12:26

Можна легко зламати коробку: чи варто перемикати автомат в режим N на світлофорі

12:23

"Росія нахабніє": окупанти атакували дроном дитячий садок, 1 загиблий, 7 постраждалихФото

12:03

"Діти перелякались": нардепка повідомила про влучання в її будинок під час атаки РФ

11:59

Оптимістичного сценарію немає: експерт сказав, чи буде світло в українців узимкуФотоВідео

11:40

Зруйновані оселі та "Нова пошта": як виглядає Новгород-Сіверський після удару РФ

11:36

Чому 23 жовтня не можна починати нових справ: яке церковне свято

11:16

"Є поранені діти": Росія вдарила по дитячому садку в Харкові

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти