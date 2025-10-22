Увірвуться потужні зливи та мороз: синоптики назвали дату погіршення погоди

Погода у Сумах буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +4 градусів.

https://glavred.net/synoptic/vorvutsya-moshchnye-livni-i-moroz-sinoptiki-nazvali-datu-uhudsheniya-pogody-10708670.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 23 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 23 жовтня

Де температура повітря опуститься до -3 градусів

Коли повернуться дощі

Погода в Україні 23 жовтня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження на 23 жовтня. У східних областях через заморозки 0-3 градуси оголосили ІІ рівень небезпечності.

відео дня

Прогноз погоди в Україні на 23 жовтня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 23 жовтня в Україні буде тепло. Температура повітря підвищиться до 11-16 градусів тепла. На північному сході буде більш прохолодно - 7-9 градусів тепла.

У цей день малоймовірні серйозні дощі, але незначні опади очікуються у Київській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. У Києві також очікується незначний дощ.

24-25 жовтня в Україні посиляться дощі. У ці дні погода в Україні буде під впливом циклона.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 23 жовтня

В Україні 23 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у більшості північних областей. Вітер буде південно-східним зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Щодо температури, то вночі очікуємо 3-8° тепла, вдень в межах +11..16°; у східних областях вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0-3°, в денні години 8-13° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -3

За даними meteoprog, 23 жовтня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Миколаївській бласті. Там температура повітря підвищиться до +7...+18 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до +4...+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 23 жовтня / фото: meteoprog

Погода 23 жовтня у Києві

У Києві 23 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики вночі прогнозують невеликий дощ. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 14-16°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 23 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - новини за темою

Як писав Главред, впродовж цього тижня українці можуть очікувати на невелике потепління, однак синоптики попереджають - до кінця жовтня температурний фон знову може знизитися.

Тим часом синоптикиня Наталія Діденко зазначала, що погода в Україні у середу, 22 жовтня, буде без якихось особливих опадів, але можливі заморозки.

Про заморозки у східних областях попереджали і в Укргідрометцентрі. У цих регіонах на 23 жовтня оголосили штормове попередження.

Читайте також:

Що варто враховувати читачеві Цей матеріал – ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред