Кабмін розробляє нові покарання для уклоністів: Малюська розповів про плани

В Україні уряд має намір стимулювати чоловіків іти до Сил оборони через запровадження нових покарань за ухилення від мобілізації. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.
Чиновник каже - окрім обмеження прав на керування транспортними засобами - для військовозобов'язаних можуть запровадити обмеження на надання адміністративних послуг.
За словами Малюськи, урядовці робитимуть так, щоб ті українці, які захищають Україну, не перебували в гіршому становищі, ніж ті, хто чинити так не хоче.
"Ми вже давно готуємо ТЦК і взагалі ЗСУ, щоб вони могли впоратися з потоком людей. Зокрема, прем'єр-міністр давав доручення Міноборони організувати роботу ТЦК 24/7. У мене сумнівів у тому, що робота буде забезпечена належним чином, немає", - розповів він.
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії у віці від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони та безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.
Очільник Мін'юсту також переконаний, що уряд забезпечить стимулювання йти служити тих, хто сумнівається в необхідності виконання своїх обов'язків. За його словами, ухильники від мобілізації в майбутньому не зможуть отримати деякі адміністративні послуги від держави.
"Зараз різні міністерства напрацьовують зміни до постанови Кабміну, які встановлять передумовою отримання окремих адмінпослуг надання військово-облікового документа", - підсумував він.
Мобілізація 2024 - останні новини за темою
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію.
Нагадаємо, раніше комітет національної безпеки і оборони Верховної Ради України затвердив остаточний варіант положень військово-транспортного обов'язку в законопроєкті про мобілізацію. МВС надасть для ТЦК відомості про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ.
Крім цього, з урядового законопроєкту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію та ротацію військовослужбовців. Уряд має розробити протягом 8 місяців новий закон із відповідними положеннями для подання до парламенту.
16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав цей законопроєкт.
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