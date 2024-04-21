Кабмін розробляє нові покарання для уклоністів: Малюська розповів про плани

В Україні влада стимулюватиме чоловіків іти на фронт, шляхом введення нових покарань за ухилення від мобілізації, каже глава Мін'юсту Малюська.

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Очільник Мін'юсту Малюська переконаний, що уряд забезпечить стимулювання для українців іти на службу / колаж Главред, фото УНІАН і t. me_V_Zelenskiy_officialУ

В Україні уряд має намір стимулювати чоловіків іти до Сил оборони через запровадження нових покарань за ухилення від мобілізації. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.

Чиновник каже - окрім обмеження прав на керування транспортними засобами - для військовозобов'язаних можуть запровадити обмеження на надання адміністративних послуг.

За словами Малюськи, урядовці робитимуть так, щоб ті українці, які захищають Україну, не перебували в гіршому становищі, ніж ті, хто чинити так не хоче.

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"Ми вже давно готуємо ТЦК і взагалі ЗСУ, щоб вони могли впоратися з потоком людей. Зокрема, прем'єр-міністр давав доручення Міноборони організувати роботу ТЦК 24/7. У мене сумнівів у тому, що робота буде забезпечена належним чином, немає", - розповів він.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії у віці від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони та безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Очільник Мін'юсту також переконаний, що уряд забезпечить стимулювання йти служити тих, хто сумнівається в необхідності виконання своїх обов'язків. За його словами, ухильники від мобілізації в майбутньому не зможуть отримати деякі адміністративні послуги від держави.

"Зараз різні міністерства напрацьовують зміни до постанови Кабміну, які встановлять передумовою отримання окремих адмінпослуг надання військово-облікового документа", - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію.

Нагадаємо, раніше комітет національної безпеки і оборони Верховної Ради України затвердив остаточний варіант положень військово-транспортного обов'язку в законопроєкті про мобілізацію. МВС надасть для ТЦК відомості про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ.

Крім цього, з урядового законопроєкту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію та ротацію військовослужбовців. Уряд має розробити протягом 8 місяців новий закон із відповідними положеннями для подання до парламенту.

16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав цей законопроєкт.

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