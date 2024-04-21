УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Кабмін розробляє нові покарання для уклоністів: Малюська розповів про плани

Дмитро Відоменко
21 квітня 2024, 07:48оновлено 21 квітня, 08:52
В Україні влада стимулюватиме чоловіків іти на фронт, шляхом введення нових покарань за ухилення від мобілізації, каже глава Мін'юсту Малюська.
Мобілізація, ЗСУ
Очільник Мін'юсту Малюська переконаний, що уряд забезпечить стимулювання для українців іти на службу / колаж Главред, фото УНІАН і t. me_V_Zelenskiy_officialУ

В Україні уряд має намір стимулювати чоловіків іти до Сил оборони через запровадження нових покарань за ухилення від мобілізації. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.

Чиновник каже - окрім обмеження прав на керування транспортними засобами - для військовозобов'язаних можуть запровадити обмеження на надання адміністративних послуг.

За словами Малюськи, урядовці робитимуть так, щоб ті українці, які захищають Україну, не перебували в гіршому становищі, ніж ті, хто чинити так не хоче.

відео дня

"Ми вже давно готуємо ТЦК і взагалі ЗСУ, щоб вони могли впоратися з потоком людей. Зокрема, прем'єр-міністр давав доручення Міноборони організувати роботу ТЦК 24/7. У мене сумнівів у тому, що робота буде забезпечена належним чином, немає", - розповів він.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії у віці від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони та безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Очільник Мін'юсту також переконаний, що уряд забезпечить стимулювання йти служити тих, хто сумнівається в необхідності виконання своїх обов'язків. За його словами, ухильники від мобілізації в майбутньому не зможуть отримати деякі адміністративні послуги від держави.

"Зараз різні міністерства напрацьовують зміни до постанови Кабміну, які встановлять передумовою отримання окремих адмінпослуг надання військово-облікового документа", - підсумував він.

Мобілізація 2024 - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію.

Нагадаємо, раніше комітет національної безпеки і оборони Верховної Ради України затвердив остаточний варіант положень військово-транспортного обов'язку в законопроєкті про мобілізацію. МВС надасть для ТЦК відомості про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ.

Крім цього, з урядового законопроєкту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію та ротацію військовослужбовців. Уряд має розробити протягом 8 місяців новий закон із відповідними положеннями для подання до парламенту.

16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав цей законопроєкт.

Кабмін розробляє нові покарання для уклоністів: Малюська розповів про плани

Вас може зацікавити таке:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Мінюст Денис Малюська війна Росії та України
Реклама

Головне за день

РФ готує нові жорстокі атаки по енергетиці України: чи готуватись до блекауту

РФ готує нові жорстокі атаки по енергетиці України: чи готуватись до блекауту

08:55 Україна
Кабмін розробляє нові покарання для уклоністів: Малюська розповів про плани

Кабмін розробляє нові покарання для уклоністів: Малюська розповів про плани

07:48 Україна
"Це основна мета": РФ перейшла в наступ на стратегічне місто - офіцер ЗСУ

"Це основна мета": РФ перейшла в наступ на стратегічне місто - офіцер ЗСУ

04:05 Україна
Всі головні новини

Популярне

Після візиту в Китай: Шольц виступив із заявою про кінець війни в Україні 10830

Після візиту в Китай: Шольц виступив із заявою про кінець війни в Україні

Кіркоров викинув свою наречену з машини посеред дороги 8059

Кіркоров викинув свою наречену з машини посеред дороги

Палата представників США підтримала конфіскацію активів РФ для України 7381

Палата представників США підтримала конфіскацію активів РФ для України

Україна не встоїть: Зеленський розкрив найгірший сценарій і попередив про нову війну 5660

Україна не встоїть: Зеленський розкрив найгірший сценарій і попередив про нову війну

Останні новини

08:55

РФ готує нові жорстокі атаки по енергетиці України: чи готуватись до блекауту

08:29

Росіяни активізують удари дронами та ракетами найближчими тижнями - ISW

08:20

Церковне свято 22 квітня: що заборонено робити на преподобного Феодора

07:48

Кабмін розробляє нові покарання для уклоністів: Малюська розповів про плани

07:35

Оптична ілюзія для найкмітливіших: потрібно знайти інше слово за 4 секунди

Україні потрібні договори з країнами Заходу, як в Ізраїля та Японії - КлочокУкраїні потрібні договори з країнами Заходу, як в Ізраїля та Японії - Клочок
06:26

Весь світ відійшов на півкроку від прірвиПогляд

05:48

Салат залишатиметься свіжим більше місяця: жінка поділилась секретом зберігання

04:05

"Це основна мета": РФ перейшла в наступ на стратегічне місто - офіцер ЗСУ

03:30

Гороскоп на травень 2024 для Левів: що принесе останній місяць весниВідео

Реклама
02:30

РФ націлилася на два міста: полковник назвав напрямки наступу окупантів

01:35

Коли закінчиться війна в Україні: астролог назвав точну дату

00:38

У сказі почав обзиватися: Медведєв незадоволений рішеннями США про допомогу Україні

20 квітня, субота
23:54

Сенат США готовий розглянути законопроект про допомогу Україні: дата голосування

22:53

"Закликаю швидко надіслати пакет": Байден відреагував на підтримку допомоги Україні

21:53

Коли фронт відчує американську допомогу?Погляд

21:52

"Дуже вагомий пакет": Зеленський подякував США за допомогу Україні

21:30

Потужна магнітна буря обрушилася на Україну: врізав майже 7-бальний шторм

20:51

Кіркоров викинув свою наречену з машини посеред дороги

20:50

У США проголосували за надання Україні найбільшої допомоги

20:44

Палата представників США підтримала конфіскацію активів РФ для України

Реклама
20:37

Розстріл поліцейських на Вінничині: знайшли авто військових з боєприпасами

19:41

РФ щодня обстрілює Одесу: в ЗСУ розкрили підступну тактику ударів ворогаФото

19:39

Країну накрив потужний шторм: де будуть лити грозові дощі

19:08

Штаб ворога злетів у повітря: ракети HIMARS обезголовили полк "елітних" військ РФ

18:55

Співробітник ТЦК почав стріляти: у Чернівецькій області стався конфлікт зі зброєю

18:34

"Тільки вдячний за це": Зеленський зробив гучну заяву про війська НАТО в Україні

17:55

"Цей тип нас боїться": Зеленський висміяв боягузливого і невпевненого Путіна

16:58

Україна не встоїть: Зеленський розкрив найгірший сценарій і попередив про нову війну

16:48

В Одесі пролунали потужні вибухи: знищено житлові будинки, поранені людиФото

16:42

Втратите всі гроші: що не можна робити 21 квітня - прикмети

16:41

Росія здатна воювати щонайменше два роки: в WP розкрили можливості ворога

16:31

Як не стати жертвою обману: чому в пресервах немає кісток - хитрість виробників

15:52

РФ може "продавити" фронт: офіцер ЗСУ назвав найнебезпечніші напрямки

15:32

Убивство поліцейського на Вінниччині: у ЗСУ підтвердили причетність військовихВідео

15:00

Гороскоп на травень 2024 для Раків: таємні побачення та поїздка за кордонВідео

14:59

6-річний хлопчик залишився сиротою: ракета РФ вбила всю сім'ю на ДніпропетровщиніФото

14:55

Загроза атаки на Харків і Суми: біля кордонів десятки тисяч штурмовиків РФ - експерт

14:18

Україну накриває новий потужний циклон: будуть сильні дощі, вітер і холод

14:16

Розлучуся: Віктор Павлік погрожував своїй молодій дружині розставанням через один моментВідео

14:13

Для чого хитрі корейці кладуть чайні пакетики у взуття: причина здивуєВідео

Реклама
14:06

Гороскоп на травень 2024 для Близнюків: прибуток, спадок і подарунки доліВідео

13:46

Допомога на $60 млрд: ЗМІ дізналися, що і коли Пентагон готовий перекинути в Україну

13:38

І сліду не залишиться: 3 найкращі варіанти, як видалити стару пляму від жиру

13:31

Гілки ломитимуться від плодів: названо ідеального сусіда груші для багатого врожаю

13:30

Страшнішого немає: українська актриса розповіла про зрадницю Байрак

13:08

Знищення російського Ту-22М3: в британській розвідці розповіли, чим збили літак

12:44

Близький друг Пугачової боягузливо відхрестився від неї

12:38

РФ вдарила по Україні балістикою: що відомо про прильоти в трьох областях

12:19

Під ударом 8 областей: нові деталі нічного удару по критичним об'єктам РФ

11:59

Росіяни вбили сестру популярного українського співака в Одесі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та город
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти