Де та наскільки завтра вимикатимуть світло: подробиці від "Укренерго"

"Укренерго" запроваджує вимушені обмеження споживання електроенергії в більшості регіонів України.

https://glavred.net/ukraine/gde-i-naskolko-zavtra-budut-vyklyuchat-svet-podrobnosti-ot-ukrenergo-10708667.html Посилання скопійоване

Громадян закликають економно користуватися світлом / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com.ua

Коротко:

Росія знову атакувала енергосистему України

23 жовтня з 07:00 до 23:00 діятимуть відключення світла

В "Укренерго" попереджають про перевантаження мережі

Внаслідок чергової масштабної російської атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні у багатьох областях запроваджують відключення електроенергії. Енергетики попереджають, що складна ситуація в енергосистемі збережеться й 23 жовтня, повідомили в "Укренерго".

Графіки та обмеження для населення

За інформацією компанії, з 07:00 до 23:00 у більшості регіонів країни діятимуть вимушені обмеження електроспоживання.

відео дня

"Для населення запроваджуються графіки погодинних відключень. Одночасно можуть бути знеструмлені три черги споживачів", — зазначили в "Укренерго".

Крім того, промислові підприємства працюватимуть за графіками обмеження потужності, щоб знизити навантаження на енергосистему.

У компанії наголосили, що про зміни ситуації інформуватимуть додатково та закликали українців раціонально споживати електроенергію.

Експертна оцінка ситуації

Енергетичний експерт Юрій Корольчук з Інституту енергетичних стратегій пояснює, що головною проблемою є розбалансування енергосистеми після ракетних ударів. За його словами, система зараз нестабільна, і фахівці змушені налагоджувати нові ланцюги постачання електроенергії від АЕС через підстанції "Укренерго" до споживачів.

Графіки відключення світла / Інфографіка: Главред

"Така ж проблема існує й у випадку інших джерел генерації — ГЕС, ТЕС, ТЕЦ", — зазначає Корольчук. Він додає, що нестабільність роботи АЕС, які майже не піддаються ефективному маневруванню, змушує вводити обмеження для споживачів.

Експерт висловив надію на стабілізацію системи, відзначивши, що голова "Укренерго" Зайченко дав прогноз щодо можливого вирівнювання ситуації протягом тижня.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна знову змушена вдатися до аварійних відключень електроенергії та впровадження графіків. Водночас у деяких містах і регіонах ситуація може суттєво погіршитися. Про це заявив експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв, зауваживши, що мешканці Києва можуть залишатися без світла протягом кількох днів.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук також спрогнозував, якою може бути ситуація з електропостачанням узимку, якщо російські атаки триватимуть.

Нагадаємо, вночі 22 жовтня російські окупанти здійснили черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Унаслідок цього в більшості областей країни запроваджено аварійні відключення, повідомили в "Укренерго".

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред