Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Оголошено план закінчення війни - на які поступки готова Україна та чого боїться Росія

Юрій Берендій
22 жовтня 2025, 19:21
704
Зеленський і прем’єр Швеції підписали стратегічну угоду, яка передбачає передачу Україні в майбутньому до 150 сучасних літаків і зробили ряд заяв.
Оголошено план закінчення війни - на які поступки готова Україна та чого боїться Росія
На які поступки готова Україна та чого боїться Росія / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Що може змусити Росію сісти за стіл переговорів
  • На які поступки може піти Україна для миру
  • Що відомо про план України та ЄС щодо закінчення війни

22 жовтня 2025 року в рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Швеції відбулось підписання низки двосторонніх угод з оборонного співробітництва. Під час пресконференції, яку транслював Офіс президента України, лідери України та Швеції наголосили на стратегічному значенні нових документів, зокрема, на погодженні рамкової угоди про розвиток шведсько-української оборонної промисловості та можливості постачання Україні до 100–150 винищувачів JAS 39 Gripen у майбутньому.

Главред зібрав основні заяви лідерів.

відео дня

Скільки літаків Gripen і коли отримає Україна

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та президент України Володимир Зеленський підписали угоду про наміри України придбати від 100 до 150 нових винищувачів Gripen. Шведський прем’єр зазначив, що це лише початок довгого процесу і наблизить країни до великої експортної угоди для Saab, відкриваючи значні можливості для повітряних сил України, оборонної промисловості Швеції та довгострокової співпраці між двома державами.

"Цей лист про наміри, ця угода, вона не спрямована на якісь конкретні нові поставки в цей момент, це про довгострокову співпрацю, що стосується співпраці такого типу, і можливостей отримати велику угоду між нашими країнами. Щось близько 100-150 винищувачів Gripen серії І, яка зараз починає вироблятися, і це дозволить побудувати дуже серйозні повітряні сили в Україні, які стануть частиною великої родини систем винищувачів. І ця угода — це чітка взаємна заява про наміри, і це початок тривалої подорожі на наступні 10-15 років, і є довгострокові амбіції", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що необхідно якомога швидше завершити всі процедурні питання, щоб наповнити рамкову угоду конкретним змістом, відзначивши, що Україна вже довела здатність оперативно виконувати подібні завдання.

"Ми готували пілотів, ми готуємо технічні команди, ми готуємо інфраструктуру. І тепер наші команди повинні зробити все, щоб наступний рік став часом початку більш предметної реалізації наших домовленостей, початком використання Gripen. Звісно, ми сьогодні обговорили інші ключові питання", - додав він.

Оголошено план закінчення війни - на які поступки готова Україна та чого боїться Росія
Gripen / Інфографіка: Главред

Що може змусити Росію сісти за стіл переговорів

Зеленський повідомив, що поінформував прем'єра Швеції про координацію зусиль зі США та іншими партнерами, підкресливши, що Росія реагує лише на силу тиску. Саме тому було піднято питання постачання далекобійних систем, зокрема Томагавків, адже після згадки про них Путін одразу повернувся до дипломатичних кроків, хоча зараз його зацікавленість у переговорах дещо знизилася.

"І саме наша далекобійність може всадити Росію за стіл, щоб реально закінчити цю війну. Ми обговорили ситуацію з ППО. Я дякую кожному партнеру, який вже приєднався до програми PURL, що дозволяє нам купувати американську зброю, в тому числі, безумовно, це пріоритет, ракети для Patriot", - наголосив він.

Оголошено план закінчення війни - на які поступки готова Україна та чого боїться Росія
ЗРК "Patriot" / Інфографіка: Главред

Президент також наголосив на очікуванні ухвалення 19-го пакету санкцій ЄС та важливості використання російських активів для захисту від агресії РФ. Він додав, що підготовка відповідних рішень складна, і особливо важлива єдність та солідарність Європи для їхньої підтримки.

"Ми готуємо відповідні рішення. Це дуже непросто. Ми дуже розраховуємо на єдність, солідарність Європи і на підтримку", - резюмує він.

Що відомо про план України та ЄС щодо закінчення війни

Зеленський прокоментував підготовку 12-пунктного плану Європи та України для завершення війни, зазначивши, що план орієнтований на майбутнє.

"Що стосується європейського плану, є пропозиції, такі як від Франції, від деяких європейців. Я думаю, що ми розуміємо одне одного. Небагато, а деякі європейські країни справді дуже допомагають цим. Вони хочуть представити свій погляд. Це не план, як тотально зупинити війну, це план, здебільшого, як зупинити війну. Я знаю певні кроки щодо цього, але ми... Справді, це треба обговорити. Це ще не зроблено. Так, це треба обговорити", - сказав він.

На які поступки може піти Україна для миру

Зеленський додав, що ключовою буде важлива зустріч у Британії, хоча частина партнерів буде присутня онлайн, а деякі – офлайн. Він підкреслив, що коаліція охочих має завершити узгодження гарантій безпеки для України, що є важливим кроком для завершення війни, зупинки агресії Росії та особистої волі Путіна зруйнувати Україну.

Президент зазначив, що гарантії безпеки потрібні, щоб унеможливити будь-яке повторення агресії у майбутньому. Україна вже обговорювала ці питання протягом двох годин з президентом США і готова переходити до дипломатичних кроків.

"Ми підтримуємо питання припинення вогню. Ми готові до дипломатії, але не за умов, що ми повинні звідкись виходити, даруючи агресору свою землю, свої території. Безумовно, це не про кілометри. Питання, безумовно, про домівки, про наших людей, про нашу історію, ідентичність. Це наша територіальна цілісність. Тому ми готові до дипломатії, але, як я говорив і президент Сполучених Штатів Америки, питання в тому, що ми не бачимо готовність Російської Федерації", - вказав він у відповідь на питання щодо можливих поступок України.

Зеленський зазначив, що всі дипломатичні кроки Росії, зокрема її дзвінки та повідомлення, спрямовані на відтермінування рішень США та Європи, таких як запровадження санкцій або постачання Томагавків Україні. Він підкреслив, що Росія просто відсуває ці обов’язкові заходи тиску на себе, і готовність до переговорів стане очевидною лише тоді, коли вона справді захоче дипломатії.

Оголошено план закінчення війни - на які поступки готова Україна та чого боїться Росія
Tomahawk / Інфографіка: Главред

Питання зморожених російських активів

Зеленський підкреслив, що наразі тиск на Росію є недостатнім. Постачання озброєння, контракти та рішення щодо нових літаків – це частина цього тиску, оскільки вони посилюють Україну, її народ і армію.

Він додав, що питання російських активів є складним, і сподівається на прийняття рішення найближчим часом. Росія робить усе можливе, щоб перешкодити цьому, намагаючись зменшити фінансування України під час війни шляхом розділення США та ЄС, а також послаблення єдності всередині ЄС. Водночас Зеленський відзначив, що сильні європейські країни залишаються об’єднаними, що є важливим фактором протидії.

"І замороження активів – це рішення, як не втратити ці важливі кошти для української безпеки. Далі. Програма PURL важлива. Ми знаємо, що Росія працює з деякими європейськими країнами, тисне на них, щоб вони не робили внесків до цієї програми. І ця програма вона здебільшого стосується PAC-3. Тому що нам потрібні ці ракети, особливо під час війни, особливо для систем Патріот, яких немає в Європі. І також є сильні кроки на полі бою. Росія просуває дезінформацію в медіа, здебільшого в Сполучених Штатах. Сьогодні також в Європі, що вони перемагають у цій війні, що вони перемагають, але це неправда. Вони мають втрати понад мільйон людей, мільйон 300 тисяч. Тому економіка падає", - додав глава держави.

Зеленський підкреслив, що необхідні реальні, тотальні санкції на енергетику РФ без жодних компромісів. Це чинитиме тиск на Росію і змусить її сісти за стіл переговорів.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Він також додав, що використання заморожених активів РФ могло б суттєво змінити ситуацію. Водночас Росія робитиме все можливе, щоб перешкодити цьому рішенню, намагаючись залякати країни та посіяти сумніви. Україна ж робить усе можливе для прогресу, і Зеленський сподівається на позитивні кроки найближчим часом, наголошуючи на важливості цього сигналу для всієї Європи.

"Не бійтесь Росії. Рішення про заморожених активів стосується всіх цих країн. Тому що, найбільше, вони на правильній стороні історії. І я сподіваюся, що вони не бояться. Тому що, якщо у вас є така єдність, як у ЄС, у Європі загалом, з Україною та Британією, ви тоді сильніші, ніж Росія. Тому не бійтесь, це сильно допоможе", - резюмує він.

Путін може відкрити новий фронт

Зеленський зауважив, що якщо не зупинити Путіна в Україні, це становитиме загрозу для всієї Європи. Він підкреслив, що Швеція — важлива і сильна складова ЄС, і якщо одна з європейських країн опиниться в зоні ризику, то вся Європа постраждає.

"Якщо ми не зупинимо Путіна, якщо не буде плану, як прийти до миру, якщо у нас не буде мінімуму для цього, припинення вогню, розуміння, що робити далі, Путін спробує відкрити новий фронт в якомусь іншому місці, тому що для нього Україна дуже складна. Я не порівнюю нашу безпеку чи військові спроможності з іншими країнами. Зовсім ні, я не хочу це зробити. Я просто хочу сказати, що ми у війні були так багато років. Тому я думаю, що інші країни не готові до такого, як ми, складно підготуватися до війни. Це не правда, що хтось може реально підготуватися до війни, цілком підготуватися, тому що психологічно найважливіше – це люди, які готові до війни. Хто хоче війни? Нормальні люди війни не хочуть", - наголосив президент України.

Оголошено план закінчення війни - на які поступки готова Україна та чого боїться Росія
/ Фото: скріншот

Чому Росії важко окупувати Україну

Президент також відзначив, що окупувати територію — одне, а утримати її — зовсім інше. За його словами, Україна має велику територію, для її контролю потрібні значні людські ресурси, навіть тимчасове утримання забирає багато сил і коштує дорого.

"Тому тут є багато деталей. Ми можемо говорити про це в деталях, але для цього треба дуже багато часу, для цього обговорення. Тому, я думаю, ризики насамперед для невеликих країн. Це моя думка. І для Путіна не важливо, в НАТО вони, в ЄС чи ні", - резюмував Зеленський.

Чому Україні потрібні саме літаки Gripen - думка експерта

Авіаційний експерт, колишній інженер-випробувач "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап вважає, що Gripen — саме той літак, який потрібен Україні, оскільки він ідеально відповідає нашим вимогам та завданням. В інтерв’ю Главреду він зазначив, що для його отримання не потрібно складних погоджень зі США через страх перед Путіним. За його словами, шведський винищувач оптимально підходить для нинішніх умов і потреб України.

"Можна, в принципі, політати ще й на наших бомбардувальниках Су-24, вони адаптовані під Storm Shadow/SCALP-EG, але працюють у рамках обмежених можливостей. У них не можна змінити цілевказівку, коли ти вже злетів, тому наш літак є просто платформою. А от Gripen - дійсно нормальний винищувач із сучасними радарами", - підсумував авіаційний експерт.

Вам також може бути цікаво:

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський новини України Saab JAS-39 Gripen
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Оголошено план закінчення війни - на які поступки готова Україна та чого боїться Росія

Оголошено план закінчення війни - на які поступки готова Україна та чого боїться Росія

19:21Війна
Увірвуться потужні зливи та мороз: синоптики назвали дату погіршення погоди

Увірвуться потужні зливи та мороз: синоптики назвали дату погіршення погоди

19:00Синоптик
Де та наскільки завтра вимикатимуть світло: подробиці від "Укренерго"

Де та наскільки завтра вимикатимуть світло: подробиці від "Укренерго"

18:53Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Гороскоп на завтра 23 жовтня: Левам - труднощі, Водоліям - подорож

Гороскоп на завтра 23 жовтня: Левам - труднощі, Водоліям - подорож

Коли закінчиться війна в Україні - названо чіткі терміни та умови

Коли закінчиться війна в Україні - названо чіткі терміни та умови

Останні новини

20:25

Як відновити родючість ґрунту в теплиці: простий інгредієнт, який дає результат

19:43

Козаки боялися цього більше, ніж смерті: яким було найганебніше покарання на СічіВідео

19:21

Оголошено план закінчення війни - на які поступки готова Україна та чого боїться Росія

19:00

Увірвуться потужні зливи та мороз: синоптики назвали дату погіршення погоди

18:53

Де та наскільки завтра вимикатимуть світло: подробиці від "Укренерго"

Юрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальністьЮрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальність
18:39

Макарони по-королівськи: зайняті господині оцінять рецептВідео

18:04

ЗСУ звільнили Кучерів Яр та взяли в полон понад 50 окупантів - подробиціВідео

18:00

Як можна зігрітися без опалення: простий спосіб, про який багато хто не знаєВідео

17:32

Ціни різко рвонули вгору: в Україні популярний овоч за тиждень подорожчав на 12%

Реклама
17:19

Олена Мозгова звернулася до Земфіри після масованої атаки РФ по Україні

17:17

Стартували зйомки сиквелу найкасовішого українського ігрового фільму року "Коли ти вийдеш заміж?"

17:15

У Франції після пограбування Лувру стався новий інцидент: який скарб зник із музею

17:12

Зеленський назвав умови України для закінчення війни - про що йдеться

16:52

Останній поцілунок: Карла Бруні зворушливо проводила Саркозі сидіти у в'язниці

16:42

Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

16:39

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

16:37

Зникає з тарілки миттєво: гора смачного печива з яблук

16:36

Україна закупить цілу армаду новітніх винищувачів Gripen: подробиці великої угоди

16:26

Як сказати "достаток" українською": правильну відповідь мало хто знаєВідео

16:19

Путін запустив міжконтинентальну балістичну ракету в сторону СШАВідео

Реклама
16:16

150 тонн картоплі зникли: дивний пост у Мережі позбавив фермера врожаю

16:09

Ураганний перебіг онкології: Симоньян зібралася помирати

15:41

Забудьте про "пока": гарні українські варіанти для прощання

15:37

Трамп запропонував хороший компроміс щодо війни, але Путін його не прийме - Зеленський

15:32

Подорожчав на рівному місці: в Україні різко підняли ціни на базовий продукт

15:12

В будинки українців залітають небезпечні комахи: зʼявилися фото цих "гігантів"

15:08

В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії

14:57

На ослах не вивезеш: Плетенчук розповів про удари по нафтобазах у Криму

14:44

"Пекло якесь": як українські знаменитості пережили атаку на Україну

14:44

Здатні долати понад 1500 км: СБУ показала модернізовані дрони Sea Baby (відео)

14:39

Місто-мільйонник може залишитися без світла на кілька днів: невтішний прогноз

14:31

Свічки та ліхтарики не знадобляться: як можна зробити світло без електрикиВідео

14:12

"Було пряме влучання": російський дрон вбив маму, немовля та 12-річну дівчинку

14:00

Майже 50 дітей опинились під ударом Шахедів: нові деталі атаки на ХарківФото

13:56

Незручно вийшло: на конкурсі краси учасниця подумала, що потрапила до фіналуВідео

13:35

Китайський гороскоп на завтра 23 жовтня: Щурам - криза, Коням - розчарування

13:30

В Путіна проблеми: ГУР повідомило про зрив набору контрактників до армії РФ

13:18

Україну накриють дощі та похолодання: де різко зіпсується погода

13:15

РФ запустила 405 дронів та 28 ракет: нові деталі масованої атаки на Україну

13:14

Чи варто запасатися вже зараз: виробники розповіли, скільки коштуватиме картопля

Реклама
13:09

Не блондинка: Ольга Сумська прибрала своє довге волосся вперше за багато років

12:46

Уважно до тривог: українців попередили про загрозу нового ракетного удару

12:39

Україна готує велику угоду з Saab: можливе постачання винищувачів Gripen

12:26

Можна легко зламати коробку: чи варто перемикати автомат в режим N на світлофорі

12:23

"Росія нахабніє": окупанти атакували дроном дитячий садок, 1 загиблий, 7 постраждалихФото

12:03

"Діти перелякались": нардепка повідомила про влучання в її будинок під час атаки РФ

11:59

Оптимістичного сценарію немає: експерт сказав, чи буде світло в українців узимкуФотоВідео

11:40

Зруйновані оселі та "Нова пошта": як виглядає Новгород-Сіверський після удару РФ

11:36

Чому 23 жовтня не можна починати нових справ: яке церковне свято

11:16

"Є поранені діти": Росія вдарила по дитячому садку в Харкові

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти