Оголошено план закінчення війни - на які поступки готова Україна та чого боїться Росія

Зеленський і прем’єр Швеції підписали стратегічну угоду, яка передбачає передачу Україні в майбутньому до 150 сучасних літаків і зробили ряд заяв.

На які поступки готова Україна та чого боїться Росія / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Що може змусити Росію сісти за стіл переговорів

На які поступки може піти Україна для миру

Що відомо про план України та ЄС щодо закінчення війни

22 жовтня 2025 року в рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Швеції відбулось підписання низки двосторонніх угод з оборонного співробітництва. Під час пресконференції, яку транслював Офіс президента України, лідери України та Швеції наголосили на стратегічному значенні нових документів, зокрема, на погодженні рамкової угоди про розвиток шведсько-української оборонної промисловості та можливості постачання Україні до 100–150 винищувачів JAS 39 Gripen у майбутньому.

Главред зібрав основні заяви лідерів.

Скільки літаків Gripen і коли отримає Україна

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та президент України Володимир Зеленський підписали угоду про наміри України придбати від 100 до 150 нових винищувачів Gripen. Шведський прем’єр зазначив, що це лише початок довгого процесу і наблизить країни до великої експортної угоди для Saab, відкриваючи значні можливості для повітряних сил України, оборонної промисловості Швеції та довгострокової співпраці між двома державами.

"Цей лист про наміри, ця угода, вона не спрямована на якісь конкретні нові поставки в цей момент, це про довгострокову співпрацю, що стосується співпраці такого типу, і можливостей отримати велику угоду між нашими країнами. Щось близько 100-150 винищувачів Gripen серії І, яка зараз починає вироблятися, і це дозволить побудувати дуже серйозні повітряні сили в Україні, які стануть частиною великої родини систем винищувачів. І ця угода — це чітка взаємна заява про наміри, і це початок тривалої подорожі на наступні 10-15 років, і є довгострокові амбіції", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що необхідно якомога швидше завершити всі процедурні питання, щоб наповнити рамкову угоду конкретним змістом, відзначивши, що Україна вже довела здатність оперативно виконувати подібні завдання.

"Ми готували пілотів, ми готуємо технічні команди, ми готуємо інфраструктуру. І тепер наші команди повинні зробити все, щоб наступний рік став часом початку більш предметної реалізації наших домовленостей, початком використання Gripen. Звісно, ми сьогодні обговорили інші ключові питання", - додав він.

Gripen / Інфографіка: Главред

Що може змусити Росію сісти за стіл переговорів

Зеленський повідомив, що поінформував прем'єра Швеції про координацію зусиль зі США та іншими партнерами, підкресливши, що Росія реагує лише на силу тиску. Саме тому було піднято питання постачання далекобійних систем, зокрема Томагавків, адже після згадки про них Путін одразу повернувся до дипломатичних кроків, хоча зараз його зацікавленість у переговорах дещо знизилася.

"І саме наша далекобійність може всадити Росію за стіл, щоб реально закінчити цю війну. Ми обговорили ситуацію з ППО. Я дякую кожному партнеру, який вже приєднався до програми PURL, що дозволяє нам купувати американську зброю, в тому числі, безумовно, це пріоритет, ракети для Patriot", - наголосив він.

ЗРК "Patriot" / Інфографіка: Главред

Президент також наголосив на очікуванні ухвалення 19-го пакету санкцій ЄС та важливості використання російських активів для захисту від агресії РФ. Він додав, що підготовка відповідних рішень складна, і особливо важлива єдність та солідарність Європи для їхньої підтримки.

"Ми готуємо відповідні рішення. Це дуже непросто. Ми дуже розраховуємо на єдність, солідарність Європи і на підтримку", - резюмує він.

Що відомо про план України та ЄС щодо закінчення війни

Зеленський прокоментував підготовку 12-пунктного плану Європи та України для завершення війни, зазначивши, що план орієнтований на майбутнє.

"Що стосується європейського плану, є пропозиції, такі як від Франції, від деяких європейців. Я думаю, що ми розуміємо одне одного. Небагато, а деякі європейські країни справді дуже допомагають цим. Вони хочуть представити свій погляд. Це не план, як тотально зупинити війну, це план, здебільшого, як зупинити війну. Я знаю певні кроки щодо цього, але ми... Справді, це треба обговорити. Це ще не зроблено. Так, це треба обговорити", - сказав він.

На які поступки може піти Україна для миру

Зеленський додав, що ключовою буде важлива зустріч у Британії, хоча частина партнерів буде присутня онлайн, а деякі – офлайн. Він підкреслив, що коаліція охочих має завершити узгодження гарантій безпеки для України, що є важливим кроком для завершення війни, зупинки агресії Росії та особистої волі Путіна зруйнувати Україну.

Президент зазначив, що гарантії безпеки потрібні, щоб унеможливити будь-яке повторення агресії у майбутньому. Україна вже обговорювала ці питання протягом двох годин з президентом США і готова переходити до дипломатичних кроків.

"Ми підтримуємо питання припинення вогню. Ми готові до дипломатії, але не за умов, що ми повинні звідкись виходити, даруючи агресору свою землю, свої території. Безумовно, це не про кілометри. Питання, безумовно, про домівки, про наших людей, про нашу історію, ідентичність. Це наша територіальна цілісність. Тому ми готові до дипломатії, але, як я говорив і президент Сполучених Штатів Америки, питання в тому, що ми не бачимо готовність Російської Федерації", - вказав він у відповідь на питання щодо можливих поступок України.

Зеленський зазначив, що всі дипломатичні кроки Росії, зокрема її дзвінки та повідомлення, спрямовані на відтермінування рішень США та Європи, таких як запровадження санкцій або постачання Томагавків Україні. Він підкреслив, що Росія просто відсуває ці обов’язкові заходи тиску на себе, і готовність до переговорів стане очевидною лише тоді, коли вона справді захоче дипломатії.

Tomahawk / Інфографіка: Главред

Питання зморожених російських активів

Зеленський підкреслив, що наразі тиск на Росію є недостатнім. Постачання озброєння, контракти та рішення щодо нових літаків – це частина цього тиску, оскільки вони посилюють Україну, її народ і армію.

Він додав, що питання російських активів є складним, і сподівається на прийняття рішення найближчим часом. Росія робить усе можливе, щоб перешкодити цьому, намагаючись зменшити фінансування України під час війни шляхом розділення США та ЄС, а також послаблення єдності всередині ЄС. Водночас Зеленський відзначив, що сильні європейські країни залишаються об’єднаними, що є важливим фактором протидії.

"І замороження активів – це рішення, як не втратити ці важливі кошти для української безпеки. Далі. Програма PURL важлива. Ми знаємо, що Росія працює з деякими європейськими країнами, тисне на них, щоб вони не робили внесків до цієї програми. І ця програма вона здебільшого стосується PAC-3. Тому що нам потрібні ці ракети, особливо під час війни, особливо для систем Патріот, яких немає в Європі. І також є сильні кроки на полі бою. Росія просуває дезінформацію в медіа, здебільшого в Сполучених Штатах. Сьогодні також в Європі, що вони перемагають у цій війні, що вони перемагають, але це неправда. Вони мають втрати понад мільйон людей, мільйон 300 тисяч. Тому економіка падає", - додав глава держави.

Зеленський підкреслив, що необхідні реальні, тотальні санкції на енергетику РФ без жодних компромісів. Це чинитиме тиск на Росію і змусить її сісти за стіл переговорів.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Він також додав, що використання заморожених активів РФ могло б суттєво змінити ситуацію. Водночас Росія робитиме все можливе, щоб перешкодити цьому рішенню, намагаючись залякати країни та посіяти сумніви. Україна ж робить усе можливе для прогресу, і Зеленський сподівається на позитивні кроки найближчим часом, наголошуючи на важливості цього сигналу для всієї Європи.

"Не бійтесь Росії. Рішення про заморожених активів стосується всіх цих країн. Тому що, найбільше, вони на правильній стороні історії. І я сподіваюся, що вони не бояться. Тому що, якщо у вас є така єдність, як у ЄС, у Європі загалом, з Україною та Британією, ви тоді сильніші, ніж Росія. Тому не бійтесь, це сильно допоможе", - резюмує він.

Путін може відкрити новий фронт

Зеленський зауважив, що якщо не зупинити Путіна в Україні, це становитиме загрозу для всієї Європи. Він підкреслив, що Швеція — важлива і сильна складова ЄС, і якщо одна з європейських країн опиниться в зоні ризику, то вся Європа постраждає.

"Якщо ми не зупинимо Путіна, якщо не буде плану, як прийти до миру, якщо у нас не буде мінімуму для цього, припинення вогню, розуміння, що робити далі, Путін спробує відкрити новий фронт в якомусь іншому місці, тому що для нього Україна дуже складна. Я не порівнюю нашу безпеку чи військові спроможності з іншими країнами. Зовсім ні, я не хочу це зробити. Я просто хочу сказати, що ми у війні були так багато років. Тому я думаю, що інші країни не готові до такого, як ми, складно підготуватися до війни. Це не правда, що хтось може реально підготуватися до війни, цілком підготуватися, тому що психологічно найважливіше – це люди, які готові до війни. Хто хоче війни? Нормальні люди війни не хочуть", - наголосив президент України.

/ Фото: скріншот

Чому Росії важко окупувати Україну

Президент також відзначив, що окупувати територію — одне, а утримати її — зовсім інше. За його словами, Україна має велику територію, для її контролю потрібні значні людські ресурси, навіть тимчасове утримання забирає багато сил і коштує дорого.

"Тому тут є багато деталей. Ми можемо говорити про це в деталях, але для цього треба дуже багато часу, для цього обговорення. Тому, я думаю, ризики насамперед для невеликих країн. Це моя думка. І для Путіна не важливо, в НАТО вони, в ЄС чи ні", - резюмував Зеленський.

Чому Україні потрібні саме літаки Gripen - думка експерта

Авіаційний експерт, колишній інженер-випробувач "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап вважає, що Gripen — саме той літак, який потрібен Україні, оскільки він ідеально відповідає нашим вимогам та завданням. В інтерв’ю Главреду він зазначив, що для його отримання не потрібно складних погоджень зі США через страх перед Путіним. За його словами, шведський винищувач оптимально підходить для нинішніх умов і потреб України.

"Можна, в принципі, політати ще й на наших бомбардувальниках Су-24, вони адаптовані під Storm Shadow/SCALP-EG, але працюють у рамках обмежених можливостей. У них не можна змінити цілевказівку, коли ти вже злетів, тому наш літак є просто платформою. А от Gripen - дійсно нормальний винищувач із сучасними радарами", - підсумував авіаційний експерт.

