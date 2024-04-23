Чоловікам не видають документи: у Варшаві величезні черги після жорстких обмежень

Чоловікам віком від 18 до 60 років не видають навіть готові документи у Варшаві в центрах видачі українських паспортів.

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У паспортному столі у Варшаві утворилися черги / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

У Варшаві в паспортному центрі утворилися величезні черги одразу після того, як українцям вирішили тимчасово припинити надавати консульські послуги. Йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років. Відео вже розлетілися в Мережі.

Повідомляється, що чоловікам відмовляються видавати навіть готові документи через те, що "не працює система". Варто зазначити, що для дітей і жінок таких обмежень немає.

"Наразі призупинено прийом громадян призовного віку. Зараз ми чекаємо на вказівку Міністерства закордонних справ. Зараз просто тимчасово призупинено їхній прийом", - зазначив співробітник. відео дня

Обмеження пов'язані з тим, що зараз розробляють механізми, які діятимуть за новим законом про мобілізацію.

Дивіться відео про величезні черги в центрі видачі паспортів у Варшаві:

У паспортному столі у Варшаві утворилися черги / фото: скріншот

Мобілізація в Україні - останні новини

2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон №9281, який знижує мобілізаційний вік українців з 27 до 25 років. Нинішні воїни Сил оборони України потребують заміни молодими українцями, які краще орієнтуються в технологіях сучасної війни, прокоментував глава держави.

Згідно з новим законом про мобілізацію, засуджені зможуть потрапити до лав ЗСУ за особистою згодою та погодженням із командирами частин. Перевірятимуть їхнє фізичне здоров'я та психічний стан.

Також Кабмін розробляє нові покарання для ухильників. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, окрім обмеження прав на керування транспортними засобами, для військовозобов'язаних можуть ввести обмеження на надання адміністративних послуг.

При цьому з урядового законопроєкту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію та ротацію військовослужбовців. Уряд має розробити протягом 8 місяців новий закон із відповідними положеннями для подання до парламенту.

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін наголосив, що армія вже має проблеми з кадрами, а демобілізація може їх поглибити.

"Я один із тих військових, який із задоволенням наступного дня після закінчення війни одразу повернуся додому, до своїх цивільних справ. Однак поки триває війна ми не можемо собі дозволити такої розкоші як демобілізація", - сказав він.

Закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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