Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Дніпрі понад 30 поранених: поліція показала кадри з "епіцентру армагеддону"

Руслана Заклінська
20 вересня 2025, 20:48оновлено 20 вересня, 22:19
253
Житловий квартал за секунди перетворився на руїни, зазначили у Нацполіції.
У Дніпрі понад 30 поранених: поліція показала кадри з 'епіцентру армагеддону'
Наслідки удару по Дніпру / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Що відомо:

  • Кількість поранених внаслідок атаки РФ зросла до 36 осіб
  • Постраждали школи, дитсадки, профтехучилища та інша інфраструктура
  • РФ застосувала майже 580 дронів і близько 40 ракет під час атаки по Україні

У Дніпрі кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до 36 осіб. Вісім із них перебувають у лікарнях, решта - під амбулаторним наглядом. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, надзвичайники вже ліквідували пожежі, що виникли після обстрілу. Через руйнування у найбільш постраждалому під’їзді багатоповерхівки було прийнято рішення тимчасово відселити мешканців.

відео дня

"Це близько ста мешканців. Усім запропонували тимчасове житло, але звернень не надходило. Люди проживатимуть у родичів", - розповів Лисак.

Окрім житлових будинків, внаслідок російської атаки постраждали декілька шкіл і дитячих садків, корпуси та гуртожитки двох профтехучилищ, а також інша критична інфраструктура.

Перші хвилини після удару РФ

Національна поліція України оприлюднила кадри перших хвилин після атаки РФ по Дніпру. На відео видно, як поліція евакуює маломобільних мешканців та надає допомогу, поки навколо вирують пожежі.

"Ворог знову буде стверджувати, що він не цілить у будинки цивільних, проте правду має побачити весь світ. Житловий квартал за кілька секунд перетворюється на епіцентр армагеддону: шоковані мешканці, крики, сльози, палаючі оселі", - зазначили правоохоронці.

Дивіться відео перших хвилин після удару РФ по Дніпру:

У Дніпрі понад 30 поранених: поліція показала кадри з 'епіцентру армагеддону'
Удар по Дніпру / Фото: скріншот

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні подякував українським захисникам неба за ефективну роботу під час чергового масованого російського удару. За його словами, ворог застосував майже 580 дронів, значна частина з яких - "шахеди", а також близько 40 ракет.

"Багато збиттів. Перехоплювачі дронів спрацювали сьогодні добре, молодці мобільні вогневі групи, авіація - наші F-16, наша армійська авіація. Дякую всім вам, всі молодці. Дякую за кожне збиття", - наголосив президент.

Водночас президент підкреслив, що попри успішну роботу системи ППО, були й влучання, зокрема у Дніпрі, Павлограді та інших громадах Дніпровщини. Він наголосив на необхідності подальшого зміцнення протиповітряної оборони, що значно залежить від міжнародних партнерів.

"Кожен зараз бачить російське втручання і проти Польщі, і вчора проти Естонії, і це не випадкові речі. Росіяни будуть намагатись і далі поширювати свою агресію, свою дестабілізацію, своє втручання. Така в них система. Треба цьому протидіяти. І теж системно. Всім разом", - додав глава держави.

  • Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі в ніч проти 20 вересня 2025 року Дніпропетровська ОВА

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, в ніч на 20 вересня росіяни масовано атакували Україну ракетами й дронами. Влучання зафіксовані у Дніпрі, Павлограді, Миколаєві та на Київщині.

Також у ніч на п’ятницю, 19 вересня, під ударом російських дронів опинилися одразу шість областей України. Серед цілей - інфраструктура України, а також підприємства.

Як повідомляв Главред, після нічної атаки у Києві виявили нерозірваний дрон. У Шевченківському районі уламки ще одного безпілотника, збитого силами ППО, впали на проїжджу частину.

Читайте також:

Про персону: Сергій Лисак

Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра Дніпропетровська область війна на Донбасі новини України війна Росії та України атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Блогери, "коханка" Путіна та політики з Молдови - хто потрапив під санкції України

Блогери, "коханка" Путіна та політики з Молдови - хто потрапив під санкції України

22:17Війна
Коли Україна стане членом ЄС: Кулеба назвав дві ключові умови

Коли Україна стане членом ЄС: Кулеба назвав дві ключові умови

21:21Україна
У Дніпрі понад 30 поранених: поліція показала кадри з "епіцентру армагеддону"

У Дніпрі понад 30 поранених: поліція показала кадри з "епіцентру армагеддону"

20:48Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на сонячне затемнення 21 вересня: Левам - прибуток, Козерогам - ризик

Гороскоп Таро на сонячне затемнення 21 вересня: Левам - прибуток, Козерогам - ризик

Температура впаде до +2: коли в Україні різко похолоднішає – стала відома дата

Температура впаде до +2: коли в Україні різко похолоднішає – стала відома дата

Восени здивують усіх: 4 знаки зодіаку, які скоро розкриють свій потенціал

Восени здивують усіх: 4 знаки зодіаку, які скоро розкриють свій потенціал

Гороскоп на завтра 21 вересня: Тельцям - подарунок, Стрільцям - розваги

Гороскоп на завтра 21 вересня: Тельцям - подарунок, Стрільцям - розваги

Китайський гороскоп на завтра 21 вересня: Бикам - тривога, Мавпам - загроза

Китайський гороскоп на завтра 21 вересня: Бикам - тривога, Мавпам - загроза

Останні новини

22:28

Вважала себе провидицею: у США загадково зникла молода українка

22:26

Це трагедія: російський актор потрапив до в'язниці

22:17

Блогери, "коханка" Путіна та політики з Молдови - хто потрапив під санкції України

21:21

Коли Україна стане членом ЄС: Кулеба назвав дві ключові умови

20:48

У Дніпрі понад 30 поранених: поліція показала кадри з "епіцентру армагеддону"ФотоВідео

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для УкраїниЧи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України
20:00

Такі носили найвправніші українці - які прізвища вказують на предків-мисливців

19:50

"Люди показують цілі кошики": коли восени найкраще йти по гриби

19:45

Ризик різкого зростання долара: несподіваний прогноз щодо курсу валют

19:10

США повертаються в Афганістан?Погляд

Реклама
19:03

Ударні дії на чотирьох напрямках: деталі просування ЗСУ на фронті

19:02

Можна готувати хоч щодня: рецепт ідеальної піци за 15 хвилин

18:53

США планують залишити без допомоги країни НАТО, які межують з РФ - Reuters

18:10

Путін вирішив посилити обстріли України: куди планує бити ворог

17:38

"Свинота": батько Яніса Тімми розлютився через вчинок Сєдокової

17:37

Ціни підскочать на 23% вже до кінця року - ключовий продукт дорожчає на очах

17:23

Дикий бешкет і каліцтво на все життя: спливли деталі моторошної таємниці батьків Путіна

17:06

Нумерологи назвали дати народження чоловіків, що люблять сперечатися з дружинами

16:59

"Перекрили крани": дрони СБУ атакували важливі цілі в РФ

16:49

Найдорожчі актори України: відомий режисер назвав зірок з найбільшими гонорарами

16:43

Під Москвою знайшли мертвим топпосадовця, пов'язаного з виробництвом "Шахедів"

Реклама
16:22

Євро по 55: економіст спрогнозував, коли валюта "злетить" до цієї позначки

16:11

"На Москву": Ющенко розкрив сценарій перемоги України у війніВідео

15:57

Сонце "прокинулося": на Землю насуваються мега-сильні магнітні бурі

15:20

Вже не футбол: після дискваліфікації Мудрик готується до нової кар’єри в спорті

15:16

Чи можна заморожувати картоплю: сиру, варену або у вигляді пюре

15:15

Чому чоловікам 18–22 років дозволили виїзд за кордон: Зеленський чітко пояснив

15:01

Температура впаде до +2: коли в Україні різко похолоднішає – стала відома дата

15:00

Історик Сергій Плохій висловив підтримку ініціативі голови НБУ Пишного змінити копійку на шаг

14:52

Миттєве диво: один простий рух перетворює яєчню на кулінарний шедеврВідео

14:28

Незвичайний спосіб прання: названо лайфхак для чистоти та свіжості кепок і капелюхівВідео

14:26

Українські військові вже зачищають центр міста: де ЗСУ мають хороші успіхи

14:22

"Назавжди збережу": син Олени Кравець зустрівся з легендою українського футболуВідео

14:02

"Пекельні тарифи" Трампа: з'явився прогноз потужного удару по РосіїВідео

13:46

Де помилка на малюнку сімейної вечері: лише найуважніші знайдуть її за 11 секунд

13:41

"Шафран для бідних": коли збирати чорнобривці, як сушити і чим вони корисні

13:34

"Буде бейбі-бум": чоловік Олени Мозгової розкрив плани на поповнення в родині

12:53

Переговори з Путіним та умови закінчення війни: гучні заяви Зеленського

12:52

Восени здивують усіх: 4 знаки зодіаку, які скоро розкриють свій потенціал

12:28

Без крихт і нагару: як доглядати за тостером-піччю, щоб він служив довше

12:15

Сказав лише кілька слів: Нікітюк розкрила щемливий момент з батьком дитини

Реклама
12:07

"РФ повторює шлях СРСР": на Росію скоро звалиться нова серйозна проблемаВідео

12:03

ЗСУ вдарили по трьох стратегічних об’єктах в РФ: Генштаб розкрив біль Путіна

11:54

Прильоти в дев'яти областях: РФ била сотнями БпЛА і ракет, Зеленський назвав ціліВідео

11:08

Ціни буквально б’ють рекорди: в Україні стрімко дорожчає стратегічний продукт

11:03

Солов'їною мовою: Максим Галкін здивував виконанням відомих українських хітівВідео

11:00

Китайський гороскоп на завтра 21 вересня: Бикам - тривога, Мавпам - загроза

10:48

Чи можна за життя вибирати собі місце на кладовищі: священник відповівВідео

10:21

Півтора мільйона з одного гектара: як виростити оливки в Україні та заробити

10:06

Тяжкохворий Брюс Вілліс вперше з'явився після погіршення стану

10:00

Вплив США зменшується, Трамп не зможе диктувати умови Китаю - Хара

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалати
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти