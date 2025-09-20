У Дніпрі понад 30 поранених: поліція показала кадри з 'епіцентру армагеддону'

Житловий квартал за секунди перетворився на руїни, зазначили у Нацполіції.

Наслідки удару по Дніпру / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Що відомо:

Кількість поранених внаслідок атаки РФ зросла до 36 осіб

Постраждали школи, дитсадки, профтехучилища та інша інфраструктура

РФ застосувала майже 580 дронів і близько 40 ракет під час атаки по Україні

У Дніпрі кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до 36 осіб. Вісім із них перебувають у лікарнях, решта - під амбулаторним наглядом. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, надзвичайники вже ліквідували пожежі, що виникли після обстрілу. Через руйнування у найбільш постраждалому під’їзді багатоповерхівки було прийнято рішення тимчасово відселити мешканців.

"Це близько ста мешканців. Усім запропонували тимчасове житло, але звернень не надходило. Люди проживатимуть у родичів", - розповів Лисак.

Окрім житлових будинків, внаслідок російської атаки постраждали декілька шкіл і дитячих садків, корпуси та гуртожитки двох профтехучилищ, а також інша критична інфраструктура.

Перші хвилини після удару РФ

Національна поліція України оприлюднила кадри перших хвилин після атаки РФ по Дніпру. На відео видно, як поліція евакуює маломобільних мешканців та надає допомогу, поки навколо вирують пожежі.

"Ворог знову буде стверджувати, що він не цілить у будинки цивільних, проте правду має побачити весь світ. Житловий квартал за кілька секунд перетворюється на епіцентр армагеддону: шоковані мешканці, крики, сльози, палаючі оселі", - зазначили правоохоронці.

Дивіться відео перших хвилин після удару РФ по Дніпру:

Удар по Дніпру / Фото: скріншот

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні подякував українським захисникам неба за ефективну роботу під час чергового масованого російського удару. За його словами, ворог застосував майже 580 дронів, значна частина з яких - "шахеди", а також близько 40 ракет.

"Багато збиттів. Перехоплювачі дронів спрацювали сьогодні добре, молодці мобільні вогневі групи, авіація - наші F-16, наша армійська авіація. Дякую всім вам, всі молодці. Дякую за кожне збиття", - наголосив президент.

Водночас президент підкреслив, що попри успішну роботу системи ППО, були й влучання, зокрема у Дніпрі, Павлограді та інших громадах Дніпровщини. Він наголосив на необхідності подальшого зміцнення протиповітряної оборони, що значно залежить від міжнародних партнерів.

"Кожен зараз бачить російське втручання і проти Польщі, і вчора проти Естонії, і це не випадкові речі. Росіяни будуть намагатись і далі поширювати свою агресію, свою дестабілізацію, своє втручання. Така в них система. Треба цьому протидіяти. І теж системно. Всім разом", - додав глава держави.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, в ніч на 20 вересня росіяни масовано атакували Україну ракетами й дронами. Влучання зафіксовані у Дніпрі, Павлограді, Миколаєві та на Київщині.

Також у ніч на п’ятницю, 19 вересня, під ударом російських дронів опинилися одразу шість областей України. Серед цілей - інфраструктура України, а також підприємства.

Як повідомляв Главред, після нічної атаки у Києві виявили нерозірваний дрон. У Шевченківському районі уламки ще одного безпілотника, збитого силами ППО, впали на проїжджу частину.

