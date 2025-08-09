РФ вдарила ракетами по Дніпру, троє людей поранені: деталі

Внаслідок удару є руйнування на території підприємства, потрощені автомобілі та є руйнування однієї з будівель.

Вранці у суботу, 9 серпня, країна-агресорка Росія вдарила по Дніпру ракетами.

Внаслідок удару постраждали троє людей. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Постраждали троє людей – 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості", – зазначив голова ОВА.

Він розповів, що є руйнування на території підприємства, потрощені авто, будівля, що не експлуатувалася. Виникла пожежа.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, 6 серпня ворог атакував газову інфраструктуру на Одещині – було відключено 2,5 тис абонентів. Незважаючи на активну роботу сил ППО, є пошкодження газової інфраструктури в Ізмаїльському районі.

У ніч на 8 серпня армія РФ атакувала дронами Київщину – виникли пожежі, постраждали жінки. Унаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі. Є пошкоджені будинки.

Нагадаємо, раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів, як "повітряне перемир'я" може стати капканом для України. Україна посилює удари по логістиці та транспортних об’єктах Росії, щоб ускладнити ворогу постачання і переміщення.

Про персону: Сергій Лисак Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОВА.

