Після нічної атаки РФ у Києві знайшли нерозірваний дрон

У Шевченківському районі уламки збитого дрона впали на проїжджу частину.

Коротко:

Вночі столицю атакували безпілотники

Були чутні вибухи, уламки падали в різних районах

У місті виявили дрон, що не розірвався

Уранці 19 вересня в Шевченківському районі столиці помітили нерозірваний російський безпілотник. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, на місці працюють фахівці.

"У Шевченківському районі виявлено нерозірваний ворожий дрон. На місці працюють фахівці", - написав Ткаченко в Telegram.

Як писав Главред, минулої ночі столицю атакували дрони. У місті гриміли вибухи.

Повідомлялося про падіння уламків збитого БпЛА на кількох локаціях. Зокрема, на проїжджу частину Шевченківського району. Пошкоджено тролейбусну мережу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У Київпастрансу виникли проблеми через обстріл

Через нічний обстріл можливі перебої з оплатою карткою і валідацією квитків на турнікетах станцій швидкісного трамвая і фунікулера.

"У зв'язку з нічною ворожою атакою в ніч на 19 вересня сталося пошкодження каналу підключення до оператора телекомунікаційної мережі, що надає послуги КП "Київпастранс". Тому офіційний сайт підприємства тимчасово не працює", - повідомили в КМДА.

Якщо не працює оплата або валідація на турнікетах, пасажирам рекомендується валідувати проїзний квиток у салоні трамваїв.

Фахівці підприємства та оператора телекомунікаційної мережі працюють над оперативним відновленням стабільної роботи сервісів.

Скільки дронів було збито

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 19 вересня противник атакував Україну 86 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів за напрямками: Курськ, Шаталове, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, понад 50 із них - "шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00 п'ятниці, протиповітряною обороною збито/пригнічено 71 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербер і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Атака триває. Нова група ворожих БПЛА рухається за північним напрямком.

Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

РФ атакує Україну новими дронами - що відомо

Начальник української розвідки Кирило Буданов повідомив, що Росія понад півтора року працює над створенням надводних дронів і вже розробила кілька моделей.

Серед них - безпілотник "Зефір", який нещодавно був застосований у бойових умовах.

Очільник ГУР підкреслив, що можливе копіювання українських морських дронів з боку РФ поки що не викликає серйозних побоювань. Російські технології в цій сфері все ще значно поступаються українським.

Буданов також підтвердив, що Україна продовжує вдосконалювати власні надводні дрони і підкреслив, що російським аналогам усе ще "далеко до Magura".

