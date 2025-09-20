Рус
Ракета влучила у багатоповерхівку в Дніпрі, спалахнула пожежа: деталі про атаку по Україні

Альона Вороніна
20 вересня 2025, 07:42оновлено 20 вересня, 09:53
492
Під час нічного удару ворожа ракета влучила у житловий багатоповерховий будинок. Стало відомо про загиблих.
Удар по Украине
Ракета влучила у багатоповерхівку в Дніпрі, спалахнула пожежа/ колаж: Главред, фото: Київська ОВА, Дніпропетровська ОВА

Коротко:

  • Російські окупанти вдарили по Україні ракетами і дронами в ніч на 20 серпня
  • У Дніпрі ракета влучила у житлову багатоповерхівку, там спалахнула пожежа
  • Також були влучання в Павлограді, під атакою теж були Миколаїв і західні області

Російські загарбники у ніч на суботу, 20 вересня, атакували Україну ракетами і дронами. Під час атаки було влучання у багатоповерхівку в Дніпрі, там спалахнула пожежа.

Також відомо про влучання у Павлограді Дніпропетровської області. Крім цього, окупанти атакували Миколаїв та західні області.

відео дня

Удар по Дніпру

У Дніпрі під час нічного удару окупанти влучили ракетою у житлову багатоповерхівку. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

"Всю ніч не сплю. Окупанти влучили ракетою в житлову багатоповерхівку. Подробиці від військової адміністрації", – зазначив Філатов.

У Дніпропетровській ОВА показали фото наслідків удару по Дніпру та області. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, за попередніми даними, загинула одна людина, 13 постраждали. Голова ОВА зазначив, що у Дніпрі більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості, один чоловік "важкий".

У Дніпрі та районі виникло декілька пожеж. Понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств.

Також було пошкоджене підприємство у Павлограді, там була пожежа після удару.

По Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією. Поцілила по райцентру і Покровській громаді. Зайнявся приватний будинок.

  • Наслідки удару по багатоповерхівці в Дніпрі в ніч на 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по багатоповерхівці в Дніпрі в ніч на 20 вересня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по багатоповерхівці в Дніпрі в ніч на 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по багатоповерхівці в Дніпрі в ніч на 20 вересня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по багатоповерхівці в Дніпрі в ніч на 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по багатоповерхівці в Дніпрі в ніч на 20 вересня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по багатоповерхівці в Дніпрі в ніч на 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по багатоповерхівці в Дніпрі в ніч на 20 вересня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по багатоповерхівці в Дніпрі в ніч на 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по багатоповерхівці в Дніпрі в ніч на 20 вересня 2025 року Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по багатоповерхівці в Дніпрі в ніч на 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по багатоповерхівці в Дніпрі в ніч на 20 вересня 2025 року Дніпропетровська ОВА

Удар по Миколаєву

Також російські окупанти били по Миколаєву. Як повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, загарбники атакували місто дронами і ракетами.

"Попередньо постраждалих немає. І це найголовніше. Наші комунальні служби перевіряють на пошкодження житловий сектор", – зазначив міський голова.

Удар по Київщині

Як повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, сьогодні була ще одна неспокійна ніч для Київщини. Ворог вночі атакував ударними дронами і ракетами, під ударом були мирні населені пункти області.

"На ранок наслідки ворожої атаки фіксуємо у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах. В Бориспільському районі пошкоджено біля 10 гаражних приміщень. В Обухівському районі унаслідок ворожої атаки виникла пожежа приватного житлового будинку. На місці працюють рятівники ДСНС. У Бучанському районі унаслідок падіння уламків збитої цілі сталося загоряння 5 легкових автомобілів. Наразі пожежу ліквідовано", – розповів Калашник.

У ДСНС повідомили, що сьогодні вранці в с.Софіївська Борщагівка Бучанського району ліквідовано загорання п’яти легкових автомобілів на парковці поруч з багатоквартирним житловим будинком.

Також зазначається, що в Обухівському районі виникла пожежа і часткова руйнація приватного житлового будинку.

"Інформація про загиблих та потерпілих не надходила", – повідомили в ДСНС.

  • Наслідки удару по Київщині у ніч на 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по Київщині у ніч на 20 вересня 2025 року Київська ОВА, ДСНС України
  • Наслідки удару по Київщині у ніч на 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по Київщині у ніч на 20 вересня 2025 року Київська ОВА, ДСНС України
  • Наслідки удару по Київщині у ніч на 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по Київщині у ніч на 20 вересня 2025 року Київська ОВА, ДСНС України
  • Наслідки удару по Київщині у ніч на 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по Київщині у ніч на 20 вересня 2025 року Київська ОВА, ДСНС України
  • Наслідки удару по Київщині у ніч на 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по Київщині у ніч на 20 вересня 2025 року Київська ОВА, ДСНС України
  • Наслідки удару по Київщині у ніч на 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по Київщині у ніч на 20 вересня 2025 року Київська ОВА, ДСНС України
  • Наслідки удару по Київщині у ніч на 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по Київщині у ніч на 20 вересня 2025 року Київська ОВА, ДСНС України
  • Наслідки удару по Київщині у ніч на 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по Київщині у ніч на 20 вересня 2025 року Київська ОВА, ДСНС України
  • Наслідки удару по Київщині у ніч на 20 вересня 2025 року
    Наслідки удару по Київщині у ніч на 20 вересня 2025 року Київська ОВА, ДСНС України

Дивіться відео про атаку РФ по Україні:

Удари РФ ракетами і дронами по Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, під ударом у ніч на п’ятницю, 19 вересня, були шість областей – Главред розповів, що відомо про наслідки нічної атаки дронів РФ. Україна погодилася на мирні ініціативи США. Однак Росія продовжує обстріли, наголосив Зеленський.

Також повідомлялося, що після нічної атаки РФ у Києві знайшли нерозірваний дрон. У Шевченківському районі уламки збитого дрона впали на проїжджу частину.

Нагадаємо, повідомлялося, що РФ готується до нових ударів по Україні – Зеленський сказав, які об'єкти під загрозою. Україна готує удари по РФ у відповідь на безжальні атаки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра війна в Україні безпілотник беспилотники дрони новини України ракетний удар атака дронів
