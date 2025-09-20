Ракета влучила у багатоповерхівку в Дніпрі, спалахнула пожежа: деталі про атаку по Україні

Коротко:
- Російські окупанти вдарили по Україні ракетами і дронами в ніч на 20 серпня
- У Дніпрі ракета влучила у житлову багатоповерхівку, там спалахнула пожежа
- Також були влучання в Павлограді, під атакою теж були Миколаїв і західні області
Російські загарбники у ніч на суботу, 20 вересня, атакували Україну ракетами і дронами. Під час атаки було влучання у багатоповерхівку в Дніпрі, там спалахнула пожежа.
Також відомо про влучання у Павлограді Дніпропетровської області. Крім цього, окупанти атакували Миколаїв та західні області.
Удар по Дніпру
У Дніпрі під час нічного удару окупанти влучили ракетою у житлову багатоповерхівку. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.
"Всю ніч не сплю. Окупанти влучили ракетою в житлову багатоповерхівку. Подробиці від військової адміністрації", – зазначив Філатов.
У Дніпропетровській ОВА показали фото наслідків удару по Дніпру та області. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, за попередніми даними, загинула одна людина, 13 постраждали. Голова ОВА зазначив, що у Дніпрі більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості, один чоловік "важкий".
У Дніпрі та районі виникло декілька пожеж. Понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств.
Також було пошкоджене підприємство у Павлограді, там була пожежа після удару.
По Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією. Поцілила по райцентру і Покровській громаді. Зайнявся приватний будинок.
Удар по Миколаєву
Також російські окупанти били по Миколаєву. Як повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, загарбники атакували місто дронами і ракетами.
"Попередньо постраждалих немає. І це найголовніше. Наші комунальні служби перевіряють на пошкодження житловий сектор", – зазначив міський голова.
Удар по Київщині
Як повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, сьогодні була ще одна неспокійна ніч для Київщини. Ворог вночі атакував ударними дронами і ракетами, під ударом були мирні населені пункти області.
"На ранок наслідки ворожої атаки фіксуємо у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах. В Бориспільському районі пошкоджено біля 10 гаражних приміщень. В Обухівському районі унаслідок ворожої атаки виникла пожежа приватного житлового будинку. На місці працюють рятівники ДСНС. У Бучанському районі унаслідок падіння уламків збитої цілі сталося загоряння 5 легкових автомобілів. Наразі пожежу ліквідовано", – розповів Калашник.
У ДСНС повідомили, що сьогодні вранці в с.Софіївська Борщагівка Бучанського району ліквідовано загорання п’яти легкових автомобілів на парковці поруч з багатоквартирним житловим будинком.
Також зазначається, що в Обухівському районі виникла пожежа і часткова руйнація приватного житлового будинку.
"Інформація про загиблих та потерпілих не надходила", – повідомили в ДСНС.
Удари РФ ракетами і дронами по Україні – останні новини
Як повідомляв Главред, під ударом у ніч на п’ятницю, 19 вересня, були шість областей – Главред розповів, що відомо про наслідки нічної атаки дронів РФ. Україна погодилася на мирні ініціативи США. Однак Росія продовжує обстріли, наголосив Зеленський.
Також повідомлялося, що після нічної атаки РФ у Києві знайшли нерозірваний дрон. У Шевченківському районі уламки збитого дрона впали на проїжджу частину.
Нагадаємо, повідомлялося, що РФ готується до нових ударів по Україні – Зеленський сказав, які об'єкти під загрозою. Україна готує удари по РФ у відповідь на безжальні атаки.
