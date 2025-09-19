Під ударом були шість областей: що відомо про наслідки нічної атаки дронів РФ

Україна погодилася на мирні ініціативи США. Однак Росія продовжує обстріли, наголосив Зеленський.

РФ випустила по Україні майже 90 дронів / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Головне:

Сили ППО збили більшість цілей

Росія продовжує бити по цивільних попри заклики до миру від США

Зеленський закликав до рішучих дій, щоб змусити РФ піти на дипломатію

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в ніч на 19 вересня Росія випустила по території країни майже 90 ударних безпілотників. Більшість із них вдалося збити силами ППО.

Під ударом були Донецька та Київська області, Київ, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпровщина. Серед цілей - інфраструктура України, а також підприємства.

"У Павлограді на Дніпропетровщині двоє поранених. У Києві зараз ліквідовують наслідки після російської атаки - пошкоджено інфраструктуру громадського транспорту", - написав Зеленський у Telegram.

​Шахеди - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

За його словами, знову росіяни б'ють по цивільних тоді, коли весь світ, і насамперед Сполучені Штати, закликають до миру.

Україна має посилювати свої оборонні можливості. Серед пріоритетів - програма PURL, спільне виробництво озброєнь, угоди щодо дронів і закупівлі зброї, а також фіналізація гарантій безпеки.

"Ми чуємо позицію президента Трампа щодо припинення вбивств і погодилися на всі пропозиції, щоб розблокувати дипломатію. Але не чують цю позицію, схоже, в Росії (...) На столі - масштабні угоди щодо дронів і закупівлі зброї, які Україна запропонувала Америці. Потрібні рішучі дії, щоб Росія, зрештою, теж погодилася на дипломатію. Дякую всім, хто допомагає", - додав Зеленський.

Скільки дронів було збито

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 19 вересня противник атакував Україну 86 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів за напрямками: Курськ, Шаталове, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, понад 50 із них - "шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00 п'ятниці, протиповітряною обороною збито/пригнічено 71 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербер і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Атака триває. Нова група ворожих БПЛА рухається за північним напрямком.

Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, минулої ночі столицю атакували дрони. У місті гриміли вибухи.

Вранці 19 вересня в Шевченківському районі столиці помітили російський безпілотник, що не розірвався. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, на місці працюють фахівці.

У ніч на 18 вересня через атаку російських безпілотників у Бориспільському районі Київської області сталося загоряння складських приміщень. Також наслідки ворожої атаки зафіксували в Бучанському районі.

У ніч на 17 вересня російські окупанти атакували залізницю. Низка поїздів на Дніпровському напрямку затримувалася через ворожу атаку.

Також російська окупаційна армія атакувала об'єкти інфраструктури на Кіровоградщині.

16 вересня російська окупаційна армія завдала удару по логістичному центру компанії Епіцентр у Київській області.

