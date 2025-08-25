Вже в вересні українцям "прилетить" надбавка до пенсії: кому і скільки нарахують

Вересень принесе нові можливості для українських пенсіонерів.

Нові правила для пенсіонерів з 1 вересня / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко про головне:

З вересня деяким пенсіонерам підвищать виплати залежно від віку, якщо їхня пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

Одинокі пенсіонери від 80 років отримають додаткову допомогу, якщо подадуть необхідні документи до ПФУ

З 1 вересня 2025 року українські пенсіонери, як і раніше, отримуватимуть свої виплати. Водночас для окремих категорій громадян передбачені оновлені правила та додаткові можливості. Деяким пенсіонерам збільшать розмір виплат, а інші мають пройти процедуру ідентифікації, розповідає Главред з посиланням на сайт "На Пенсії".

Хто з пенсіонерів у вересні отримає підвищення

За інформацією Пенсійного фонду, станом на 19 серпня вже профінансовано виплат на понад 50 млрд грн. У вересні продовжує діяти програма надбавок для тих, чия пенсія менша за 10 340,35 грн.

Розмір доплат у 2025 році виглядає так:

70–74 роки — 300 грн;

75–79 років — 456 грн;

від 80 років — 570 грн.

Подавати жодних заяв не потрібно - гроші автоматично додаються до основної пенсії. Крім цього, одинокі літні люди від 80 років, які потребують постійного догляду, можуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку. Для цього знадобляться:

довідка про склад сім’ї;

висновок медкомісії;

заява до Пенсійного фонду;

підтвердження, що немає працездатних родичів.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Инфографика - Главред

Дія.Картка - новий формат виплат

Кабінет Міністрів запускає Дія.Картку, на яку можна буде отримувати:

пенсії;

допомогу для внутрішньо переміщених осіб;

виплати від міжнародних організацій;

кошти за програмами "єМалятко" та "Пакунок школяра".

Цей інструмент має зробити процес виплат простішим і більш прозорим.

Військові пенсії: можливі зміни

У липні 2025 року у Верховній Раді з’явився законопроєкт №13461. Він пропонує враховувати у пенсійних нарахуваннях ті додаткові виплати, які військові отримували під час воєнного стану. Якщо документ ухвалять, він почне діяти вже з вересня і зможе істотно збільшити виплати військовослужбовцям і ветеранам.

Кому потрібно пройти ідентифікацію

Пенсіонери, які мешкають за кордоном або перебувають на тимчасово окупованих територіях, повинні підтвердити свою особу до 31 грудня 2025 року. Це можна зробити кількома способами:

через відеодзвінок;

за допомогою Дія.Підпису;

через онлайн-сервіс Пенсійного фонду.

Жителі окупованих територій мають додатково довести, що не отримують пенсійні виплати від РФ.

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав про те, деяким українцям тепер надходить до 4200 грн до основної пенсії. До слова, нарахування почнеться з моменту звернення або з дня виникнення права на виплату.

В Україні запровадили нові надбавки до пенсії для ще однієї категорії громадян. Це стосується пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і більше, і які за станом здоров'я потребують постійного догляду. Розмір цієї доплати становить 944,4 гривні.

Крім того, в Україні набули чинності нові закони, які дають людям можливість безпосередньо впливати на розмір своєї майбутньої пенсії. Це надає більше гнучкості та свободи у фінансовому плануванні на старість.

Про джерело: "На пенсии" Інформаційний портал, на базі популярного друкованого видання - газети "На пенсії". Доступною мовою висвітлюємо питання пенсії, пенсійного забезпечення, пільг, субсидій в Україні, а також про життя пенсіонерів, повідомляє "На пенсії".

