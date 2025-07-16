Українці можуть підвищити свою пенсію самостійно: правила розрахунку змінилися

Зміни дають українцям більше інструментів для персоналізованого підходу до пенсійного розрахунку.

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Збільшити виплати можна самостійно / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Коротко:

Як оптимізувати свою пенсію за новим законом

Як виключити "провальні" роки з розрахунку

В Україні почали діяти нові правила щодо нарахування пенсій - згідно з Законом №2506-IX, пенсіонери отримали право на перерахунок виплат з урахуванням індивідуальних обставин. Зокрема, йдеться про можливість не враховувати періоди з низькими доходами, особливо ті, що припадають на час воєнного стану, про це повідомляє ТСН.

Тепер українці можуть звернутися до Пенсійного фонду з проханням виключити з розрахунку пенсії ті місяці, коли їхній дохід був низьким через війну. Такі періоди більше не зменшуватимуть розмір виплат. При цьому страховий стаж за ці місяці зберігається у повному обсязі.

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Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Инфографика - Главред

Окрім воєнного часу, українці також можуть прибрати з розрахунку до 60 місяців поспіль із найменшими доходами. Це дозволяє підвищити коефіцієнт заробітку, який безпосередньо впливає на суму пенсії.

Ще один варіант для підвищення пенсії - додати до розрахунку зарплату, отриману до липня 2000 року. Для цього слід надати офіційну довідку з місця роботи. До 2000 року пенсійні дані не фіксувалися централізовано, тому підтвердження через документи може значно вплинути на розмір виплат.

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що деякі пенсіонери України отримають круглі виплати. Певним категоріям громадян нарахують від 450 грн до 3100 грн разом з основною пенсією.

В той же час у Мінсоцполітики відповіли, чи піднімуть пенсії ще раз у 2025 році. Заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак нагадала, що перерахунок можливий лише за умов зростання фонду.

Також попереджалося, що пенсіонери України можуть втратити виплати через низку причин. ПФУ назвали один ключовий документ для пенсіонерів, що підтверджує право на пенсію та пільги.

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Про джерело: ТСН ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

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