Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Українці можуть підвищити свою пенсію самостійно: правила розрахунку змінилися

Даяна Швець
16 липня 2025, 18:55
166
Зміни дають українцям більше інструментів для персоналізованого підходу до пенсійного розрахунку.
Українці можуть підвищити свою пенсію самостійно: правила розрахунку змінилися
Збільшити виплати можна самостійно / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Як оптимізувати свою пенсію за новим законом
  • Як виключити "провальні" роки з розрахунку

В Україні почали діяти нові правила щодо нарахування пенсій - згідно з Законом №2506-IX, пенсіонери отримали право на перерахунок виплат з урахуванням індивідуальних обставин. Зокрема, йдеться про можливість не враховувати періоди з низькими доходами, особливо ті, що припадають на час воєнного стану, про це повідомляє ТСН.

Тепер українці можуть звернутися до Пенсійного фонду з проханням виключити з розрахунку пенсії ті місяці, коли їхній дохід був низьким через війну. Такі періоди більше не зменшуватимуть розмір виплат. При цьому страховий стаж за ці місяці зберігається у повному обсязі.

відео дня
Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити
Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Инфографика - Главред

Окрім воєнного часу, українці також можуть прибрати з розрахунку до 60 місяців поспіль із найменшими доходами. Це дозволяє підвищити коефіцієнт заробітку, який безпосередньо впливає на суму пенсії.

Ще один варіант для підвищення пенсії - додати до розрахунку зарплату, отриману до липня 2000 року. Для цього слід надати офіційну довідку з місця роботи. До 2000 року пенсійні дані не фіксувалися централізовано, тому підтвердження через документи може значно вплинути на розмір виплат.

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що деякі пенсіонери України отримають круглі виплати. Певним категоріям громадян нарахують від 450 грн до 3100 грн разом з основною пенсією.

В той же час у Мінсоцполітики відповіли, чи піднімуть пенсії ще раз у 2025 році. Заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак нагадала, що перерахунок можливий лише за умов зростання фонду.

Також попереджалося, що пенсіонери України можуть втратити виплати через низку причин. ПФУ назвали один ключовий документ для пенсіонерів, що підтверджує право на пенсію та пільги.

Більше економічних новин:

Про джерело: ТСН

ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

пенсії пенсія пенсіонери пенсійна реформа Пенсійний фонд виплати пенсії пенсійний вік пенсійна система Пенсійний фонд України новини України підвищення пенсій
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський призначив нового міністра оборони: що відомо про кадрові перестановки

Зеленський призначив нового міністра оборони: що відомо про кадрові перестановки

20:21Політика
У НАТО готують термінову зустріч: розкрито сценарій передачі Україні ЗРК Patriot

У НАТО готують термінову зустріч: розкрито сценарій передачі Україні ЗРК Patriot

20:06Світ
Град, грози та потужний вітер: області, які постраждають від сильної негоди

Град, грози та потужний вітер: області, які постраждають від сильної негоди

19:44Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
"Винесли все цінне": будинок Софії Ротару пограбували

"Винесли все цінне": будинок Софії Ротару пограбували

Українцям почали виписувати штрафи за горіхи: через яку причину тепер "накажуть"

Українцям почали виписувати штрафи за горіхи: через яку причину тепер "накажуть"

Переломний момент: до кінця липня 4 знаки зодіаку почнуть нову главу життя

Переломний момент: до кінця липня 4 знаки зодіаку почнуть нову главу життя

Яка республіка "відвалиться" першою: з'явився сценарій розпаду РФ

Яка республіка "відвалиться" першою: з'явився сценарій розпаду РФ

Прийдуть удача та достаток: 6 знаків зодіаку, яким пощастить 16 липня

Прийдуть удача та достаток: 6 знаків зодіаку, яким пощастить 16 липня

Останні новини

20:21

Зеленський призначив нового міністра оборони: що відомо про кадрові перестановки

20:06

У НАТО готують термінову зустріч: розкрито сценарій передачі Україні ЗРК Patriot

19:56

Друга хвиля врожаю: городниця розкрила секрет, що можна виростити після картоплі

19:44

Град, грози та потужний вітер: області, які постраждають від сильної негоди

19:39

Коли збирати цибулю влітку 2025 року: як зробити, щоб урожай пролежав довшеВідео

Трамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - ЗагороднійТрамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - Загородній
19:20

Путін відповів на ультиматум Трампа і послав світу сигнал - Sky News

19:20

Ліікарня не справляється, є загиблі та багато поранених: РФ вдарила бомбами по ДобропіллюФото

19:14

Що означають цифри 4733, 4734, 4735: як визначити справжній ГОСТ

19:10

РФ накопичує виробництво Шахедів: що загрожує УкраїніПогляд

Реклама
19:05

Літо без кондиціонеру: як не "розтанути" від спеки у квартирі

19:05

Нардепам довічно платитимуть і не тільки: що відомо про створення нового статусу

18:55

Українці можуть підвищити свою пенсію самостійно: правила розрахунку змінилися

18:49

Як охолодитись у спеку за секунди - перевірені методи, що справді працюютьВідео

18:45

Що задумав Трамп і чому Путін може погодитися на перемовини: ЗМІ розкрили подробиці

18:44

У квартирі матері загиблого пілота "Джуса" пройшов обшук: у ДБР зробили заяву

18:24

Попередження про "кусючі" штрафи: скільки податків вичленять після продажу авто

18:21

Трамп зробив зізнання про Путіна і війну в Україні

18:17

Україною пронісся торнадо, оголошено І рівень небезпечності.: у Мережі розлетілось відеоВідео

18:07

Пліснява в душі зникне вмить, якщо обробити поверхню двома копійчаними засобами

17:59

Через скільки років Чорне та Азовське море стануть безпечними - тривожний прогноз

Реклама
17:43

Українці старше 60 років тепер можуть служити в ЗСУ: Рада ухвалила закон

17:37

Обміняти долари більше не так легко: які купюри конфіскують безповоротно

17:28

Розстріл полковника СБУ: у The Guardian дізналися, хто стоїть за гучним убивством

17:23

У життя увірвуться проблеми і втратите щастя: що не можна робити 17 липня, прикмети

17:16

На прилавках України більше немає улюбленої риби: чому почалася криза і дефіцит

17:09

На майонез більше не глянете: заправка для салату, як у ресторані

16:58

Масовані удари РФ на паузі - чого забоявся Путін та що змусить його закінчити війну

16:38

Мінімальна зарплата в Україні підвищиться зовсім скоро: що буде з доходами

16:30

Чи не зашкодить людині, якщо в її одяг вдягли померлого: священник розкрив правдуВідео

16:18

Водії знайшли загадковий шнур в багажнику авто: навіщо він потрібен

16:12

"Лізе до дітей": Баскова вивели на чисту воду в РФ

16:09

У ЗСУ заявили про знищення позицій на півдні та розкрили, чи є просування РФ

15:55

Ізраїль вдарив по Міністерству оборони Сирії в Дамаску - перші подробиці

15:53

Агент Маланка: у Мережі завірусилися меми про першу леді США через її підтримку УкраїниФото

15:45

Ціни покажуть зворотню динаміку: чи зекономлять українці на продуктах у липні

15:43

До 3 тисяч грн в серпні: деякі пенсіонери України отримають круглі виплати

15:16

Навіщо водії в липні закривають шини картонними коробками: хитрий лайфхак

15:14

Верховна Рада відправила прем'єра Шмигаля у відставку - як голосували нардепи

15:11

Зірки поруч: телеканал ТЕТ покаже новий сезон "Ближче до зірок"Відео

15:04

Фонд "Паладини" звинувачує" Шабуніна у привласнені авто, яке передали для оборони країни

Реклама
15:03

У чому відмінність Байдена від Трампа: Зеленський зробив несподівану заяву

14:56

"Говорили з Трампом про це": Зеленський сказав, що змусить Путіна до переговорів

14:15

"Через 3 дні щось може статися": експерт оцінив ультиматум Трампа Росії

14:12

Українцям почали виписувати штрафи за горіхи: через яку причину тепер "накажуть"

14:04

Б'є швидко і точно: український дрон-перехоплювач успішно збиває російські БпЛА

13:59

Без картоплі та на буряковому квасі: як готували борщ понад 150 років тому

13:53

Грози з градом і шквалами витіснять спеку: відома дата різкого похолодання до +20

13:50

Чим відрізняються 2 дівчини: найкраща загадка для перевірки уважності за 19 секунд

13:49

Невістка Віктора Ющенка вперше показала обличчя найменшого онука експрезидента

13:38

Денис Ковтун досьє

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти