Українцям почали надходити надбавки до пенсії: скільки можна отримати щомісяця

Для отримання надбавки потрібно звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) з пакетом документів.

Хто отримає надбавку / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В Україні люди похилого віку від 80 років, які через стан здоров’я потребують постійного догляду, можуть отримати додаткову фінансову підтримку до пенсії. Станом на сьогодні розмір такої доплати становить 944,4 гривні. Це передбачено Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Надбавка надається пенсіонерам за віком, які не можуть самостійно себе обслуговувати та потребують сторонньої допомоги.

Для оформлення виплати потрібно звернутися до Пенсійного фонду. Головним документом є медична довідка від лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК), яка підтверджує необхідність постійного догляду.

Якщо така довідка була видана ще у 2020 році та має позначку "безстрокова", вона також вважається чинною.

Додатково необхідно надати документи про склад сім’ї, підтвердження відсутності працездатних родичів, які могли б здійснювати догляд, а також особисту заяву пенсіонера до сервісного центру ПФУ.

За дотримання всіх вимог надбавку призначають у найкоротший час, щоб забезпечити людям похилого віку додаткові кошти на догляд та повсякденні потреби.

Нагадаємо, Главред писав про те, що деяким категоріям українських пенсіонерів будуть нараховані спеціальні доплати. Зокрема, йдеться про суму до 944 гривень, яка додаватиметься до щомісячної пенсії.

Крім того, відбулися важливі зміни в українському законодавстві, які дають людям можливість самостійно впливати на розмір своїх майбутніх пенсій. Це дозволяє більш гнучко підійти до планування власного фінансового майбутнього.

Також варто зазначити, що у серпні деякі пенсіонери отримають додаткові разові виплати. Сума цих надбавок буде залежати від категорії пенсіонера і може становити від 450 до 3100 гривень.

Про джерело: Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

