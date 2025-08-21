Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Українцям тепер надходить до 4200 грн до основної пенсії: кому та як призначають

Даяна Швець
21 серпня 2025, 11:23
449
Якщо не вистачає документів, ПФУ надає три місяці на їх дооформлення.
пенсионеры
Як отримати доплату до пенсії / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Україні існують спеціальні доплати до пенсій для певних категорій громадян
  • Нарахування відбувається з моменту звернення або з дня виникнення права на виплату

В Україні деякі категорії громадян мають право на додаткові виплати до пенсії. Якщо заявник подає неповний пакет документів, Пенсійний фонд обов’язково повідомить про це, після чого людина має до трьох місяців, щоб донести відсутні довідки. Це право закріплено Законом України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років".

Надбавки призначаються особам, які свого часу постраждали від політичних чи релігійних переслідувань: їх незаконно ув’язнювали або примусово направляли до психіатричних лікарень за рішенням позасудових органів. Також на доплату можуть претендувати визнані борці за незалежність України у ХХ столітті.

відео дня
Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Фактично такі виплати прирівнюються до пенсій за особливі заслуги перед державою, однак виплачуються як надбавка до основної пенсії. Максимальний розмір доплати може сягати 4200 гривень.

Призначення здійснюється з моменту звернення або з дати, коли виникло право на отримання виплати, якщо з того часу минув не більше ніж один рік. Днем подачі вважається дата реєстрації заяви з документами, а у випадку відправки поштою, дата поштового штемпеля.

Якщо ж певних документів бракує, Пенсійний фонд надсилає повідомлення, і в заявника є три місяці для їхнього подання.

Новини України - що відомо про виплати пенсій

Нагадаємо, Главред писав про те, що українці зможуть отримувати одразу дві пенсії. У майбутньому в українців з'явиться можливість отримувати подвійну пенсію, адже нова система буде доповнювати вже наявну.

А деяким українцям вже почали надходити надбавки до пенсії. Українські пенсіонери, яким виповнилося 80 років і які потребують постійного догляду через стан здоров'я, можуть отримувати додаткові виплати - розмір такої надбавки складає 944,4 гривні.

Ба більше, тепер в Україні діють нові закони, які дозволяють людям самостійно впливати на суму своєї майбутньої пенсії. Це дає більше можливостей для гнучкого фінансового планування.

Більше економічних новин:

Про джерело: Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

пенсії пенсія пенсіонери Пенсійний фонд виплати пенсії пенсійний вік новини України підвищення пенсій
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія готує нову ракетну атаку по Україні: коли ворог може вдарити

Росія готує нову ракетну атаку по Україні: коли ворог може вдарити

12:01Війна
"Ми готові": Зеленський назвав умову, за якої він зустрінеться з Путіним

"Ми готові": Зеленський назвав умову, за якої він зустрінеться з Путіним

11:34Україна
Крим, вибори та питання територій: Зеленський розставив крапки над "і"

Крим, вибори та питання територій: Зеленський розставив крапки над "і"

11:16Україна
Реклама

Популярне

Більше
Син Преснякова жорстко прокоментував розлучення із дружиною

Син Преснякова жорстко прокоментував розлучення із дружиною

Зовсім не Русь: історик розкрив, як іноземці називали Україну тисячу років тому

Зовсім не Русь: історик розкрив, як іноземці називали Україну тисячу років тому

Яким знакам зодіаку чудово пощастить у Молодик 23 серпня: тільки 2 щасливчики

Яким знакам зодіаку чудово пощастить у Молодик 23 серпня: тільки 2 щасливчики

У справі про самогубство чоловіка Сєдокової з'явився новий поворот: що загрожує співачці

У справі про самогубство чоловіка Сєдокової з'явився новий поворот: що загрожує співачці

Крістіна Орбакайте відсторонилася від Нікіти Преснякова після його розлучення - деталі

Крістіна Орбакайте відсторонилася від Нікіти Преснякова після його розлучення - деталі

Останні новини

12:20

Знамениті російські пропагандисти втекли з РФ - деталі

12:08

Замість смітника - на користь: незвичайні способи використати стару постільну білизну

12:01

Росія готує нову ракетну атаку по Україні: коли ворог може вдарити

11:43

Алла Пугачова публічно звернулася до Святослава Вакарчука

11:40

Віктор Розовий закрутив новий роман - який вигляд має його дівчина

Якою буде осінь-2025 в Україні: синоптик здивував прогнозом погодиЯкою буде осінь-2025 в Україні: синоптик здивував прогнозом погоди
11:34

"Ми готові": Зеленський назвав умову, за якої він зустрінеться з Путіним

11:23

Українцям тепер надходить до 4200 грн до основної пенсії: кому та як призначають

11:16

Крим, вибори та питання територій: Зеленський розставив крапки над "і"

11:06

"Шалений антирекорд": Зеленський розкрив подробиці нічної атаки РФФото

Реклама
11:05

Китайський гороскоп на завтра 22 серпня: Зміям - звинувачення, Мавпам - проблеми

10:50

ГУР провело успішну операцію біля Залізного Порту: знищено катер та ворожий екіпаж

10:21

РФ вдарила по великій американській компанії в Мукачево: що там виготовлялиФото

10:05

"Страждає": путіністу Філіпу Кіркорову поставили остаточний діагноз

10:04

Масована атака на Україну: РФ запустила 574 дрони та 40 ракет, деталі

09:29

Ніч вибухів у Росії: дрони атакували НПЗ, енергоблок АЕС залишився без світла

09:15

Відбили населені пункти та завдали втрат ворогу: ЗСУ мають успіхи на фронті

09:09

"Нарешті зрозуміла": що відомо про справжню позицію Ані Лорак

08:21

"Горить і валить густий дим": у Севастополі дрони вдарили по військовій частині ЧФ РФ

08:10

Як Путін підставив Трампа на Алясці?Погляд

08:04

РФ атакувала Львів ракетами та дронами: зʼявилося фото влучанняФото

Реклама
07:46

Винищувачі F-35 і не тільки: які гарантії безпеки для України просять у Трампа

07:10

Чим відрізняються два собаки: розгадку потрібно знайти всього за 21 секунду

06:42

РФ атакувала Закарпаття: окупанти вдарили по території підприємства в Мукачевому

06:10

Як із Путіним домовлятися?Погляд

05:56

Гороскоп на завтра 22 серпня: Левам - неприємності, Стрільцям - хороші новини

04:30

Справжній знак від Всесвіту: яким чотирьом знакам зодіаку пощастить 21 серпня

04:08

Чому кіт шипить на людину — справжня причина, яка здивує багатьохВідео

03:30

Сотні міст можуть опинитися під водою: гігантський льодовик на межі колапсуВідео

02:40

Гроші "впадуть з неба": три знака зодіаку розбагатіють вже ось-ось

01:39

Новий "Будапешт" неможливий: в ОП розкрили деталі переговорів про гарантії безпеки

01:30

"Не зможу пояснити це інакше, як убивство": Метт Деймон мало не помер на руках у друга

00:12

Хто б міг подумати: експерти розкрили, наскільки електромобілі економніші за "звичайні"

20 серпня, середа
23:28

Путін переоцінив себе, маніпуляції з Трампом обернулися проти Кремля - WP

23:12

Ярослава Магучіх несподівано знялася зі змагань: стало відомо, що сталося

22:57

"Рій" Шахедів вже біля Києва: столиця під загрозою ракетно-дронових ударів

22:34

Потужна магнітна буря "трусить" країну: Україну атакував 6-бальний шторм

22:30

"Повзучий наступ" на Донеччині: у ЗСУ розкрили, що задумав ворог на тлі переговорів

22:15

Від військ у Львові до угоди зі США: ЗМІ дізналися сценарії гарантій безпеки

21:49

Пастка для росіян на Донеччині захлопується - ЗСУ за крок від оточення армії РФ

21:35

Медведєв заговорив про війська НАТО в Україні і згадав "безмозкого галльського півня"

Реклама
21:35

Де три відмінності між хлопцями, які ріжуть дерево: непросто буде знайти відгадку

21:34

Два затемнення - два переломи: що чекає на Овнів у вересні 2025 рокуВідео

21:13

Неймовірно ніжна качина грудка з вишневим соусом: страва, від якої всі будуть у захватіВідео

21:12

"Я зараз відчуваю": Лідія Таран заговорила про особисте життя

21:10

Капуста зберігається всю зиму без втрат: дідівський метод, який працюєВідео

20:43

В Україні прийняли важливе рішення щодо мобілізації - що зміниться і для кого

20:28

Чому консервовані огірки м'які: секретна добавка врятує улюблену стравуВідео

20:21

Український слід на Курщині: історик розповів, як Росія привласнила СуджуВідео

20:11

Трамп був приголомшений: Зеленський і Європа запропонували "угоду" щодо території - FT

20:10

Російський "Шахед" атакував передмістя Варшави - як реагує влада країниВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти