Українцям тепер надходить до 4200 грн до основної пенсії: кому та як призначають

Якщо не вистачає документів, ПФУ надає три місяці на їх дооформлення.

Як отримати доплату до пенсії

В Україні існують спеціальні доплати до пенсій для певних категорій громадян

Нарахування відбувається з моменту звернення або з дня виникнення права на виплату

В Україні деякі категорії громадян мають право на додаткові виплати до пенсії. Якщо заявник подає неповний пакет документів, Пенсійний фонд обов’язково повідомить про це, після чого людина має до трьох місяців, щоб донести відсутні довідки. Це право закріплено Законом України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років".

Надбавки призначаються особам, які свого часу постраждали від політичних чи релігійних переслідувань: їх незаконно ув’язнювали або примусово направляли до психіатричних лікарень за рішенням позасудових органів. Також на доплату можуть претендувати визнані борці за незалежність України у ХХ столітті.

Які документи треба подати для виходу на пенсію

Фактично такі виплати прирівнюються до пенсій за особливі заслуги перед державою, однак виплачуються як надбавка до основної пенсії. Максимальний розмір доплати може сягати 4200 гривень.

Призначення здійснюється з моменту звернення або з дати, коли виникло право на отримання виплати, якщо з того часу минув не більше ніж один рік. Днем подачі вважається дата реєстрації заяви з документами, а у випадку відправки поштою, дата поштового штемпеля.

Якщо ж певних документів бракує, Пенсійний фонд надсилає повідомлення, і в заявника є три місяці для їхнього подання.

Нагадаємо, Главред писав про те, що українці зможуть отримувати одразу дві пенсії. У майбутньому в українців з'явиться можливість отримувати подвійну пенсію, адже нова система буде доповнювати вже наявну.

А деяким українцям вже почали надходити надбавки до пенсії. Українські пенсіонери, яким виповнилося 80 років і які потребують постійного догляду через стан здоров'я, можуть отримувати додаткові виплати - розмір такої надбавки складає 944,4 гривні.

Ба більше, тепер в Україні діють нові закони, які дозволяють людям самостійно впливати на суму своєї майбутньої пенсії. Це дає більше можливостей для гнучкого фінансового планування.

Про джерело: Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України.

