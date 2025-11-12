Зосередили 170 тисяч військових: РФ хоче захопити важливу агломерацію до 21 листопада

Путін вкотре поставив новий дедлайн для армії РФ.

У загарбників черговий дедлайн з окупації Покровська / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Головне:

Росіяни зосередили 170 тисяч військових на Покровському напрямку

Мета ворога - захопити агломерацію Покровськ - Мирноград - Костянтинівка

Епіцентром боїв у Донецькій області залишається Покровська агломерація, де російські окупанти намагаються оточити місто з кількох напрямків. На Покровському напрямку ворог зосередив близько 170 тисяч військових. Це - майже чверть усієї армії противника. Про це повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Лінія фронту становить 1 245 км, Покровський напрямок — приблизно 5-6% від усієї лінії фронту. Там зосереджена чверть російських військ", - розповів Гетьман. відео дня

Він також прокоментував зменшення кількості штурмів на Покровському напрямку. За його словами, це повʼязано з тактичною ротацією, яку проводить армія російського диктатора Володимира Путіна.

"Тобто вони відводять частину військ не на місце постійної дислокації, а за кілька кілометрів, може десятки кілометрів від лінії зіткнення. Там вони доукомплектовуються, переозброюються, навіть відпочивають. І потім більш-менш свіжими силами знову будуть атакувати", - розповів військовий аналітик.

Гетьман нагадав, що Путін вкотре поставив новий дедлайн для армії РФ. Він віддав наказ захопити агломерацію Покровськ - Мирноград - Костянтинівка до 21 листопада поточного року.

Як буде діяти Путін після можливого захоплення Покровська - сценарії

Аналітики у матеріалі DW окреслили два ймовірні варіанти розвитку подій у разі, якщо українські війська залишать Покровськ.

Перший - Путін спробує представити захоплення Покровська, як перемогу Росії, щоб домовитися про переговори з Україною і Заходом.

Другий - взяття Покровська підштовхне російського диктатора до подальшого наступу.

"Це означає, що цілями можуть стати інші міста Донецької області, такі як Краматорськ і Слов'янськ, а також сусідня Дніпропетровська область", - вважають аналітики.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - новини за темою

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вчора заявив, що основна увага зараз зосереджена на Покровському напрямку та Запорізькій області, де російські окупанти збільшують кількість і масштаби штурмів.

Тим часом партизанський рух Атеш повідомив, що запеклі бої за місто Покровськ тривають. І хоча росіяни вже поспішають кричати про перемогу, в армії РФ не все так "солодко". Схоже, в окупантів щось пішло не так, адже їм бракує резервів для захоплення міста.

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти прорвались у Покровськ. Нині у місті їх вже понад три сотні. Українські сили роблять все можливе, щоб знищити ворога та втримати позиції.

Про персону: Олексій Гетьман Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

