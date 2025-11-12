Рус
Після ураження позицій: ЗСУ відступили на Запорізькому напрямку, деталі

Марія Николишин
12 листопада 2025, 15:00
ЗСУ відійшли на більш вигідні рубежі для збереження особового складу.
Після ураження позицій: ЗСУ відступили на Запорізькому напрямку, деталі
ЗСУ відступили на Запорізькому напрямку / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, deepstatemap

Головне:

  • На Запорізькому напрямку тривають інтенсивні бої
  • Попри спроби просунутись, окупанти зазнають значних втрат
  • Українські підрозділи відійшли з позицій у районі Рівнопілля

ЗСУ відійшли зі своїх позицій у районі Рівнопілля. На Запорізькому напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Про це повідомили Сили оборони Півдня.

Зазначається, що російські війська посилили штурмову активність на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, не припиняючи масованих обстрілів.

відео дня

"Бої тривають у районах населених пунктів Привільне, Зелений Гай, Рівнопілля, Павлівка, Вороне, Степове та Новопавлівське. Загалом зафіксовано близько 25 бойових зіткнень", - йдеться у повідомленні.

Військові говорять, що попри постійні спроби просунутись, окупанти зазнають значних втрат: за минулу добу Збройні сили ліквідували 58 російських військових, ще майже три десятки отримали поранення.

Також повідомляється, що пізно ввечері 11 листопада, після комплексного вогневого ураження українських позицій у районі Рівнопілля, українські підрозділи здійснили маневр і перемістилися на більш вигідні рубежі для збереження особового складу.

"Просування противника зупинено. Тривають дії щодо його блокування та комплексного ураження. Запеклі бої продовжуються також на інших ділянках лінії бойового зіткнення цих напрямків", - підсумували військові.

Розширення наступу РФ на Запоріжжя

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що росіяни намагаються розширити можливості для подальшого наступу на Запоріжжя.

За його словами, цей плацдарм їм потрібен для розміщення там великого угруповання, щоб можна було забезпечити декілька загальновійськових армій.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, військовий аналітик Олексій Гетьман сказав, що епіцентром боїв у Донецькій області залишається Покровська агломерація, де російські окупанти намагаються оточити місто з кількох напрямків. На Покровському напрямку ворог зосередив близько 170 тисяч військових.

Співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло заявив, що українські підрозділи, які довго утримували один з автошляхів між Лисівкою і Новопавлівкою, ймовірно, змушені були відійти.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин говорив, що російські окупанти жорстко просунулися на двох напрямках у Запорізькій області. ЗСУ були змушені покинути позиції одразу біля п'яти населених пунктів.

Читайте також:

Про джерело: Сили оборони Півдня

Сили оборони Півдня — це об’єднання підрозділів Збройних сил України, призначене для захисту південного регіону країни, що включає Одеську, Миколаївську, Херсонську області та частково сусідні території. Воно складається з механізованих, артилерійських, танкових, розвідувальних, протиповітряних, спецназу та інших формувань, а також авіаційних і радіолокаційних підрозділів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Запорізька область новини України війна Росії та України Фронт
Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 листопада (оновлюється)

