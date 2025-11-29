У Покровську оборонна операція суттєво ускладнена: у ДШВ розкрили причину

Ворог використовує погодні умови для нарощування сил та майбутнього наступу.

https://glavred.net/front/v-pokrovske-oboronitelnaya-operaciya-sushchestvenno-zatrudnena-v-dshv-raskryli-prichinu-10719884.html Посилання скопійоване

У Покровську оборонна операція ускладнена / Колаж: Главред, фото: скриншот

Коротко про головне:

Оборонна операція в Покровську ускладнена через густий туман

Попри це Сили оборони знищили 29 окупантів та поранили ще 9

Ворог використовує погодні умови для нарощування сил та майбутнього наступу

У Покровську Донецької області щільний туман суттєво ускладнив роботу українських підрозділів, особливо повітряної розвідки. Це обмежує видимість, а також можливість виявляти та знищувати противника.

Попри це, Сили оборони знищили 29 окупантів та поранили ще 9. Про це повідомляє 7 корпус Десантно-штурмових військ.

відео дня

"Ворог намагається використовувати погіршення видимості для нарощування сил, створення укриттів у забудовах та підготовки умов для подальшого наступу. За несприятливих погодних умов противник має можливість заводити у місто більше особового складу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 27-28 листопада українські військові у Покровську знищили 29 окупантів, ще 9 - поранені. Більшість противників ліквідовані у стрілецьких боях.

Оборонна операція в Покровську / Скриншот

Зимовий наступ росіян - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що під час зимового наступу росіян їхнім основним завданням буде - захоплення Донецької та Запорізької областей.

"Абсолютно точно росіяни будуть розтягувати нас по флангах, зокрема, в Харківській області, в основному - в районі Вовчанська, тобто на Куп'янському напрямку. Плюс - у Херсонській області, де противник продовжить тиснути на Херсон", - вважає він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред раніше, на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай та просунулась поблизу сіл Високе та Яблукове. Фактично, росіяни захопили майже всі селища поблизу Гуляйполя. Протягом минулого тижня була загроза повної втрати Гуляйполя, наразі ситуація стабілізована.

Нагадаємо, що ситуація в Куп’янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Крім того, окупаційна армія РФ нещодавно мала успіх на Лиманському напрямку в Донецькій області. Геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що російські підрозділи просунулися в центральній частині Новоселівки та на північному заході від Лимана. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Що відомо про Покровськ / Інфографика: Главред

Читайте також:

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред