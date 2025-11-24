Росіяни переносять терміни наступу на одне місто: де змінилась ситуація

Трегубов вважає, що загрози можуть виникнути лише в разі масштабних проривів.

Наступ РФ на Куп’янськ / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, deepstatemap

Ключові тези:

Ситуація в Куп’янську складається на користь України

Зараз росіяни переносять свої дедлайни

Не потрібно підхоплювати російські інформаційні наративи

Наразі ситуація в Куп’янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі Київ24.

"Вони (росіяни, - ред.) переносять якісь свої дедлайни, але безпосередньо в самому місті ситуація складається на користь українців", - наголосив він. відео дня

За його словами, загрози могли б виникнути лише в разі масштабних проривів з флангів.

"Якщо теоретично росіяни змогли б влаштувати обходи, якщо мали б великий успіх по боках від міста - з заходу чи з півдня - тоді можна було б про щось говорити. Але цього немає", - йдеться у повідомленні.

Трегубов також закликав не підхоплювати російські інформаційні наративи.

"Не будемо анонсувати російські перемоги, яких не сталося", - підсумував він.

Заяви про окупацію Куп’янська

У Генеральному штабі Збройних сил України після заяв начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Куп’янська сказали, що місто та навколишні території залишаються під контролем українських військ.

Там наголосили, що у місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ окупантів, які інфільтрувалися до міста.

Куп’янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, 7 корпус ДШВ заявляв, що Сили оборони стримують ворога та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації росіян у Покровську. У центрі міста зберігаються наші позиції, тривають стрілецькі бої, а противнику не вдається закріпитися.

Головнокомандувач Збройний сил України генерал Олександр Сирський говорив, що попри тиск російських окупантів, українським бійцям вдалося провести контрнаступальні дії на Добропільському напрямку, в проміжку з кінця серпня по жовтень цього року.

Керівник військових програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук повідомляв, що у Покровську Донецької області тривають міські бої. Наразі головне завдання українського командування в місті - утримати його північну частину.

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

