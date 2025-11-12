Ближній бій у Покровську: українські бійці показали зачистку росіян у місті

Коротко:
- Українські штурмовики успішно зачищають росіян у Покровську
- Лише одна група воїнів "Скелі" знищила 5 окупантів за вихід
- Українські бійці втрат не зазнали
Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" продовжують очищати Покровськ від російських загарбників. Штурмовики провели успішну зачистку декількох вулиць.
Українські воїни опублікували відео ближніх боїв у Покровську у середу, 12 листопада.
На кадрах видно, як двоє українських бійців вийшли на зачистку двох окупантів, що переховувались в одному з будинків. Воїни "Скелі" отримали поранення, однак продовжили вести бій, зокрема закидали противника гранатами. Операцію провели успішно.
Полк застосовує малі групи для вибивання окупантів із будинків, а всі дії координуються дроном - бійцям навіть вказують напрямок стрільби по ворожій піхоті.
Щоб знизити ризик для життя військовослужбовців, після виявлення противника на них відправляють ударні безпілотники.
Після виявлення окупантів у ще одній будівлі, по них почали працювати FPV-дрони. Після трьох прямих влучань ворога було ліквідовано.
За інформацією полку, лише одна група бійців "Скелі" за цей вихід знищила п’ятьох окупантів. Українські штурмовики втрат не зазнали.
Подальші дії росіян - думка експерта
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що російські окупаційні війська будуть тиснути на Дніпропетровщину з півдня, по трасі М-15 - на Покровське, вздовж річки Вовча.
Він вважає, що росіяни намагаються сформувати плацдарм у квадраті Покровське-Гуляйполе.
"Це робиться ними для того, щоб розширити можливості для подальшого наступу на Запоріжжя. В цьому сенсі вони діють прогнозовано і сплановано. Цей плацдарм їм потрібен для розміщення там великого угруповання, щоб можна було забезпечити декілька загальновійськових армій" - зазначає експерт.
Ситуація у Покровську - останні новини
Як повідомляв Главред, російські окупанти прорвались у Покровськ. У місті їх налічують понад 300 сотень. Вони намагаються вийти на північні межі міста, щоб повністю оточити агломерацію.
Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський говорив, що інтенсивність боїв у Покровську зменшилася, але це не значить, що росіяни відмовилися від планів окупувати місто.
Крім того, росіяни зосередили понад 150 тисяч особового складу в районі Покровсько-Мирноградсьої агромерації. Оборона цих двох міст триває.
