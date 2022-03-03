Україну терміново запросили на зустріч НАТО

НАТО / Reuters

Україну запросили взяти участь у міністерській зустрічі НАТО 4 березня, присвяченій загрозам, пов'язаним з російською агресією.

"Я візьму участь у ній (міністерській зустрічі НАТО - ред.) по відеозв'язку", – заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Це означає, що Угорщина, яка довгий час блокувала участь України у зустрічах НАТО на високому рівні, цього разу погодилася зняти блокаду.

Кулеба підкреслив, що проситиме союзників надати Україні нові системи протиповітряної оборони, здатні відбивати ракетні та інші повітряні атаки агресора.

Як відомо, постачання зенітних ракетних комплексів Stinger і стріла цю проблему не вирішують, особливо щодо протиракетної оборони.

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"Потрібно говорити не тільки про закриття неба, а й про системну і серйозну підтримку протиповітряної оборони України, тобто про надання серйозного важливого протиповітряного озброєння. Одна справа, коли нам передають Stinger та інші ПЗРК, але нам потрібна набагато серйозніша протиповітряна оборона і ми над цим активно працюємо", – розповів глава МЗС України.

У той же час, він відмовився прогнозувати успішність цих переговорів, заявивши, що не хоче ні обнадіювати, ні розчаровувати до того, як будуть досягнуті домовленості.

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Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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