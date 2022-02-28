Війська НАТО в Україні та допомога в битві з РФ: українці звернулися до Альянсу

Українці просять НАТО ввести в Україну миротворчі війська / Reuters

Українці створили петицію з проханням до країн Північноатлантичного альянсу надати державі допомогу у війні з Росією. Люди закликають військово-політичний блок Заходу закрити повітряний простір над Україною, ввести в країну миротворчі війська, надати військову допомогу та інші серйозні заходи підтримки. Петиція набрала вже майже 600 тисяч голосів.

Зокрема, петицію створено на сайті openPetition, в ній українці просять країни колективного блоку безпеки Заходу допомогти українській армії у військовому протистоянні з Росією.

Вони закликають Альянс закрити небо над Україною, ввести в країну миротворців, надати військову допомогу та інші заходи підтримки, які можна порівняти з допомогою державами НАТО Ізраїлю.

Примітно, до ночі, 28 лютого, петиція за декілька днів набрала майже 600 тисяч голосів із запланованого 1 мільйона.

"Ми, люди з усього світу, просимо країни-члени НАТО і дружні Україні країни закрити повітряний простір над Україною і ввести в Україну миротворчі війська, надати військову допомогу Києву і підтримати український народ, як це було зроблено, наприклад, у Ізраїлі", - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, раніше заступник міністра Великобританії Джеймс Хіпі заявив, що Північноатлантичний альянс не буде встановлювати безпольотну зону над Україною, оскільки це може призвести до прямого військового зіткнення НАТО з Росією.

При цьому в Альянсі ухвалили рішення посилити військову підтримку України у ситуації з військовим вторгненням Росії. Держава отримає гармати, боєприпаси, ракети, а також засоби ППО і протитанкове обладнання.