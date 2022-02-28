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НАТО в Україні не буде: в Альянсі відмовилися від запуску безпольотної зони над небом країни

28 лютого 2022, 21:21

Альянс несе відповідальність за те, щоб конфлікт Росії з Україною не переріс у повномасштабну війну у Європі, сказав Єнс Столтенберг.

Столтенберг
Йенс Столтенберг / Фото Reuters

РФ веде проти України "брутальний конфлікт", однак НАТО бачить свою відповідальність у тому, щоб ситуація не призвела до повномасштабного військового конфлікту в самій Європі. Альянс не збирається запускати безпольотну зону в українському небі. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

У інтерв'ю для NBC News він сказав про те, що військово-політичний блок Заходу не забезпечуватиме безпольотну зону в небі над Україною.

"У нас немає намірів заходити в Україну - ані на землі, ані в повітряному просторі", - каже Столтенберг.

Також він додав, що Москва веде проти Києва "брутальний конфлікт", а в Альянсі бачать своїм завданням не допустити повномасштабних військових дій у Європі.

Крім того, у інтерв'ю MSNBC спікерка Білого дому Джен Псакі сказала, що безпольотна зона для України є "нехорошою ідеєю", а сам Байден не хоче йти на такий крок.

"Це безумовно призведе до ескалації, а президент (Байден) цього не хоче. За всіма статтями це погана ідея", - підкреслила Джен Псакі.

Нагадаємо, раніше українці звернулися до НАТО з проханням ввести миротворчі війська в Україну, закрити повітряний простір над країною і надати Києву допомогу. За декілька днів петиція набрала сотні тисяч голосів.

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новини Росії НАТО новини США Йенс Столтенберг новини України
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