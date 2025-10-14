Трамп анонсував колапс в Росії та натякнув на нову зброю для України

Трамп висловив розчарування діями російського диктатора Володимира Путіна, який, за його словами, не здатен завершити війну проти України.

Трамп анонсував колапс РФ та натякнув на зброю для України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Про що сказав Трамп:

Путін мав закінчити війну проти України за тижні

Росія втратила півтора мільйони солдатів загиблими та пораненими

Економіка РФ розвалюється, в багатьох регіонах черги за бензином

Президент США Дональд Трамп знову висловив розчарування російським диктатором Володимиром Путіним і повідомив, що 17 жовтня планує зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це він сказав у вівторок під час зустрічі з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм, яку транслював Білий дім.

Він зазначив, що раніше мав добрі стосунки з Путіним і, ймовірно, вони залишаються такими, однак не розуміє, чому російський диктатор та воєнний злочинець продовжує війну, яка принесла йому багато проблем.

Трамп зауважив, що війна триває вже четвертий рік, хоча Путін мав би завершити її всього за тиждень.

"Він втратив півтора мільйона солдатів, можливо, близько, звичайно, з урахуванням поранених, тих, хто втратив ноги і руки, і всього того, що трапляється в жахливих війнах. Це жахлива війна. Це найбільша подія з часів Другої світової війни з точки зору смертності... Але він (Путін, - ред.) повинен дійсно врегулювати цю війну. І, знаєте, зараз у Росії довгі черги за бензином. Довгі черги. Хто міг подумати, що таке станеться? І раптом його (Путіна, - ред.) економіка розвалюється. І я хотів би, щоб у нього все вийшло (припинити війну, - ред.). У мене були дуже хороші стосунки з Володимиром Путіним, але він просто не хоче закінчувати цю війну", - сказав Трамп.

Трамп підкреслив, що дії Путіна свідчать не на його користь, адже він мав можливість швидко завершити війну. Водночас політик визнав, що Україна продемонструвала силу, змінюючи уявлення про власні можливості, адже змогла протистояти Росії протягом чотирьох років, фактично довівши ситуацію до глухого кута.

Він також вкотре повторив, що відповідальність за початок війни частково лежить на адміністрації Байдена, оскільки цього конфлікту, на думку Трампа, можна було уникнути, якби він був президентом.

Трамп наголосив, що така ситуація не додає честі Росії, і додав, що вже знає, що буде обговорювати під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю.

"Він (Зеленський, - ред.) хоче зброю. Він хотів би мати Томагавки. У нас є багато Томагавків", - сказав Трамп.

Яка ціль розмов Трампа про ракети Tomahawk - думка експерта

Як писав Главред, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних питань і безпеки Михайло Гончар наголосив, що політика "пряника" з боку США стосовно Росії виявилася неефективною, тому Вашингтон перейшов до стратегії створення для Москви відчутної загрози.

За словами Гончара, Україна дійсно просила надати ракети Tomahawk у модифікації, придатній для запуску з наземних установок, адже базова версія цієї зброї призначена для морського використання. Водночас він переконаний, що США не передадуть ці ракети Україні, оскільки для цього потрібні й бойові кораблі.

Експерт підсумував, що сама дискусія навколо можливого постачання Tomahawk свідчить радше про прагнення Вашингтона посилити тиск на Росію, ніж про реальні плани передачі озброєння.

"Звичайно, насправді може йтися не про Tomahawk, а про якісь інші види озброєння - мовляв, відволікається увага РФ ракетами Tomahawk, а насправді Україна отримує інші ракети. І навряд чи американці можуть надати нам щось інше, крім добре відомих нам ATACMS", - зазначив аналітик.

Ракета Tomahawk / Інфографіка: Главред

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час виступу в ізраїльському Кнесеті президент США Дональд Трамп наголосив, що досягнення миру в Україні є його наступним ключовим пріоритетом. Водночас, за словами головного міжнародного кореспондента CNN Ніка Патона Волша, головний висновок, який Трамп може зробити з врегулювання конфлікту в Газі, полягає в тому, що США й досі здатні диктувати свої умови завдяки силі.

Американський лідер також висловив переконання, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може відіграти важливу роль у припиненні війни в Україні.

Крім того, 17 жовтня Трамп оголосив про заплановану зустріч у Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про джерело: Білий дім Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

