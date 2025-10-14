Мене розриває: Джамала в жаху через пісні-претендентів на Нацвідбір Євробачення

Коротко:
Українська популярна співачка Джамала прокоментувала пісні, які цього року потенційні учасники Нацвідбору надсилають на попередній відбір.
Своїми емоціями співачка поділилася на каналі в Телеграм. "Вибачте, але я жорсткою буду. Тому що реально, хлопці, як можна надіслати просто пісню, просто "ме-ме-ме"? Можна заспівати щось, щоб було видно, що це пісня на "Євробачення", на міжнародний конкурс. Мене просто розриває", - каже Джамала.
Співачка, яка цього року стала музичною продюсеркою шоу буквально рознесла демо-версії пісень. "Просто жахливі "демки"! Жахлива якість, жахливе виконання, жахливі пісні, жахливе інтонування. Просто нема за що зачепитися", - обурюється вона.
За словами артистки, деякі учасники буквально надсилають чорнові варіанти: "без вокалу", "без ідеї", "без відчуття міжнародного конкурсу". Однак за словами продюсерки, все ж є варіанти пісень, які її зацікавили.
Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Джамала розкрила секрет свого схуднення після третіх пологів. Рік тому переможниця Євробачення втретє стала мамою і поділилася, яким чином повернула собі струнку фігуру. Джамала назвала основою свого схуднення правильне харчування і спорт.
Також Джамала отримала визнання світової музичної спільноти - співачку прийняли до складу Академії звукозапису США, яка щорічно визначає найкращих музикантів у 108 категоріях і 30 музичних жанрах для престижної музичної премії Греммі. Цього року на вибір зможе вплинути артист з України.
Про персону: Джамала
Джамала (справжнє ім'я - Суса́на Алі́мівна Джамаладі́нова) - українська співачка й акторка, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".
