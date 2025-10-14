Настя Каменських погладшала у США - який у неї зараз вигляд

Настя Каменських показує шанувальникам своє життя.

Настя Каменських змінилася в США / колаж: Главред, фото: instagram.com

Коротко:

Настя Каменських показала свій образ

Фігура артистки змінилася

Українська відома співачка Настя Каменських, яка перебралася жити до США після мовного скандалу, поділилася з підписниками, як вона підбирає одяг.

На своїй сторінці в соцмережах знаменитість розповіла, що для неї цей процес є терапією.

"Починаємо тиждень з невеликої стильної терапії. Оцініть образ, якби ви теж його носили", - зазначила Настя.

Настя Каменських у стильному образі / фото: instagram.com, Настя Каменських

На кадрах Каменських позувала у білій прозорій блузці та коричневій спідниці з паєтками, також образ вона доповнила туфлями на підборах та бежевою сумкою.

А ось у коментарях шанувальники зазначили, що фігура співачки змінилася.

"Америка позитивно впливає на Настю. Стає пишнішою... Краси має бути багато",

"Неймовірна красуня!",

"А ніжки які", - написали підписники.

Настя Каменських залишилася без контракту / фото: instagram.com, Настя Каменських

Скандал із Настею Каменських

Нещодавно Настя Каменських виступила на концерті в Маямі і заспівала свої російськомовні пісні, а потім почала спілкуватися з публікою мовою країни-терориста РФ.

"Неважливо, якого кольору в тебе шкіра, неважливо, якою мовою ти говориш. Є одна мова, яку розуміє весь світ, - любов. Найголовніше почуття у світі. Правда, Маямі?" - сказала Каменських.

Після цього українці масово почали звертатися до бренду "Золотий вік", у якого був рекламний контракт зі співачкою. У результаті, бренд достроково розірвав з нею співпрацю.

Настя Каменських інфографіка / Главред

Зазначимо, як повідомляв Главред, Настя Каменських була обличчям бренду "Золотий вік" ще з 2021 року. За даними ЗМІ, бренд міг платити артистці до мільйона доларів на рік. На думку маркетологині Олександри Клейно з агентства Media Maker, співачка "втратила дуже багато грошей".

А також Настя Каменських, яка перебралася жити в США після мовного скандалу, потрапила в немилість підписників. Українці порівняли артистку зі зрадницею Ані Лорак.

Про персону: Настя Каменських Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Усього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

