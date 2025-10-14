Настя Каменських погладшала у США - який у неї зараз вигляд

Коротко:
- Настя Каменських показала свій образ
- Фігура артистки змінилася
Українська відома співачка Настя Каменських, яка перебралася жити до США після мовного скандалу, поділилася з підписниками, як вона підбирає одяг.
На своїй сторінці в соцмережах знаменитість розповіла, що для неї цей процес є терапією.
"Починаємо тиждень з невеликої стильної терапії. Оцініть образ, якби ви теж його носили", - зазначила Настя.
На кадрах Каменських позувала у білій прозорій блузці та коричневій спідниці з паєтками, також образ вона доповнила туфлями на підборах та бежевою сумкою.
А ось у коментарях шанувальники зазначили, що фігура співачки змінилася.
"Америка позитивно впливає на Настю. Стає пишнішою... Краси має бути багато",
"Неймовірна красуня!",
"А ніжки які", - написали підписники.
Скандал із Настею Каменських
Нещодавно Настя Каменських виступила на концерті в Маямі і заспівала свої російськомовні пісні, а потім почала спілкуватися з публікою мовою країни-терориста РФ.
"Неважливо, якого кольору в тебе шкіра, неважливо, якою мовою ти говориш. Є одна мова, яку розуміє весь світ, - любов. Найголовніше почуття у світі. Правда, Маямі?" - сказала Каменських.
Після цього українці масово почали звертатися до бренду "Золотий вік", у якого був рекламний контракт зі співачкою. У результаті, бренд достроково розірвав з нею співпрацю.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Настя Каменських - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, Настя Каменських була обличчям бренду "Золотий вік" ще з 2021 року. За даними ЗМІ, бренд міг платити артистці до мільйона доларів на рік. На думку маркетологині Олександри Клейно з агентства Media Maker, співачка "втратила дуже багато грошей".
А також Настя Каменських, яка перебралася жити в США після мовного скандалу, потрапила в немилість підписників. Українці порівняли артистку зі зрадницею Ані Лорак.
Вас може зацікавити:
- "Заробляти на українцях": спливла правда про зрадницю Лорак
- "Не доїхав один кілометр": Ольга Сумська повідомила про страшну трагедію
- "Ти завжди в моєму серці": Алла Пугачова розповіла про трагедію
Про персону: Настя Каменських
Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Усього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред