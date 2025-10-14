"Я вибрала спокій": зрадниця Яна Соломко виправдалася за свій вибір

Співачка-зрадниця Яна Соломко несподівано вийшла на зв'язок і зробила зізнання.

https://glavred.net/starnews/ya-vybrala-spokoystvie-predatelnica-solomko-vspomnila-o-svoey-pozicii-10706483.html Посилання скопійоване

Зрадниця Соломко вирішила озвучити свою "позицію" / Колаж Главред, фото Instagram/yana.solo

Коротко:

З якого приводу заговорила Соломко

У чому вона зізналася

Українська співачка Яна Соломко, яка народилася на Полтавщині, брала участь в українських шоу і виступає під псевдонімом Soyanna, а також обрала бік Росії, яка жорстоко напала на її рідну Україну, вирішила виправдатися за свій шлюб.

Річ у тім, що обранець Соломко - старший за неї більше ніж на десять років. І в коментарях співачці регулярно "прилітає" за різницю у віці з її чоловіком-турком.

На своїй сторінці в Instagram, співачка, яка не знайшла жодного слова про те, що терорист Путін напав на її батьківщину - Україну, написала цілий пост про те, як їй "байдуже" на те, що кажуть хейтери щодо її мезальянсу.

відео дня

Яна Соломко з чоловіком / Фото Instagram/yana.solo

"Я часто читаю коментарі про нашу з чоловіком різницю у віці, про мій вибір, про те, де і як я живу. Хтось пише, що я "зрадила", хтось - що "помилилася", хтось просто не може зрозуміти. Але ось що я хочу сказати від серця: ніхто нікому нічого не винен. Кожна людина має право обирати своє щастя - де жити, з ким бути, як кохати і що відчувати", - каже співачка, яка ще два роки тому освідчувалась у коханні росіянам і працювала з шаленим продюсером-путіністом Бардашем.

За словами запроданки, вона обрала любов. "Я вибрала спокій. Я вибрала життя поруч із людиною, з якою мені добре. І якщо мій вибір здається комусь неправильним - нехай. Головне, що він мій. Я не виправдовуюся і не засуджую нікого. Я просто бажаю кожному знайти своє місце, свою гармонію і свою радість. Миру всім нам - усередині і навколо", - додає Соломко, яка втекла з РФ.

Соломко виправдалася за свій вибір Ibs / Фото Instagram/yana.solo

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Соломко в кооперації з колишнім українським продюсером і зрадником Юрієм Бардашем, записала нову пісню, з якою пробила чергове дно. У цій композиції вона підтримує російських окупантів, які ґвалтували і вбивали українських жінок і дітей.

Крім того, на одному з російських концертів співачка Яна Соломко, яка перебралася жити в Росію після масштабного вторгнення Росії в Україну, навіть заявила, що їй дуже приємно "бути тут". А всією її концертною діяльністю займаються російські менеджери.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Яна Соломко Яна Соломко народилася в місті Чутове Полтавської області. Вона прославилася завдяки участі в шоу "Холостяк". Вона дійшла до фіналу, але Макс Чмерковський вибрав Олександру Шульгіну. Пізніше Соломко почала сольну кар'єру і будувати її вона вирішила в Росії. Після того, як Росія напала на Україну, Соломко залишилася виступати перед російськими глядачами, працювала зі зрадником-продюсером Юрієм Бардашем, а також виступала на підтримку окупантів. Зараз живе у США, де її єдина донька має громадянство.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред