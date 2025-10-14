Частина Києва занурилася в темряву: у ДТЕК сказали, коли з'явиться світло

Ви дізнаєтеся:
- Як працюють станції столичного метро
- Коли в Києві світло з'явиться
У Києві частково зникло світло одразу в кількох частинах міста. Йдеться про знеструмлення в Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).
Зазначається, що причиною такого явища стало перевантаження мережі, внаслідок якого виникла проблема на одному з енергооб'єктів столиці.
Крім того, у Мережі поширилися відео зі станцій метро, занурених у темряву. Зокрема, за інформацією Telegram-каналів, світло зникло на станції "Театральна".
"Через перебої з електропостачанням на окремих станціях метро короткочасно знизилася напруга, і система перейшла на резервне живлення. Перерва тривала до 1 хвилини", - пояснили в КМДА.
Зазначається, що наразі всі станції працюють у звичайному режимі. Київське метро функціонує без перебоїв.
Пресслужба "Київського метрополітену" також пояснила, що на окремих станціях метро через перебої зі світлом на короткий час пропадала напруга, і система протягом однієї хвилини перейшла на резервне живлення. За інформацією представників метрополітену, наразі всі станції працюють у звичайному режимі і поїзди продовжують курсувати.
Тим часом ДТЕК інформує, що відключення в Києві сталися через аварію на високовольтних лініях. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, і обіцяють, що світло з'явиться в Києві орієнтовно о 00:00.
Відключення світла в Україні
14 жовтня внаслідок ворожих обстрілів і пошкодження енергооб'єктів у кількох областях України запровадили екстрені відключення світла. Світло почали вимикати у Дніпропетровській, Донецькій областях та частині Київської області. У Київській області екстрені відключення застосовано у трьох районах: Броварському, Обухівському та Бориспільському.
10 жовтня внаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії, спрямованої на енергетичну інфраструктуру України, аварійні вимкнення електроенергії застосовувалися в семи областях.
9 жовтня російська армія знову завдала удару по енергетичному об'єкту ДТЕК. Під прицілом була інфраструктура в Одеській області.
