Частина Києва занурилася в темряву: у ДТЕК сказали, коли з'явиться світло

Віталій Кірсанов
14 жовтня 2025, 21:50
Причиною такого явища стало перевантаження мережі, внаслідок якого виникла проблема на одному з енергооб'єктів столиці.
Частина Києва занурилася в темряву
Частина Києва занурилася в темряву / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Як працюють станції столичного метро
  • Коли в Києві світло з'явиться

У Києві частково зникло світло одразу в кількох частинах міста. Йдеться про знеструмлення в Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Зазначається, що причиною такого явища стало перевантаження мережі, внаслідок якого виникла проблема на одному з енергооб'єктів столиці.

Крім того, у Мережі поширилися відео зі станцій метро, занурених у темряву. Зокрема, за інформацією Telegram-каналів, світло зникло на станції "Театральна".

"Через перебої з електропостачанням на окремих станціях метро короткочасно знизилася напруга, і система перейшла на резервне живлення. Перерва тривала до 1 хвилини", - пояснили в КМДА.

Зазначається, що наразі всі станції працюють у звичайному режимі. Київське метро функціонує без перебоїв.

Пресслужба "Київського метрополітену" також пояснила, що на окремих станціях метро через перебої зі світлом на короткий час пропадала напруга, і система протягом однієї хвилини перейшла на резервне живлення. За інформацією представників метрополітену, наразі всі станції працюють у звичайному режимі і поїзди продовжують курсувати.

Тим часом ДТЕК інформує, що відключення в Києві сталися через аварію на високовольтних лініях. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, і обіцяють, що світло з'явиться в Києві орієнтовно о 00:00.

Частина Києва занурилася в темряву: у ДТЕК сказали, коли з'явиться світло

Дивіться відео знеструмленого Києва

Відключення світла в Україні

14 жовтня внаслідок ворожих обстрілів і пошкодження енергооб'єктів у кількох областях України запровадили екстрені відключення світла. Світло почали вимикати у Дніпропетровській, Донецькій областях та частині Київської області. У Київській області екстрені відключення застосовано у трьох районах: Броварському, Обухівському та Бориспільському.

10 жовтня внаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії, спрямованої на енергетичну інфраструктуру України, аварійні вимкнення електроенергії застосовувалися в семи областях.

9 жовтня російська армія знову завдала удару по енергетичному об'єкту ДТЕК. Під прицілом була інфраструктура в Одеській області.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва КМДА метрополітен ДТЕК електроенергія
