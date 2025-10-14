Рус
Читати російською
Осіння кампанія РФ: полковник запасу розкрив сценарії другої хвилі наступу

Руслан Іваненко
14 жовтня 2025, 21:57
Російські війська нарощують штурмові дії на Донеччині, намагаючись розширити сухопутний коридор.
ЗСУ підсилюють підрозділи і завдають удари по тилу ворога / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Коротко:

  • Росія активізувала наступ на Донеччині другою хвилею техніки та особового складу
  • Друга хвиля ворога вже вийшла на лінію бойового зіткнення на Донбасі
  • Російська армія нарощує сили та спробує розширити сухопутний коридор

Російські війська активізували наступ на Донеччині — зараз у розпалі друга хвиля ворожої кампанії, мета якої, за словами військового експерта Романа Світанa, — розширити сухопутний коридор.

Полковник запасу ЗСУ та льотчик‑інструктор у інтерв’ю 24 Каналу повідомив, що противник скористався оперативною паузою для накопичення сил, техніки та пального, тож такі паузи на фронті недопустимі.

Зусилля противника та реакція ЗСУ

За словами Світанa, зараз на лінію бойового зіткнення вийшли десятки машин і значні підрозділи особового складу, які намагаються просунутися від Запорізької до Донецької області. Він наголосив, що українська артилерія і FPV‑дрони працюють над тим, щоб знищувати ворожі колони ще до їхнього підходу.

"Зараз друга хвиля техніки, особового складу вийшла на лінію бойового зіткнення. Ми намагаємося "відмінусувати" ті колони, які рухаються, йдуть десятки машин, а не одна чи дві. Наша артилерія стримує їх, а FPV‑дрони пробираються у тил ще до підходу", – озвучив Світан.

Він також відзначив загрозливу тенденцію посилення тиску на українські підрозділи по лінії від Запорізької області до Слов’янська. Світан прогнозує, що інтенсивні бої можуть тривати півтора — два місяці.

Ситуація на напрямках

"Росіяни починають тиснути з Куп'янська, аби підійти до Слов'янська з півночі. Є просування з боку Серебрянки в бік Сіверська, почали заходити під Ямпіль. Тобто є проблеми південно‑східного Слов'янського напрямку фронту. Є питання по Костянтинівці, вже заскочують туди ДРГ. Намагаються росіяни обійти Покровськ, наразі серйозна проблема між Покровськом і Оріховим", – озвучив Світан.

Експерт попередив про ризик оточення Оріхова й можливий підхід ворога до Запоріжжя, якщо просування вдасться від південного сходу до північного заходу в бік Дніпра. Він закликав прискорити підсилення сил та засобів ураження, а також поповнювати підрозділи, зокрема правоохоронцями, що вже почали вступати до лав ЗСУ.

Осіння кампанія РФ: полковник запасу розкрив сценарії другої хвилі наступу
Оріхів / Інфографіка: Главред

"Протидіяти звісно можливо. Для цього треба достатня кількість особового складу, сил ураження для щільності вогню. Головне, аби Генштаб встиг в аварійному порядку розв'язати ці проблеми стосовно Оріхова, Покровська, Слов'янська, Куп'янська", – підсумував Світан.

Тактика РФ – оцінка експерта

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов пояснює, що російські війська застосовують так звану тактику "тисячі порізів". За його словами, її мета — не лише просування на Донбасі, а й розтягнення українських резервів на інших напрямках.

Снєгирьов зазначає, що протягом останнього року лінія фронту збільшилася на 200 км, що свідчить про спроби РФ відволікти сили від основного напрямку. Крім того, окупанти намагаються закріпитися в Запорізькій області та створювати додатковий тиск на Херсонщині.

"Російські війська відпрацьовують різні сценарії дій, адже вони розуміють: вирішити питання контролю над Донецькою областю виключно військовим шляхом досить складно", — підкреслює експерт.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як повідомляв Главред, у районі Серебрянки на Донеччині спостерігається розширення сірої зони на лінії фронту. Як повідомляють аналітики проєкту DeepState, противник постійно чинить тиск, проте не закріплюється на території.

Нагадаємо, що Українські захисники потужно відбили російський масований наступ на Добропільському напрямку. Про це повідомляє пресслужба 1-го корпусу НГУ "Азов".

Крім того, на фронті в Україні значно зросла смертельна зона. Тепер вона сягає 10 кілометрів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Смертельна зона значно виросла: Сирський розповів про проблеми на фронті

