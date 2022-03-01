Якщо НАТО не готове прийняти Україну, нам потрібні гарантії безпеки - Зеленський

За словами Зеленського, необхідно гарантувати територіальну цілісність, захист кордонів.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо країни-учасниці НАТО не готові приймати Україну в оборонний альянс, то потрібно виробити гарантії безпеки для Києва.
Як заявив Зеленський в інтерв'ю Reuters, це означатиме захист територіальної цілісності нашої країни.
За його словами, Київ вимагатиме юридичних гарантій безпеки, якщо НАТО закриє двері перед перспективами членства України.
"Наші партнери, якщо вони не готові приймати Україну в НАТО... тому що Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО, повинні виробити загальні гарантії безпеки для України", - зазначив Зеленський.
Він додав, що необхідно гарантувати територіальну цілісність, захист кордонів, особливі відносини з усіма сусідами і безпеку.
Вторгнення Росії в Україну
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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