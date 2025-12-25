Україну атакує сильний снігопад: названо дату небезпечної погоди

Погода в Україні в останні вихідні 2025 року дуже здивує українців. Як розповів синоптик Укргідрометцентру Іван Семіліт в інтерв'ю Главреду, вже цієї п'ятниці, 26 грудня Україну атакують снігопади.
"Уже в п'ятницю, 26 грудня, ми очікуємо надходження поля атмосферного тиску, тобто циклон, який принесе більше хмарності. У нічні години ми очікуємо в північних, Харківській, Полтавській, Черкаській областях, а вдень на території України, крім крайнього заходу, сніг, хуртовини, а на дорогах може утворюватися ожеледиця", - повідомив синоптик.
Погода на вихідні 27-28 грудня
"27 грудня у нас буде вже повністю затуманене небо. Залишатиметься невеликий сніг. Удень сніг пролітатиме місцями. Швидкість вітру залишатиметься сильною в межах 7-12 м/с. Повітряні потоки продовжуватимуть рухатися з північного заходу. Вночі -1-6 морозу, вдень від -3 до +2 по всій території України. На вихідних температурний фон трохи вирівнюватиметься територією України", - зазначив синоптик.
За словами синоптика, у неділю, 28 грудня часом сніжитиме, значні температури вночі будуть від -4 до -10. У Карпатах до -14. Удень очікуємо від -1 до -7. Найтепліше на Закарпатті та півночі країни, вночі до -7 морозу, а вдень максимум близько 0.
Погода в Україні - новини за темою
Синоптик Ігор Кибальчич попереджав, що цього тижня в окремих регіонах прогнозують снігопади, на дорогах утвориться ожеледиця.
У п'ятницю, 26 грудня, в Україні прогнозують сніг, сильний вітер і хуртовини. Водночас можливе потепління. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Читайте також:
- Мороз і сніг: якою буде погода в Україні на Святвечір та Різдво
- Сніг і морози до -12 градусів: українцям розповіли про погоду на Різдво
- Різко влупить 13-градусний мороз: погода на Різдво дивуватиме холодиною
Про персону: Іван Семіліт
Синоптик відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру. Вивчав метеорологію на географічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред