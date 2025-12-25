Україну атакує сильний снігопад: названо дату небезпечної погоди

Коли в Україну прийдуть сильні снігопади.

Україну накриє снігопад - погода на 26 грудня / pixabay

Погода в Україні в останні вихідні 2025 року дуже здивує українців. Як розповів синоптик Укргідрометцентру Іван Семіліт в інтерв'ю Главреду, вже цієї п'ятниці, 26 грудня Україну атакують снігопади.

"Уже в п'ятницю, 26 грудня, ми очікуємо надходження поля атмосферного тиску, тобто циклон, який принесе більше хмарності. У нічні години ми очікуємо в північних, Харківській, Полтавській, Черкаській областях, а вдень на території України, крім крайнього заходу, сніг, хуртовини, а на дорогах може утворюватися ожеледиця", - повідомив синоптик.

Погода на вихідні 27-28 грудня

"27 грудня у нас буде вже повністю затуманене небо. Залишатиметься невеликий сніг. Удень сніг пролітатиме місцями. Швидкість вітру залишатиметься сильною в межах 7-12 м/с. Повітряні потоки продовжуватимуть рухатися з північного заходу. Вночі -1-6 морозу, вдень від -3 до +2 по всій території України. На вихідних температурний фон трохи вирівнюватиметься територією України", - зазначив синоптик.

За словами синоптика, у неділю, 28 грудня часом сніжитиме, значні температури вночі будуть від -4 до -10. У Карпатах до -14. Удень очікуємо від -1 до -7. Найтепліше на Закарпатті та півночі країни, вночі до -7 морозу, а вдень максимум близько 0.

Погода на 26 грудня / meteo.gov.ua

Про персону: Іван Семіліт Синоптик відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру. Вивчав метеорологію на географічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка.

