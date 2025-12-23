Влупить сніг та морози до -12 градусів: українцям розповіли про погоду на Різдво

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода на Святвечір та Різдво
- Коли в Україні випаде сніг
Погода в Україні у середу та четвер, 24-25 грудня, буде морозною. А вже 26 грудня випаде сніг. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
"Святвечір та Різдво будуть в Україні з морозом", – наголосила вона.відео дня
Синоптикиня зауважила, що з 24-25 грудня до України прийде свіжа повітряна маса арктичного походження. Через це вночі очікується -5…-12 градусів, вдень -2…-7 градусів.
"Опадів не буде поки що, сніг прийде вже 26-го грудня. Та ще й із сильним вітром", - додала Діденко.
Погода в Києві
У Києві на Святвечір та Різдво - без опадів, але з морозом. Вночі у столиці очікується -8…-10 градусів, вдень -3…-5 градусів. Проте вже із 26 грудня знову потеплішає, з'явиться сніг.
Якою буде зима в Україні
Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух говорила, що середня температура взимку в Україні прогнозується на 3-4 градуси вищою за норму.
За її словами, у січні підвищується імовірність затоків арктичного холоду, що є типовим для цього місяця.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 23 грудня буде сухою, але туманною. Синоптики у цей день прогнозують мокрий сніг, крім південного сходу. Лише в Одеській області буде дощ.
Синоптик Ігор Кібальчи заявляв, що в Україні очікується суттєве похолодання через потужний скандинавський антициклон, який зміщується у бік України. Починаючи з 24 грудня, температура повітря знижуватиметься до невеликих, а місцями й помірних морозів.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
