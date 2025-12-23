Влупить сніг та морози до -12 градусів: українцям розповіли про погоду на Різдво

Синоптикиня наголосила, що в Україну прийде сніг із сильним вітром.

Прогноз погоди на Святвечір та Різдво / фото: УНІАН

Якою буде погода на Святвечір та Різдво

Коли в Україні випаде сніг

Погода в Україні у середу та четвер, 24-25 грудня, буде морозною. А вже 26 грудня випаде сніг. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Святвечір та Різдво будуть в Україні з морозом", – наголосила вона.

Синоптикиня зауважила, що з 24-25 грудня до України прийде свіжа повітряна маса арктичного походження. Через це вночі очікується -5…-12 градусів, вдень -2…-7 градусів.

Погода 24 грудня / фото: meteoprog

"Опадів не буде поки що, сніг прийде вже 26-го грудня. Та ще й із сильним вітром", - додала Діденко.

Погода 25 грудня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві на Святвечір та Різдво - без опадів, але з морозом. Вночі у столиці очікується -8…-10 градусів, вдень -3…-5 градусів. Проте вже із 26 грудня знову потеплішає, з'явиться сніг.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Якою буде зима в Україні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух говорила, що середня температура взимку в Україні прогнозується на 3-4 градуси вищою за норму.

За її словами, у січні підвищується імовірність затоків арктичного холоду, що є типовим для цього місяця.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 23 грудня буде сухою, але туманною. Синоптики у цей день прогнозують мокрий сніг, крім південного сходу. Лише в Одеській області буде дощ.

Синоптик Ігор Кібальчи заявляв, що в Україні очікується суттєве похолодання через потужний скандинавський антициклон, який зміщується у бік України. Починаючи з 24 грудня, температура повітря знижуватиметься до невеликих, а місцями й помірних морозів.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

