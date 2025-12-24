Різко влупить 13-градусний мороз: погода на Різдво дивуватиме холоднечею

Погода у Сумах буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -9 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 25 грудня / фото: УНІАН

Якою буде погода вночі 25 грудня

Коли температура повітря опуститься до -13 градусів

Погода в Україні 25 грудня буде дуже морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що буде первинна поява первинних льодових явищ у вигляді заберегiв та шуги. Вони очікуються на річках басейнів Сяну, Дністра, Західного Бугу у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській областях.

Прогноз погоди в Україні на 25 грудня / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 25 грудня в Україні будуть сильні морози. Найближчої ночі температура повітря у більшості областей опуститься до 5-13 градусів морозу. Вдень очікується -3...-8 градусів. На дорогах очікується ожеледиця, але опадів не буде.

26 грудня Україну засипатиме снігом. Водночас буде сильний вітер, а температура повітря підвищиться.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода 25 грудня

В Україні 25 грудня буде хмарно. Синоптики у цей день опадів не прогнозують. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Щодо температурного режиму вночі в межах 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу; на Закарпатті та в Криму температура повітря буде дещо вищою, вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -1

За даними meteoprog, 25 грудня в Україні буде холодно. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до -2...+4 градусів тепла. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до -9...-4 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 25 грудня / фото: meteoprog

Погода 25 грудня у Києві

У Києві 25 грудня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 25 грудня / фото: meteoprog

Як писав Главред, у понеділок, 22 грудня, погода буде без істотних опадів. Температура повітря вдень становитиме близько нуля, на півдні - +3...+8 градусів.

Крім того, 22 грудня Україну накриє нова магнітна буря. Її потужність зросте до 4-х балів.

Нещодавно синоптик Наталія Птуха розповіла, якою буде зима в Україні. За її словами, цьогорічні зимові місяці загалом будуть теплішими на 1,5-2 градуси. Однак, вона попередила, що навіть у відносно м'який сезон варто бути готовими до різких погодних "гойдалок".

