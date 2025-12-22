Мороз і сніг: якою буде погода в Україні на Святвечір і Різдво

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні на Святвечір та Різдво
- Коли похолодає в Києві
У вівторок, 23 грудня, в Україні буде морозна погода. Практично по всій території країни вдень буде близько нуля градусів, лише на Закарпатті та в Криму очікується на кілька градусів тепліше. Прогноз погоди на завтра у своєму Telegram-каналі опублікувала синоптик Наталка Діденко.
Невеликий сніг 23 грудня очікується на заході, на півночі та подекуди в центрі. На півдні та сході - без опадів.
На Святвечір і на Різдво, 24-25 грудня, очікується похолодання до -2...-9 градусів, у нічні години до -9...-12 градусів.
Попри мороз і сніг, може вийти сонечко - не виключені прояснення.
Погода в Києві на завтра
У столиці України у вівторок, 23 грудня, буде близько нуля. Очікується невеликий сніг.
"На Святвечір і Різдво в столиці - прояснення та морозне похолодання", - додала синоптик.
Погода в Україні - прогнози
Як писав Главред, синоптик Ігор Кибальчич прогнозує, що в Україні очікується істотне похолодання через потужний скандинавський антициклон, який зміщується в бік України. Починаючи з 24 грудня, температура повітря знижуватиметься до невеликих, а місцями й помірних морозів. В окремих регіонах прогнозують снігопади, на дорогах утвориться ожеледиця. Найбільш морозна погода припаде на 25 - 26 грудня, а до вихідних температура потроху підвищуватиметься, місцями навіть до невеликої відлиги.
До речі, передбачити погоду можна за допомогою кісточки хурми - це кумедний та ненауковий спосіб скласти прогноз погоди на зиму.
Якщо вам цікаві інші ознаки, що передбачають погоду, читайте матеріал: Якою буде зима в Україні: про що мовчать синоптики, але знають білки і коти.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
