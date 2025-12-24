Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Інтерв'ю

Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року

Марія Тупік
24 грудня 2025, 17:23оновлено 24 грудня, 18:48
383
Коли Україну накриють снігопади розповів синоптик Іван Семиліт.
Якою буде погода на Новий Рік в Україні
Якою буде погода на Новий Рік в Україні / Колаж: Главред

Погода в Україні до кінця року буде доволі небезпечною. Україну накриють морози, хуртовини, снігопади та ожеледиця.

Синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт в інтерв'ю Главреду розповів, коли чекати на снігопади та хуртовини, скільки протримаються сильні морози до -15 та якої погоди очікувати на Новий Рік в Україні.

Україну накрили сильні морози. Скільки вони можуть протриматися?

відео дня

Зараз в Україні вже доволі прохолодно. Цю холодну погоду без опадів визначатиме і завтра, 25 грудня, поле високого тиску від антициклону з центром над північним морем, тобто та холодна повітряна маса, що поширюється зі Скандинавії. Загалом поки опадів не очікуємо. На небі буде така в нас мінлива хмарність.

Ми бачимо у столиці України навіть вийшло сонечко, тому на Різдво у більшості областей хмарність буде просто змінюватись від більшої до меншої та протягом доби.

Вітер в нас буде переважно північно-західний в межах 5-10 м/с і він буде приносити більш прохолодну повітряну масу. Вночі ми очікуємо значення температури в межах 7-12 градусів морозу, вдень від -1 до -6.

На Закарпатті та в Криму в нас буде трішки тепліше за рахунок того, що Крим - це в нас найпівденніша точка України, а Закарпаття, воно буде просто захищене горами від оцього прохолодного північно-західного вітру. Тому там в ночі ми очікуємо до -5 морозу, а вдень від -1 до +4.

Вже у п'ятницю, 26 грудня, ми очікуємо надходження поля атмосферного тиску, тобто це в нас циклон, який принесе більше хмарності. У нічні години ми очікуємо у північних, Харківській, Полтавській, Черкаській областях, а в день по території України, крім крайнього заходу, сніг, хуртовини, а на дорогах може утворюватись ожеледиця.

Разом з тим, вітер буде північно-західний, його швидкість буде сильнішою, до 7-12 м/с. Вночі у північних областях, а в день по території України ми очікуємо на пориви вітру 15-20 м/с. Атмосферний фронт принесе нам опади, який буде знаходитися циклоні, і тому саме він буде створювати ці опади.

Погода на найближчі 5 днів

Якої погоди очікувати в останні вихідні 2025 року?

Буде трішки тепліше порівняно з попередньою ніччю. Вночі буде 3-8 морозу в Карпатах та на Прикарпатті, залишатиметься до -12. В день від 3 морозу 2 тепла. На сході країни 1-6 морозу.

Погода на вихідні 27-28 грудня

27 грудня в нас буде вже повністю захмарене небо. Залишатиметься невеликий сніг. В день він буде так пролітати просто місцями. Швидкість вітру залишатиметься сильною в межах 7-12 м/с. Повітряні потоки продовжуватимуть рухатись із північного заходу. Проте значення температури вже трішки будуть вищими. Вночі - 1-6 морозу, вдень від -3 до +2 по всій території України. На вихідних температурний фон буде трішки вирівнюватися по території України.

Щодо неділі, 28 грудня та понеділку, 29 грудня, то в нас часом сніжитиме, значні температури вночі будуть від -4 до -10. В Карпатах до -14. Вдень очікуємо від -1 до -7. Найтепліше на Закарпатті та півночі країни, вночі до -7 морозу, а в день максимум близько 0.

Якої погоди нам очікувати до кінця грудня та на початку січня?

Попередньо, така погода, як в нас буде у найближчі 5 днів, вона залишатиметься до кінця року і навіть на початку 2026 року. Тобто, перші дні січня очікуємо морозні. Часом сніжитиме, утворюватиметься сніговий покрив.

Погода в Україні
Погода в Україні на Новий Рік / pixabay

Погода на Новий рік 2026

Так і у новорічну ніч ми можемо побачити трішки снігу на землі. Щодо морозів. В денні години це буде в межах 0 градусів - 5. У нічні години трішки знижуватиметься температура, подекуди по північному сходу можуть бути низькі значення температури. Найтепліше буде на півдні і заході країни. Там в денні години можуть бути близько нуля градусів +1. В нічні години від 4 до -6.

Чи очікувати українцям погодних сюрпризів найближчим часом?

Найближчим часом можемо очікувати ожеледицю, оскільки сніг у нас був не у всіх областях. Тому водіям слід перевзути свої автомобілі. Це доволі небезпечне явище. Також очікуємо пориви вітру, саме 26 грудня, вони також будуть небезпечні. Також будуть хуртовини.

Про персону: Іван Семіліт

Синоптик відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру. Вивчав метеорологію на географічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ домагатиметься внесення змін до проекту мирного плану - Bloomberg

РФ домагатиметься внесення змін до проекту мирного плану - Bloomberg

18:52Україна
РФ використовує китайські супутники для ударів по енергетиці України - Зеленський

РФ використовує китайські супутники для ударів по енергетиці України - Зеленський

17:52Україна
Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року

Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року

17:23Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 24 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Смуга багатства вже поруч: чотири знаки зодіаку стануть щасливчиками грудня

Смуга багатства вже поруч: чотири знаки зодіаку стануть щасливчиками грудня

Гороскоп на 2026 рік: названо найголовніших щасливчиків і в коханні, і у фінансах

Гороскоп на 2026 рік: названо найголовніших щасливчиків і в коханні, і у фінансах

Гороскоп Таро на завтра 25 грудня: Тельцям - вірити в себе, Терезам - рівновага

Гороскоп Таро на завтра 25 грудня: Тельцям - вірити в себе, Терезам - рівновага

Олена Тополя розкрила, хто сказав дітям про розлучення - як вони відреагували

Олена Тополя розкрила, хто сказав дітям про розлучення - як вони відреагували

Останні новини

19:10

20 пунктів Зеленського: швидкий мир чи продовження переговорів?

18:52

РФ домагатиметься внесення змін до проекту мирного плану - Bloomberg

18:40

Автострада побудувала в Миколаєві водогін та фільтрувальну станцію європейського зразка

18:40

Наповнять любов'ю і святковим настроєм: найкращі новорічні романтичні фільми

17:52

РФ використовує китайські супутники для ударів по енергетиці України - Зеленський

Китай готується забрати частину Росії і має апетити не тільки щодо Далекого Сходу – ЯгунКитай готується забрати частину Росії і має апетити не тільки щодо Далекого Сходу – Ягун
17:23

Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року

17:02

ДПС зафіксувала порушення на понад 3 млрд. грн. на тютюновій фабриці "Українське тютюнове виробництво" – Плінський

17:02

Мізинець на нозі значно важливіший, ніж ви думаєте: яку функцію він приховує

16:57

Українські фахівці створять аналог системи HIMARS - ЗМІ

Реклама
16:55

В одному місті України сталась справжня екологічна катастрофа – що відомоФотоВідео

16:15

"Чудовий автомобіль": механік назвав найбільш надійний кросовер на ринку

16:07

25 грудня - Різдво Христове: що можна і не можна робити цього дня

16:04

"З такою генетикою": Мозгова похизувалась, як подорослішала донька від Аксельрода

15:17

Хитрість при смаженні риби: як досягти ідеально-хрусткої скоринки й ніжної середини

15:10

В Україну прийдуть справжні морози: в яких областях буде найбільший "мінус"

15:05

У Москві підірвали поліцейських, які катували українських полонених - ЗМІ

15:04

Колишній чоловік Лорак вивіз їхню спільну доньку до Туреччини

14:31

Вибухи і масштабна пожежа: Генштаб відзвітував про ураження важливих об’єктів РФ

14:29

Гороскоп на завтра 25 грудня: Овнам - незабутній день, Терезам - успіх

14:12

Ситуація в енергосистемі критична: з'явились оновлені графіки відключення 24 грудня

Реклама
14:07

Олена Тополя розкрила, хто сказав дітям про розлучення - як вони відреагували

13:45

Ігорович, Ігоревич чи Ігорьович: як сказати українською без помилки

13:10

Росія вдарила по ТЕЦ під Харковом: є загиблий та багато поранених, подробиці

13:05

"Навіть голос і погляд інші": близька людина звернулася до Андрія Федінчика

12:46

Якщо Китай відвернеться: відомо, коли в РФ можуть початись проблеми з ракетами

12:42

Зливати чи залишати бензин у газонокосарці на зиму: остаточна відповідь фахівців

12:40

Росія випустила 100 дронів по об'єктах "Укрнафти": є критичні руйнування

12:21

Помер популярний український ведучий Петро Остапишин

12:06

Що руйнує сонячні панелі: термін служби знижується в рази

11:59

Зеленський розкрив позицію США щодо санкцій проти Росії після війни

11:51

США можуть провести розмову з Путіним вже 24 грудня: Зеленський розкрив деталі

11:50

Ексучасниця дуету Пара Нормальних уперше заговорила про стосунки та весілля

11:44

"Розбила мені серце": Барських зі сцени зробив зізнання про роман із ЛободоюВідео

11:42

Скасування воєнного стану та мобілізації: Зеленський назвав умови і терміни

10:51

Обов’язковий техогляд авто: адвокат розкрив, чому його впровадження малоймовірне

10:44

"Я був би щасливий": Клопотенко здивував ставленням до зрад партнеркиВідео

10:40

Астрологи назвали знаки зодіаку, які мають найвищий інтелект

10:37

Українцям дадуть шанс оцінити мирний план: Зеленський анонсував можливий референдум

10:30

Що не можна дарувати на Новий рік: три речі, які можуть притягнути бідиВідео

10:29

Китайський гороскоп на завтра 25 грудня: Собакам - втрати, Козлам - стрес

Реклама
10:26

Головна бізнес-премія країни "Вибір року" представила перелік лідерів ринку 2025 року новини компанії

10:24

Вчені розкрили таємницю сезонів, яка десятиліттями залишалася непоміченою

10:16

Зеленський вперше розкрив 20 пунктів мирного плану: про що в них йдеться

10:14

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 грудня (оновлюється)

10:10

Олександр Терен закрутив новий роман - хто його обраниця

10:09

В Україну прийшов холод із Баренцового моря: коли вдарять сильні морози та піде сніг

10:04

Дешевше вже не буде: які продукти почнуть стрімко дорожчати з січня

10:01

"Залишається приймати": Решетнік відреагував на вибір "Холостяка" у фіналі

09:47

"Уже проявляється": Олена Тополя розповіла про особисте життя після розлучення

09:35

"Ми попереджали": місто на Донбасі перейшло під повний контроль ЗС РФ - DeepState

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти