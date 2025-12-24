Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року

Коли Україну накриють снігопади розповів синоптик Іван Семиліт.

Якою буде погода на Новий Рік в Україні / Колаж: Главред

Погода в Україні до кінця року буде доволі небезпечною. Україну накриють морози, хуртовини, снігопади та ожеледиця.

Синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт в інтерв'ю Главреду розповів, коли чекати на снігопади та хуртовини, скільки протримаються сильні морози до -15 та якої погоди очікувати на Новий Рік в Україні.

Україну накрили сильні морози. Скільки вони можуть протриматися?

Зараз в Україні вже доволі прохолодно. Цю холодну погоду без опадів визначатиме і завтра, 25 грудня, поле високого тиску від антициклону з центром над північним морем, тобто та холодна повітряна маса, що поширюється зі Скандинавії. Загалом поки опадів не очікуємо. На небі буде така в нас мінлива хмарність.

Ми бачимо у столиці України навіть вийшло сонечко, тому на Різдво у більшості областей хмарність буде просто змінюватись від більшої до меншої та протягом доби.

Вітер в нас буде переважно північно-західний в межах 5-10 м/с і він буде приносити більш прохолодну повітряну масу. Вночі ми очікуємо значення температури в межах 7-12 градусів морозу, вдень від -1 до -6.

На Закарпатті та в Криму в нас буде трішки тепліше за рахунок того, що Крим - це в нас найпівденніша точка України, а Закарпаття, воно буде просто захищене горами від оцього прохолодного північно-західного вітру. Тому там в ночі ми очікуємо до -5 морозу, а вдень від -1 до +4.

Вже у п'ятницю, 26 грудня, ми очікуємо надходження поля атмосферного тиску, тобто це в нас циклон, який принесе більше хмарності. У нічні години ми очікуємо у північних, Харківській, Полтавській, Черкаській областях, а в день по території України, крім крайнього заходу, сніг, хуртовини, а на дорогах може утворюватись ожеледиця.

Разом з тим, вітер буде північно-західний, його швидкість буде сильнішою, до 7-12 м/с. Вночі у північних областях, а в день по території України ми очікуємо на пориви вітру 15-20 м/с. Атмосферний фронт принесе нам опади, який буде знаходитися циклоні, і тому саме він буде створювати ці опади.

Якої погоди очікувати в останні вихідні 2025 року?

Буде трішки тепліше порівняно з попередньою ніччю. Вночі буде 3-8 морозу в Карпатах та на Прикарпатті, залишатиметься до -12. В день від 3 морозу 2 тепла. На сході країни 1-6 морозу.

Погода на вихідні 27-28 грудня

27 грудня в нас буде вже повністю захмарене небо. Залишатиметься невеликий сніг. В день він буде так пролітати просто місцями. Швидкість вітру залишатиметься сильною в межах 7-12 м/с. Повітряні потоки продовжуватимуть рухатись із північного заходу. Проте значення температури вже трішки будуть вищими. Вночі - 1-6 морозу, вдень від -3 до +2 по всій території України. На вихідних температурний фон буде трішки вирівнюватися по території України.

Щодо неділі, 28 грудня та понеділку, 29 грудня, то в нас часом сніжитиме, значні температури вночі будуть від -4 до -10. В Карпатах до -14. Вдень очікуємо від -1 до -7. Найтепліше на Закарпатті та півночі країни, вночі до -7 морозу, а в день максимум близько 0.

Якої погоди нам очікувати до кінця грудня та на початку січня?

Попередньо, така погода, як в нас буде у найближчі 5 днів, вона залишатиметься до кінця року і навіть на початку 2026 року. Тобто, перші дні січня очікуємо морозні. Часом сніжитиме, утворюватиметься сніговий покрив.

Погода в Україні на Новий Рік / pixabay

Погода на Новий рік 2026

Так і у новорічну ніч ми можемо побачити трішки снігу на землі. Щодо морозів. В денні години це буде в межах 0 градусів - 5. У нічні години трішки знижуватиметься температура, подекуди по північному сходу можуть бути низькі значення температури. Найтепліше буде на півдні і заході країни. Там в денні години можуть бути близько нуля градусів +1. В нічні години від 4 до -6.

Чи очікувати українцям погодних сюрпризів найближчим часом?

Найближчим часом можемо очікувати ожеледицю, оскільки сніг у нас був не у всіх областях. Тому водіям слід перевзути свої автомобілі. Це доволі небезпечне явище. Також очікуємо пориви вітру, саме 26 грудня, вони також будуть небезпечні. Також будуть хуртовини.

Про персону: Іван Семіліт Синоптик відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру. Вивчав метеорологію на географічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка.

