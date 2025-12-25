Після Різдва погода різко зміниться - до чого готуватися українцям

На Україну насувається негода.

Прогноз погоди на 26 грудня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 26 грудня

У яких регіонах лютуватиме негода

У пʼятницю, 26 грудня, в Україні прогнозують сніг, сильний вітер, та хуртовини. Водночас можливе потепління. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона прогнозує, що найменша ймовірність опадів буде у західних областях.

Діденко попереджає, що завтра на дорогах - ожеледиця.

Температура повітря підвищиться вдень у п'ятницю до -3...+2°C.

"Сніг принесуть атмосферні фронти, повсюди потеплішає", - написала Діденко.

Погода 26 грудня / фото: meteoprog

Погода у Києві 26 грудня

У Києві 26 грудня йтиме сніг, завіватиме сильний вітер, можливі хуртовини, вітер буде північно-західного походження.

У столиці завтра потепліє до нуля.

Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Якою буде погода на Новий рік 2026 - прогноз

Синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт в інтерв'ю Главреду розповів, що у новорічну ніч ми можемо побачити трішки снігу на землі.

"Щодо морозів. В денні години це буде в межах 0 градусів - 5. У нічні години трішки знижуватиметься температура, подекуди по північному сходу можуть бути низькі значення температури. Найтепліше буде на півдні і заході країни. Там в денні години можуть бути близько нуля градусів +1. В нічні години від 4 до -6", - прогнозує Семиліт.

Як писав Главред, в Україні 25 грудня буде хмарно. Синоптики у цей день опадів не прогнозують. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Діденко повідомляла, що 25 грудня погоду України ще визначатиме антициклон, тому переважатиме суха і часом навіть сонячна погода.

Синоптик Ігор Кібальчич попереджав, що цього тижня в окремих регіонах прогнозують снігопади, на дорогах утвориться ожеледиця.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

