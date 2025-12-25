Після Різдва погода різко зміниться - до чого готуватися українцям

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 26 грудня
- У яких регіонах лютуватиме негода
У пʼятницю, 26 грудня, в Україні прогнозують сніг, сильний вітер, та хуртовини. Водночас можливе потепління. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Вона прогнозує, що найменша ймовірність опадів буде у західних областях.
Діденко попереджає, що завтра на дорогах - ожеледиця.
Температура повітря підвищиться вдень у п'ятницю до -3...+2°C.
"Сніг принесуть атмосферні фронти, повсюди потеплішає", - написала Діденко.
Погода у Києві 26 грудня
У Києві 26 грудня йтиме сніг, завіватиме сильний вітер, можливі хуртовини, вітер буде північно-західного походження.
У столиці завтра потепліє до нуля.
Якою буде погода на Новий рік 2026 - прогноз
Синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт в інтерв'ю Главреду розповів, що у новорічну ніч ми можемо побачити трішки снігу на землі.
"Щодо морозів. В денні години це буде в межах 0 градусів - 5. У нічні години трішки знижуватиметься температура, подекуди по північному сходу можуть бути низькі значення температури. Найтепліше буде на півдні і заході країни. Там в денні години можуть бути близько нуля градусів +1. В нічні години від 4 до -6", - прогнозує Семиліт.
Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
