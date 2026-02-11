Рус
"Закрита інформація": в Раді розкрили плани РФ на Україну та терміни закінчення війни

Юрій Берендій
11 лютого 2026, 15:48
Навіть у разі компромісу щодо територій РФ може тимчасово призупинити бойові дії, продовжуючи реалізацію своїх довгострокових планів, вказав нардеп.
В Раді розкрили плани РФ та терміни закінчення війни/ Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, kremlin.ru, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Якщо Україна не піде на поступки щодо територій, то закінчення війни в 2026 році малоймовірне
  • Кремль має чіткі плани і дедлайни для окупації українських територій
  • Росіянам для окупації Донеччини потрібно 2 роки

Сценарій завершення війни в 2026 році залишається малоймовірним. Російські окупаційні війська мають конкретні завдання і терміни щодо окупації територій України. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив народний депутат від партії "Голос", секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"З точки зору, як зараз це відбувається (ймовірно йдеться про мирні переговори, - ред.), для мене малоймовірний сценарій – що війна взагалі закінчиться в цьому році. Але це я кажу з точки зору, що я знаю наміри Російської Федерації", - вказав він.

Костенко заявив, що у разі відмови України поступатися територіями завершення війни у 2026 році або до літа 2026-го виглядає малоймовірним. Водночас, за його словами, навіть якщо піти на такі поступки, це може лише тимчасово зупинити противника — максимум на місяць, після чого російські війська перегрупуються на іншому напрямку, і бойові дії відновляться.

Він також не відкидає можливості появи так званого "чорного лебедя", за якого Росія раптово змінить свої наміри.

Костенко додав, що у РФ існують визначені терміни окупації українських територій, які вже неодноразово переносилися. Зокрема, у них є окремі дедлайни щодо Донбасу та інших регіонів України.

"Я їх точно знаю, я їх називати не буду, тому що це закрита інформація. Але ці терміни є чітко, і я вважаю, що вони їх знову ж таки будуть переносити, тому що в них немає спроможності захопити. Не тому, що вони погана армія, а тому, що є наші Сили оборони", - повідомив він.

Народний депутат підкреслив, що проблем справді багато, як і нестачі ресурсів. Однак навіть за таких умов українські сили завдають противнику значних втрат, через що армія РФ, яка позиціонує себе як друга у світі та готувалася до протистояння з НАТО, не спроможна захопити чотири українські області й натомість намагається шляхом терору цивільного населення змусити Україну поступитися цими територіями.

"Це просто абсурд, тому вони займаються тероризмом І якщо звернутись до цифр – за 2025 рік росіяни, якщо зібрати всі території, які вони захопили по всій лінії фронту в Харківській, Сумській, Донецькій і Запорізькій областях, і покласти на Донеччину, це нам покаже, що вони за рік повністю захопили територію яка дорівнює десь 16% Донецької області. 16%, втративши сотні тисяч своїх солдатів. А залишилось незахопленими, якщо я не помиляюсь, за останньою інформацією, десь 21% відсоток. І навіть наші експерти порахували, що їм потрібно більше двох років для того, щоб тільки Донецьку область захопити", - резюмує він.

Від чого залежать терміни закінчення війни - думка військового

Як писав Главред, командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі зазначив, що терміни завершення війни в Україні безпосередньо пов’язані з обсягами та темпами постачання озброєння.

Він наголосив, що від Сполучених Штатів не варто очікувати значного збільшення інтенсивності військової допомоги, однак водночас існує перспектива посилення підтримки з боку країн Європейського Союзу та НАТО.

"Вони вже стали більш активними і почали розуміти, що адміністрація Трампа не має наміру допомагати Україні, тому все, що вони можуть, – це купувати зброю для України у США. Слава Богу, що така можливість є", - сказав він.

Військовий зазначив, що ключову роль відіграє готовність Європи активніше долучитися, адже розвиток спільного виробництва озброєнь із європейськими партнерами може суттєво вплинути на подальший перебіг війни.

Війна Росії проти України - що відомо про хід мирних переговорів

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, документи щодо гарантій безпеки для України вже підготовлені, однак перед їх підписанням необхідно врегулювати ще одне ключове питання. Про це повідомив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер.

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко зазначив, що Сполучені Штати мають дієві інструменти впливу на Росію, здатні змусити її піти на поступки. Водночас, за його словами, визначальним залишається не лише наявність таких механізмів, а й політична готовність американської влади використати їх у повному обсязі.

Своєю чергою заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що майбутня мирна угода, на думку Москви, має враховувати питання безпеки Росії, а не ґрунтуватися виключно на інтересах України. Він також наголосив, що без цього, за позицією російської сторони, досягнення мирного врегулювання є неможливим.

Про персону: Роман Костенко

Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

