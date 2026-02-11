Рус
РФ хоче отруїти Дніпро, є загроза для мільйонів громадян - названо ціль нової атаки

Юрій Берендій
11 лютого 2026, 23:06
Росія готується атакувати Бортницьку станцію аерації, руйнування якого може спричинити екологічну та гуманітарну катастрофу, вказують монітори.
РФ хоче отруїти Дніпро та влаштувати екоцид - монітори

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росія хоче організувати екологічну катастрофу в Києві ударом по Бортницькій станції аерації
  • Внаслідок атаки Київ може залишитись без води, каналізація може просочитись в Дніпро
  • Такий теракт РФ може отруїти воду для мільйонів громадян на роки

Російські окупаційні війська можуть готувати атаку на Бортницьку станцію аерації, яка є об’єктом ПАТ "АК Київводоканал" і єдиною системою очищення стічних вод Києва та прилеглої агломерації. Про це повідомляють моніторингові канали.

Аналітики вказали, що протягом дня МВС, ДСНС і КМДА зверталися до мешканців із попередженнями та рекомендаціями зробити запаси питної й технічної води.

відео дня

"За інформацією відповідних джерел, однією з потенційних цілей ворога є Бортницька станція аерації. Дана станція аерації ПАТ "АК Київводоканал" – це єдині очисні споруди стічних вод м. Києва та прилеглих міст і селищ Київської області (Вишгород, Ірпінь, Вишневе, Бортничі, Гнідин, Щасливе, Чабани, Коцюбинське, Пухівка, Новосілки, Софіївська та Петропавлівська Борщагівка, Гатне). На станції проходять очистку всі побутові стічні води, а також стоки промислових підприємств", - йдеться у повідомленні.

Рекомендації МВС
Рекомендації МВС / Фото: МВС України
Рекомендації МВС для українців
Рекомендації МВС для українців / Скріншот

Які можливі наслідки знищення Бортницької станції аерації

Зазначається, що у разі руйнування станції місту може загрожувати каналізаційний колапс або масштабна екологічна катастрофа, адже саме сюди надходить 95–100% усіх стоків столиці та частини області.

Найгірший сценарій передбачає потрапляння неочищених стоків у Дніпро або їх вихід на поверхню з проривами мереж і різким погіршенням санітарної ситуації в районах міста, забруднення річки з масовою загибеллю риби та отруєнням води для мільйонів людей, а також серйозні санітарно-епідеміологічні наслідки, зокрема спалахи кишкових інфекцій, гепатиту А чи дизентерії та ризики для роботи лікарень, шкіл і дитсадків.

"Бортницька станція — одна з найважливіших для Києва, як і енергетика. Її пошкодження призведе до екологічної й гуманітарної катастрофи для всієї країни", - резюмується у повідомленні.

Росія застосовує нову тактику ударів - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у 2026 році балістичні ракети можуть стати одним із головних інструментів російського терору проти України. Найбільша небезпека загрожує регіонам, які входять до 500-кілометрової зони ураження, що охоплює майже всю лівобережну частину країни, південні області та частину північних регіонів. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він також попередив, що російські війська можуть розширити перелік цілей і почати завдавати ударів по нових видах об’єктів неенергетичної інфраструктури.

"У будь-якому випадку вони не зупиняться. І вони не скоротять застосування балістичної зброї. Навпаки, є побоювання, що в 2026 році російська балістика стане одним з основних викликів для України, тому що потрібно буде знайти способи протидії цьому засобу терору", — підкреслив Коваленко.

ОТРК "Іскандер" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війська РФ, ймовірно, готуються до нового масованого удару по Україні із застосуванням балістичних ракет. Серед можливих цілей називають Київ і Київську область. Про це повідомляють моніторингові ресурси.

У Київській міській державній адміністрації закликали мешканців завчасно зробити запаси питної та технічної води для побутових потреб і приготування їжі, оскільки у разі нових атак можливі серйозні перебої з постачанням. У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що Росія намагається залишити цивільне населення без електроенергії, тепла та води, тому громадянам рекомендують також підготувати запас продуктів тривалого зберігання, необхідних ліків і зібрати тривожну валізу з документами, засобами гігієни, теплими речами, аптечкою, засобами обігріву та готівкою.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Росія не має наміру припиняти удари і продовжує готуватися до подальшого ведення війни.

Інші новини:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

