"Віддати медаль росіянам": Різатдінова зробила заяву про скандал на Олімпіаді-2026

На Зимових Олімпійських іграх у Мілані 2026 розгорівся скандал через заборону українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі з фотографіями спортсменів, які загинули під час російсько-української війни. На рішення Міжнародного олімпійського комітету відреагували титуловані українські атлети, в тому числі гімнастка Анна Різатдінова в Instagram.
Спортсменка близько до серця прийняла те, що сталося з Владиславом Гераскевичем. Анна родом з Криму, який РФ анексувала ще в 2014 році. Бронзова медалістка Олімпійських ігор 2016 року написала відкрите звернення до організаторів змагань і МОК, закликаючи переглянути рішення.
"Шановна олімпійська спільнота, шановні організатори ОІ 2026, шановний МОК. Як призер Олімпійських ігор і частина нашого суспільства, я дуже розчарована вашою позицією і неповагою до пам'яті моїх загиблих колег, членів нашої родини, які стали жертвами Росії. Якби я в 2016 році хотіла виступати з булавами, на яких Україна була з Кримом, моєю вкраденою батьківщиною, ви б мені заборонили? Чи може мені віддати свою медаль росіянам?", — емоційно запитала Різатдінова.
Спортсменка підкреслила, що у спортивних чиновників ще є шанс змінити своє рішення. Також вона зазначила, що подібна дискримінація все одно не зможе зламати дух українських атлетів.
"У вас ще є час схаменутися, опанувати себе і виправити ситуацію. Україну, її свободу і незалежність не можна зупинити ні зброєю, ні ганебними обмеженнями", — заявила олімпійська призерка.
Скандал на Олімпійських іграх — відповідь МОК Владиславу Гераскевичу
Нагадаємо, що Олімпійський комітет після розголосу скандалу з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем запропонував йому нову альтернативу — показати "шолом пам'яті" в мікст-зоні після свого виступу, але не під час самого спуску. Також спортсмен зможе виступити з чорною пов'язкою на руці.
Про особу: Анна Різатдінова
Анна Різатдінова - українська художня гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року в індивідуальному багатоборстві, чемпіонка світу з вправ з обручем (2013), багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних змагань.
