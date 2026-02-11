"Віддати медаль росіянам": Різатдінова зробила заяву про скандал на Олімпіаді-2026

Українська гімнастка стала на захист скелетоніста Владислава Гераскевича.

Анна Різатдінова - скандал на Олімпіаді / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Різатдінова, Владислав Гераскевич

Анна Різатдінова звернулася до організаторів Олімпійських ігор і МОК

Як вона відреагувала на скандал зі скелетоністом Владиславом Гераскевичем

На Зимових Олімпійських іграх у Мілані 2026 розгорівся скандал через заборону українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі з фотографіями спортсменів, які загинули під час російсько-української війни. На рішення Міжнародного олімпійського комітету відреагували титуловані українські атлети, в тому числі гімнастка Анна Різатдінова в Instagram.

Спортсменка близько до серця прийняла те, що сталося з Владиславом Гераскевичем. Анна родом з Криму, який РФ анексувала ще в 2014 році. Бронзова медалістка Олімпійських ігор 2016 року написала відкрите звернення до організаторів змагань і МОК, закликаючи переглянути рішення.

Шолом Владислава Гераскевича / скрін з відео

"Шановна олімпійська спільнота, шановні організатори ОІ 2026, шановний МОК. Як призер Олімпійських ігор і частина нашого суспільства, я дуже розчарована вашою позицією і неповагою до пам'яті моїх загиблих колег, членів нашої родини, які стали жертвами Росії. Якби я в 2016 році хотіла виступати з булавами, на яких Україна була з Кримом, моєю вкраденою батьківщиною, ви б мені заборонили? Чи може мені віддати свою медаль росіянам?", — емоційно запитала Різатдінова.

Спортсменка підкреслила, що у спортивних чиновників ще є шанс змінити своє рішення. Також вона зазначила, що подібна дискримінація все одно не зможе зламати дух українських атлетів.

Анна Різатдінова брала участь в Олімпіаді 2016 року / фото: instagram.com, Анна Різатдінова

"У вас ще є час схаменутися, опанувати себе і виправити ситуацію. Україну, її свободу і незалежність не можна зупинити ні зброєю, ні ганебними обмеженнями", — заявила олімпійська призерка.

Скандал на Олімпійських іграх — відповідь МОК Владиславу Гераскевичу

Нагадаємо, що Олімпійський комітет після розголосу скандалу з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем запропонував йому нову альтернативу — показати "шолом пам'яті" в мікст-зоні після свого виступу, але не під час самого спуску. Також спортсмен зможе виступити з чорною пов'язкою на руці.

Анна Різатдінова / інфографіка: Главред

Про особу: Анна Різатдінова Анна Різатдінова - українська художня гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року в індивідуальному багатоборстві, чемпіонка світу з вправ з обручем (2013), багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних змагань.

