Курс валют 12 лютого різко зміниться: нові прогнози від НБУ

Ангеліна Підвисоцька
11 лютого 2026, 16:41
НБУ опублікував офіційний курс валют на четвер, 12 лютого.
Курс валют на 12 лютого / Колаж: Главред, фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 12 лютого
  • Чи змінився курс євро
  • Яким буде курс злотого 12 лютого

Національний банк України знизив офіційний курс гривні на 12 лютого 2026 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На четвер, 12 лютого, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 43,03 грн/дол., що на 6 копійок менше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно посилила свої позиції щодо американської валюти.

Курс долара
Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро впав. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 51,20 грн/євро. Таким чином, гривня посилила свої позиції на 5 копійок.

Курс злотого на 12 лютого

11 лютого НБУ встановив курс польського злотого на рівні 12,15 грн/злот. 12 лютого курс не змінився.

Що буде з гривнею у 2026 році - думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів Главреду, що буде з гривнею у 2026 році. Він зазначив, що у 2026 році немає підстав для значних коливань курсу гривні. Зірвати курс можуть лише погані події на фронті.

"Але для таких подій зараз немає жодних підстав. Тому що навіть ці кошти, виділені Україні Євросоюзом, дозволяють нам забезпечувати армію і всі силові структури на рівні не гіршому або навіть кращому, ніж у 2024 та 2025 роках. Відтак, враховуючи ці обставини, можна бути спокійними за курс гривні у 2026 році: він буде приблизно в сьогоднішніх межах", - зазначив Новак.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на 27 січня НБУ знизив курс долара до 43,13 грн. Водночас євро подорожчав до рекордних 51,06 грн.

Також 26 січня курс гривні до євро оновив рекорд у банках. Євро продавали в середньому по 51,41 грн.

Фінансові аналітики радять українцям не зберігати всі заощадження в доларах. Оптимально тримати у валюті не більше 50% коштів, а решту вкладати в гривневі інструменти, зокрема військові облігації, які гарантує держава.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

