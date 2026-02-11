'Дедлайн' Трампа: названо точні терміни завершення війни в Україні

Команда Дональда Трампа готує Республіканську партію до проміжних виборів до Сенату і Конгресу.

Прогноз термінів завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Важливе із заяв Жовтенка:

Команда Трампа готує Республіканську партію до проміжних виборів

Питання України стане одним із центральних у цій виборчій кампанії

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко заявив, що питання ймовірного завершення війни в Україні може стати одним з аргументів у внутрішньополітичній ситуації в Сполучених Штатах.

"Зокрема – через те, як команда Дональда Трампа готує Республіканську партію до проміжних виборів до Сенату і Конгресу, які мають відбутися в листопаді цього року. У Трампа добре розуміють, що питання України так чи інакше стане одним з центральних у цій виборчій кампанії – поряд з внутрішніми проблемами США, економікою і соціально-економічним становищем громадян", – сказав він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав про те, що сам Трамп неодноразово заявляв, що у нього немає дедлайнів, хоча раніше в публічному просторі вже з'являлися різні символічні дати завершення війни – наприклад, Різдво минулого року.

"Ймовірно, поточні розмови варто розглядати як побажання з боку США, щоб ключові домовленості між Україною і Росією – за посередництва Вашингтона – могли бути досягнуті в кінці весни або на початку літа. У такому випадку Республіканська партія і команда Трампа змогли б влітку будувати свою передвиборчу кампанію, спираючись на цей результат як на зовнішньополітичний успіх", – зазначає він.

Співрозмовник пояснив, що США уважно читають аналітику власних розвідслужб і розуміють, що Росія готується до літньої наступальної кампанії, яка планується в напрямку – південь і схід України.

/ Інфографіка: Главред

"Очевидно, у Трампа усвідомлюють: якщо до початку літа вдалося б схилити Росію до підписання хоча б якихось домовленостей, це могло б змусити її відкласти ці плани. Водночас варто розуміти, що це не остаточна позиція. Швидше за все, згаданий дедлайн – кінець весни або початок літа – міг бути озвучений американською стороною не у формі ультиматуму, а як намір або побажання, при якому США було б зручно і вигідно фіналізувати домовленості до початку літа", – переконаний він.

Жовтенко додав, що дедлайн початку літа з боку США варто розглядати насамперед через призму внутрішньоамериканської політики: "Адже з точки зору виборчої кампанії літо для Сполучених Штатів буде, м'яко кажучи, дуже "спекотним".

Переговори буксують: експерт про невизначеність навколо миру

Політичний аналітик Володимир Горбач вважає, що нинішні контакти між Україною, Росією і США є скоріше формальними і не дають відчутних результатів. На його думку, застій пов'язаний як з вузькими рамками переговорів, так і з недостатнім рівнем учасників. Експерт вважає, що до змістовних переговорів можна буде повернутися лише за умови одночасного виконання кількох умов — ослаблення позицій Росії, посилення міжнародного тиску та готовності сторін йти на поступки. Помітних зрушень, за його оцінкою, не варто чекати щонайменше до весни 2026 року.

Раніше повідомлялося про те, що Кремль не бачить реальних шансів на прорив у мирних переговорах. Джерела видання повідомляють, що територіальне питання залишається основним каменем спотикання.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Про персону: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах — зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті. Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі. Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.

