Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Дедлайн" Трампа: названо точні терміни завершення війни в Україні

Олексій Тесля
11 лютого 2026, 18:50
185
Команда Дональда Трампа готує Республіканську партію до проміжних виборів до Сенату і Конгресу.
Трамп, Зеленський, ЗСУ
Прогноз термінів завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Важливе із заяв Жовтенка:

  • Команда Трампа готує Республіканську партію до проміжних виборів
  • Питання України стане одним із центральних у цій виборчій кампанії

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко заявив, що питання ймовірного завершення війни в Україні може стати одним з аргументів у внутрішньополітичній ситуації в Сполучених Штатах.

"Зокрема – через те, як команда Дональда Трампа готує Республіканську партію до проміжних виборів до Сенату і Конгресу, які мають відбутися в листопаді цього року. У Трампа добре розуміють, що питання України так чи інакше стане одним з центральних у цій виборчій кампанії – поряд з внутрішніми проблемами США, економікою і соціально-економічним становищем громадян", – сказав він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт нагадав про те, що сам Трамп неодноразово заявляв, що у нього немає дедлайнів, хоча раніше в публічному просторі вже з'являлися різні символічні дати завершення війни – наприклад, Різдво минулого року.

"Ймовірно, поточні розмови варто розглядати як побажання з боку США, щоб ключові домовленості між Україною і Росією – за посередництва Вашингтона – могли бути досягнуті в кінці весни або на початку літа. У такому випадку Республіканська партія і команда Трампа змогли б влітку будувати свою передвиборчу кампанію, спираючись на цей результат як на зовнішньополітичний успіх", – зазначає він.

Співрозмовник пояснив, що США уважно читають аналітику власних розвідслужб і розуміють, що Росія готується до літньої наступальної кампанії, яка планується в напрямку – південь і схід України.

'Дедлайн' Трампа: названо точні терміни завершення війни в Україні
/ Інфографіка: Главред

"Очевидно, у Трампа усвідомлюють: якщо до початку літа вдалося б схилити Росію до підписання хоча б якихось домовленостей, це могло б змусити її відкласти ці плани. Водночас варто розуміти, що це не остаточна позиція. Швидше за все, згаданий дедлайн – кінець весни або початок літа – міг бути озвучений американською стороною не у формі ультиматуму, а як намір або побажання, при якому США було б зручно і вигідно фіналізувати домовленості до початку літа", – переконаний він.

Жовтенко додав, що дедлайн початку літа з боку США варто розглядати насамперед через призму внутрішньоамериканської політики: "Адже з точки зору виборчої кампанії літо для Сполучених Штатів буде, м'яко кажучи, дуже "спекотним".

Переговори буксують: експерт про невизначеність навколо миру

Політичний аналітик Володимир Горбач вважає, що нинішні контакти між Україною, Росією і США є скоріше формальними і не дають відчутних результатів. На його думку, застій пов'язаний як з вузькими рамками переговорів, так і з недостатнім рівнем учасників. Експерт вважає, що до змістовних переговорів можна буде повернутися лише за умови одночасного виконання кількох умов — ослаблення позицій Росії, посилення міжнародного тиску та готовності сторін йти на поступки. Помітних зрушень, за його оцінкою, не варто чекати щонайменше до весни 2026 року.

Переговори про мир — новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Кремль не бачить реальних шансів на прорив у мирних переговорах. Джерела видання повідомляють, що територіальне питання залишається основним каменем спотикання.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Інші новини:

Про персону: Тарас Жовтенко

Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах — зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті.

Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі.

Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України Тарас Жовтенко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Шквали, сніг та лавини: Україну накриває штормова погода

Шквали, сніг та лавини: Україну накриває штормова погода

19:45Синоптик
Коли скасують графіки відключень світла - названо "ідеальний сценарій"

Коли скасують графіки відключень світла - названо "ідеальний сценарій"

17:56Енергетика
Паузи не буде: експерт назвав, куди РФ готується перекинути 150-тисячний кулак

Паузи не буде: експерт назвав, куди РФ готується перекинути 150-тисячний кулак

17:55Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 11 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 12 лютого: Ракам - радісні новини, Дівам - подорож

Гороскоп на завтра 12 лютого: Ракам - радісні новини, Дівам - подорож

"Закрита інформація": в Раді розкрили плани РФ на Україну та терміни закінчення війни

"Закрита інформація": в Раді розкрили плани РФ на Україну та терміни закінчення війни

РФ може захопити три важливі міста в найближчі місяці - NYT

РФ може захопити три важливі міста в найближчі місяці - NYT

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 лютого (оновлюється)

Останні новини

19:31

"Огидно": Настя Каменських потрапила в новий скандал через свій вчинок

19:29

Ситуація із світлом для чотирьох міст найскладніша - в чому проблема

19:18

Слегла: Ада Роговцева розповіла про проблеми зі здоров'ям

19:14

Україна і РФ не підпишуть договір про мир: несподіваний прогноз завершення війни

19:13

Пухкі і рум'яні оладки без молока і яєць: найкращий рецепт

Україні доведеться жити з графіками відключень від 3 до 7 років - ХарченкоУкраїні доведеться жити з графіками відключень від 3 до 7 років - Харченко
19:10

Чому РФ провалить цифрову диктатуруПогляд

18:50

"Дедлайн" Трампа: названо точні терміни завершення війни в Україні

18:47

Мороз поступово відступає: якою буде погода у Дніпрі наприкінці тижня

18:30

Підняття тарифів на світло та тепло в Україні - в РНБО попередили українців

Реклама
18:21

Легкі макіяжі до Дня закоханих: 3 ідеї для побачення та тематичної фотосесіїВідео

18:17

"Сам викликав швидку": відомий український співак потрапив до лікарні з інфарктом

18:12

Ціни суттєво знизилися: в Україні подешевшав популярний вид м'яса

18:03

"Золота ера" добігає кінця: чому Винниківська тютюнова фабрика Козловського шукає інвестора

18:00

"Наша мета – запустити завод і повернути трудовий колектив": Горбуненко пояснив мотивацію АГТ до приватизації ОПЗ

17:56

Коли скасують графіки відключень світла - названо "ідеальний сценарій"

17:55

Паузи не буде: експерт назвав, куди РФ готується перекинути 150-тисячний кулак

17:45

Один трюк у будинку розганяє тепло за лічені хвилини: радіатори "кочегарять" на максимумВідео

17:14

На Полтавщину повертається довгоочікуване тепло: синоптики назвали дату

17:00

Найкращі парфуми на весну/літо-2026: ексклюзивне парфумерне "пророцтво"

16:52

Прем’єра 4 сезону "Ромео і Джульєтта з Черкас": з 9 березня ТЕТ повертає на екрани найгаласливішу родину країниВідео

Реклама
16:44

Війна закінчиться в найближчі місяці, але є умова — що вирішили на переговорах в ОАЕ

16:41

Курс валют 12 лютого різко зміниться: нові прогнози від НБУ

16:38

Китайський гороскоп на завтра 12 лютого: Драконам - самотність, Коням - страх

16:36

Українців закликали запастися водою: названо дату обстрілу

16:35

Як правильно сказати "рукавички": філолог здивувала несподіваною відповіддю

16:32

Що буде з цінами на продукти: українців попередили про нюанс через обстріли

16:20

Хто зробив з Путіна монстра і чому світу не буде після його смерті - командирВідео

16:07

"Віддати медаль росіянам": Різатдінова зробила заяву про скандал на Олімпіаді-2026

16:06

ЗСУ вперше збили рідкісний ворожий дрон зі штучним інтелектом: чим він небезпечний

15:48

"Закрита інформація": в Раді розкрили плани РФ на Україну та терміни закінчення війни

15:44

"Імла" повертається: в Голлівуді знімуть нову екранізацію книги Стівена Кінга

15:18

Старт у стрімінгу: обладнання для початківців і професіоналів, які хочуть почати трансляції новини компанії

15:17

Завжди будуть свіжі: як ніколи не помилятися з вибором яєць в магазині

15:11

"Від коханого": Мозгова похвалилася оригінальним подарунком від Аксельрода

15:05

"Вирвалося": Руслана пояснила свою агітацію під час нацвідбору за Lelѐka

14:49

Як розпізнати небезпечну прив’язаність у стосунках: 5 тривожних сигналів

14:46

Полетіли Кинджали: РФ запустила ракети, по всій країні тривога

14:23

Найдовша змія в історії: у Книзі рекордів Гіннеса показали дикого гіганта

14:20

Гороскоп Таро на завтра, 12 лютого: Скорпіону - гармонія, Леву - шлях вперед

14:13

"Справедливі правила гри": ВРУ схвалила відстрочку для контрактників 18-24 років

Реклама
14:12

Чому не можна ставити дзеркало навпроти ліжка - що кажуть прикмети

13:58

Підживлення дерев і кущів: чому досвідчені садівники роблять це саме взимку

13:51

Позбулася "милиць": актриса Тишкевич розповіла про важливе рішення

13:44

"Сім'я патріотів": загиблий у Богодухові батько був демобілізованим бійцем із ампутацієюФото

13:38

Собаку після чотирьох повернень забрали з притулку: реакція тварини розчулила

13:24

"Я не розбираюся": переможниця Нацвідбору не вибирала пісню на конкурсВідео

13:11

Статуя Діви Марії ожила на очах у натовпу: паломники зняли все на відео

12:50

НАБУ не має повертати державі ніякі корупційні кошти, – Кривонос шокував заявою

12:50

Коли Київ повернеться до комфортних графіків відключень: експерт назвав термін

12:48

Путіністка Дана Борисова поклала свою дочку в психіатричну лікарню

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти