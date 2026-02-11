Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Підняття тарифів на світло та тепло в Україні - в РНБО попередили українців

Юрій Берендій
11 лютого 2026, 18:30
531
Інформація про нібито підготовку до підвищення тарифів на електроенергію та тепло для населення є фейком, заявили в Центрі протидії дезінформації.
Підняття тарифів на світло та тепло в Україні - в РНБО попередили українців
В РНБО попередили українців про фейкові повідомленні щодо нібито підняття тарифів на опалення та електроенергію Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • В Україні не планують підвищувати тарифи на опалення та світло для населення
  • В Мережі поширюються фейкові повідомлення, які спростували в ЦПД

У мережі активно поширюються повідомлення про нібито підготовку до підвищення тарифів на електроенергію та тепло для українців, однак ця інформація не відповідає реальності. Про це заявили в Центрі протидії дезінформації при РНБОУ.

У ЦПД із посиланням на Міністерство енергетики пояснили, що мораторій на підвищення тарифів, запроваджений у 2022 році, продовжує діяти. Він залишатиметься чинним протягом воєнного стану та ще пів року після його завершення. Відтак тарифи на тепло, гарячу воду та газ для населення не змінюються, а питання їх підвищення наразі не розглядається.

відео дня
Підняття тарифів на світло та тепло в Україні - в РНБО попередили українців
/ Фото: Центр протидії дезінформації

"Щодо законопроєкту №13219, який згадується у маніпулятивних повідомленнях про "підвищення тарифів", — він спрямований на вдосконалення конкурентних умов виробництва "зеленої" енергії. Розрахунки з ВДЕ жодним чином не впливають на тарифи для населення, оскільки фіксована ціна для побутових споживачів забезпечується через механізм покладання спеціальних обов’язків на "Енергоатом" та "Укргідроенерго", що ніяк не пов’язано з підтримкою "зеленої" генерації", - йдеться у матеріалі.

Також у ЦПД наголосили, що можливі зміни для виробників відновлюваної енергетики не вплинуть на споживачів. Тому заяви про нібито намір перекласти борги перед виробниками ВДЕ на населення не мають під собою підстав.

Коли можуть підвищити тарифи на електроенергію - думка експерта

Як писав Главред, Україна зазнала масштабних збитків унаслідок прицільних атак Росії на енергетичну інфраструктуру. Ці втрати продовжують зростати й у перспективі позначаться на вартості електроенергії. Про це заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Він зазначив, що підвищення тарифів торкнеться як населення, так і бізнесу. За прогнозом економіста, у 2026 році насамперед зросте тариф для підприємств — ймовірно, у два етапи, аби мінімізувати різкий ціновий стрибок. Аналогічний підхід можуть застосувати і для населення, але вже після завершення війни.

"Ми повинні розуміти, що зростання ціни тарифів буде. Його не уникнути, тому що прямі економічні втрати від бомбардувань дуже великі. Енергетика - це дуже дорога справа, це дуже дороге обладнання, мережа, інфраструктура", - наголосив Новак.

Підняття тарифів на світло та тепло в Україні - в РНБО попередили українців
Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Тарифи для населення в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №13219 — його підтримали 247 народних депутатів. Як повідомляється на сайті парламенту, документ регулює сферу виробництва електроенергії та містить важливу поправку №764. Відповідно до неї, повноваження щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення передаються місцевим органам влади, зокрема обласним адміністраціям і Київській міській адміністрації.

Мобільний оператор Київстар також готується до підвищення вартості окремих тарифних планів. Подорожчання торкнеться, зокрема, пакетів "Київстар Комфорт 2018" та "LOVE UA Базовий". Очікується, що зміни набудуть чинності з 1 березня, а зростання вартості становитиме від 50 до 90 гривень.

Крім того, в Україні проведуть перерахунок комунальних платежів. Якщо через російські обстріли споживачі тимчасово залишалися без електроенергії, водопостачання чи тепла, вони не повинні оплачувати ці послуги за період їх фактичної відсутності. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Інші новини:

Про джерело: Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія.

Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

комунальні тарифи тарифи на електроенергію
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Коли скасують графіки відключень світла - названо "ідеальний сценарій"

Коли скасують графіки відключень світла - названо "ідеальний сценарій"

17:56Енергетика
Паузи не буде: експерт назвав, куди РФ готується перекинути 150-тисячний кулак

Паузи не буде: експерт назвав, куди РФ готується перекинути 150-тисячний кулак

17:55Фронт
Війна закінчиться в найближчі місяці, але є умова — що вирішили на переговорах в ОАЕ

Війна закінчиться в найближчі місяці, але є умова — що вирішили на переговорах в ОАЕ

16:44Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 11 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 12 лютого: Ракам - радісні новини, Дівам - подорож

Гороскоп на завтра 12 лютого: Ракам - радісні новини, Дівам - подорож

"Закрита інформація": в Раді розкрили плани РФ на Україну та терміни закінчення війни

"Закрита інформація": в Раді розкрили плани РФ на Україну та терміни закінчення війни

РФ може захопити три важливі міста в найближчі місяці - NYT

РФ може захопити три важливі міста в найближчі місяці - NYT

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 лютого (оновлюється)

Останні новини

19:31

"Огидно": Настя Каменських потрапила в новий скандал через свій вчинок

19:29

Ситуація із світлом для чотирьох міст найскладніша - в чому проблема

19:18

Слегла: Ада Роговцева розповіла про проблеми зі здоров'ям

19:14

Україна і РФ не підпишуть договір про мир: несподіваний прогноз завершення війни

19:13

Пухкі і рум'яні оладки без молока і яєць: найкращий рецепт

Україні доведеться жити з графіками відключень від 3 до 7 років - ХарченкоУкраїні доведеться жити з графіками відключень від 3 до 7 років - Харченко
19:10

Чому РФ провалить цифрову диктатуруПогляд

18:50

"Дедлайн" Трампа: названо точні терміни завершення війни в Україні

18:47

Мороз поступово відступає: якою буде погода у Дніпрі наприкінці тижня

18:30

Підняття тарифів на світло та тепло в Україні - в РНБО попередили українців

Реклама
18:21

Легкі макіяжі до Дня закоханих: 3 ідеї для побачення та тематичної фотосесіїВідео

18:17

"Сам викликав швидку": відомий український співак потрапив до лікарні з інфарктом

18:12

Ціни суттєво знизилися: в Україні подешевшав популярний вид м'яса

18:03

"Золота ера" добігає кінця: чому Винниківська тютюнова фабрика Козловського шукає інвестора

18:00

"Наша мета – запустити завод і повернути трудовий колектив": Горбуненко пояснив мотивацію АГТ до приватизації ОПЗ

17:56

Коли скасують графіки відключень світла - названо "ідеальний сценарій"

17:55

Паузи не буде: експерт назвав, куди РФ готується перекинути 150-тисячний кулак

17:45

Один трюк у будинку розганяє тепло за лічені хвилини: радіатори "кочегарять" на максимумВідео

17:14

На Полтавщину повертається довгоочікуване тепло: синоптики назвали дату

17:00

Найкращі парфуми на весну/літо-2026: ексклюзивне парфумерне "пророцтво"

16:52

Прем’єра 4 сезону "Ромео і Джульєтта з Черкас": з 9 березня ТЕТ повертає на екрани найгаласливішу родину країниВідео

Реклама
16:44

Війна закінчиться в найближчі місяці, але є умова — що вирішили на переговорах в ОАЕ

16:41

Курс валют 12 лютого різко зміниться: нові прогнози від НБУ

16:38

Китайський гороскоп на завтра 12 лютого: Драконам - самотність, Коням - страх

16:36

Українців закликали запастися водою: названо дату обстрілу

16:35

Як правильно сказати "рукавички": філолог здивувала несподіваною відповіддю

16:32

Що буде з цінами на продукти: українців попередили про нюанс через обстріли

16:20

Хто зробив з Путіна монстра і чому світу не буде після його смерті - командирВідео

16:07

"Віддати медаль росіянам": Різатдінова зробила заяву про скандал на Олімпіаді-2026

16:06

ЗСУ вперше збили рідкісний ворожий дрон зі штучним інтелектом: чим він небезпечний

15:48

"Закрита інформація": в Раді розкрили плани РФ на Україну та терміни закінчення війни

15:44

"Імла" повертається: в Голлівуді знімуть нову екранізацію книги Стівена Кінга

15:18

Старт у стрімінгу: обладнання для початківців і професіоналів, які хочуть почати трансляції новини компанії

15:17

Завжди будуть свіжі: як ніколи не помилятися з вибором яєць в магазині

15:11

"Від коханого": Мозгова похвалилася оригінальним подарунком від Аксельрода

15:05

"Вирвалося": Руслана пояснила свою агітацію під час нацвідбору за Lelѐka

14:49

Як розпізнати небезпечну прив’язаність у стосунках: 5 тривожних сигналів

14:46

Полетіли Кинджали: РФ запустила ракети, по всій країні тривога

14:23

Найдовша змія в історії: у Книзі рекордів Гіннеса показали дикого гіганта

14:20

Гороскоп Таро на завтра, 12 лютого: Скорпіону - гармонія, Леву - шлях вперед

14:13

"Справедливі правила гри": ВРУ схвалила відстрочку для контрактників 18-24 років

Реклама
14:12

Чому не можна ставити дзеркало навпроти ліжка - що кажуть прикмети

13:58

Підживлення дерев і кущів: чому досвідчені садівники роблять це саме взимку

13:51

Позбулася "милиць": актриса Тишкевич розповіла про важливе рішення

13:44

"Сім'я патріотів": загиблий у Богодухові батько був демобілізованим бійцем із ампутацієюФото

13:38

Собаку після чотирьох повернень забрали з притулку: реакція тварини розчулила

13:24

"Я не розбираюся": переможниця Нацвідбору не вибирала пісню на конкурсВідео

13:11

Статуя Діви Марії ожила на очах у натовпу: паломники зняли все на відео

12:50

НАБУ не має повертати державі ніякі корупційні кошти, – Кривонос шокував заявою

12:50

Коли Київ повернеться до комфортних графіків відключень: експерт назвав термін

12:48

Путіністка Дана Борисова поклала свою дочку в психіатричну лікарню

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти