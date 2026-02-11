Підняття тарифів на світло та тепло в Україні - в РНБО попередили українців

Інформація про нібито підготовку до підвищення тарифів на електроенергію та тепло для населення є фейком, заявили в Центрі протидії дезінформації.

https://glavred.net/ukraine/povyshenie-tarifov-na-svet-i-teplo-v-ukraine-v-snbo-predupredili-ukraincev-10739978.html Посилання скопійоване

В РНБО попередили українців про фейкові повідомленні щодо нібито підняття тарифів на опалення та електроенергію Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

В Україні не планують підвищувати тарифи на опалення та світло для населення

В Мережі поширюються фейкові повідомлення, які спростували в ЦПД

У мережі активно поширюються повідомлення про нібито підготовку до підвищення тарифів на електроенергію та тепло для українців, однак ця інформація не відповідає реальності. Про це заявили в Центрі протидії дезінформації при РНБОУ.

У ЦПД із посиланням на Міністерство енергетики пояснили, що мораторій на підвищення тарифів, запроваджений у 2022 році, продовжує діяти. Він залишатиметься чинним протягом воєнного стану та ще пів року після його завершення. Відтак тарифи на тепло, гарячу воду та газ для населення не змінюються, а питання їх підвищення наразі не розглядається.

відео дня

/ Фото: Центр протидії дезінформації

"Щодо законопроєкту №13219, який згадується у маніпулятивних повідомленнях про "підвищення тарифів", — він спрямований на вдосконалення конкурентних умов виробництва "зеленої" енергії. Розрахунки з ВДЕ жодним чином не впливають на тарифи для населення, оскільки фіксована ціна для побутових споживачів забезпечується через механізм покладання спеціальних обов’язків на "Енергоатом" та "Укргідроенерго", що ніяк не пов’язано з підтримкою "зеленої" генерації", - йдеться у матеріалі.

Також у ЦПД наголосили, що можливі зміни для виробників відновлюваної енергетики не вплинуть на споживачів. Тому заяви про нібито намір перекласти борги перед виробниками ВДЕ на населення не мають під собою підстав.

Коли можуть підвищити тарифи на електроенергію - думка експерта

Як писав Главред, Україна зазнала масштабних збитків унаслідок прицільних атак Росії на енергетичну інфраструктуру. Ці втрати продовжують зростати й у перспективі позначаться на вартості електроенергії. Про це заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Він зазначив, що підвищення тарифів торкнеться як населення, так і бізнесу. За прогнозом економіста, у 2026 році насамперед зросте тариф для підприємств — ймовірно, у два етапи, аби мінімізувати різкий ціновий стрибок. Аналогічний підхід можуть застосувати і для населення, але вже після завершення війни.

"Ми повинні розуміти, що зростання ціни тарифів буде. Його не уникнути, тому що прямі економічні втрати від бомбардувань дуже великі. Енергетика - це дуже дорога справа, це дуже дороге обладнання, мережа, інфраструктура", - наголосив Новак.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Тарифи для населення в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №13219 — його підтримали 247 народних депутатів. Як повідомляється на сайті парламенту, документ регулює сферу виробництва електроенергії та містить важливу поправку №764. Відповідно до неї, повноваження щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення передаються місцевим органам влади, зокрема обласним адміністраціям і Київській міській адміністрації.

Мобільний оператор Київстар також готується до підвищення вартості окремих тарифних планів. Подорожчання торкнеться, зокрема, пакетів "Київстар Комфорт 2018" та "LOVE UA Базовий". Очікується, що зміни набудуть чинності з 1 березня, а зростання вартості становитиме від 50 до 90 гривень.

Крім того, в Україні проведуть перерахунок комунальних платежів. Якщо через російські обстріли споживачі тимчасово залишалися без електроенергії, водопостачання чи тепла, вони не повинні оплачувати ці послуги за період їх фактичної відсутності. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Інші новини:

Про джерело: Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред