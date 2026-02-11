Україна і РФ не підпишуть договір про мир: несподіваний прогноз завершення війни

Історія свідчить, що навіть прямий договір між сторонами конфлікту може бути необов'язковим, каже Віталій Кулик.

Важливе із заяв Кулика:

Динаміка переговорів про припинення війни в Україні буде прив'язана до "великих" переговорів

Спочатку з'являться домовленості між Україною і США, а потім між РФ і США

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив про те, що динаміка переговорів про припинення війни в Україні буде прив'язана до "великих" переговорів – між Китаєм і США, між Росією і США.

"Вони, в свою чергу, будуть корелювати з тим, що відбувається в українському переговорному треку. Технічно ж переговори будуть просуватися через конкретні, прикладні кейси. Я вже бачу, що сторони готові до такого руху", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що все буде спиратися на два ключові питання:

Перше - це оформлення територіальних претензій Росії і наша позиція щодо територій.

- це оформлення територіальних претензій Росії і наша позиція щодо територій. Друге – питання внутрішнього суверенітету України, зокрема недопущення будь-яких можливостей для Росії висувати претензії до нашого внутрішньополітичного процесу.

Співрозмовник вважає, що логіка переговорного процесу зараз виглядає так: спочатку з'являються домовленості між Україною і Сполученими Штатами, між Росією і Сполученими Штатами, а далі, швидше за все, будуть документи за участю європейців – між Європою і США, Європою і Україною, Європою і Росією.

"І вже як наслідок усього цього може з'явитися протокол або інший документ між Україною і Росією – якщо він взагалі буде потрібен. Адже історія свідчить, що навіть прямий договір між сторонами конфлікту може бути необов'язковим, якщо існує набір інших документів, що фіксують досягнуті домовленості. Тобто ми можемо і не отримати класичної мирної угоди з підписами України та Росії", – додав Кулик.

Пекін тримає дистанцію: експерт про фінансові можливості РФ

Економіст Віталій Шапран проаналізував, чи зможе Росія знайти зовнішні кошти для продовження війни в 2026 році. За його оцінкою, у Москви майже не залишилося реальних варіантів запозичень за кордоном: такі країни, як КНДР, Іран або Еритрея, просто не мають необхідних ресурсів. Китай, хоча і отримує вигоду від співпраці з РФ і, ймовірно, причетний до передачі окремих технологій, вважає за краще діяти обережно і не виявляє готовності надавати Росії кредити.

Раніше в Євросоюзі висунули дві вимоги Китаю щодо війни Росії проти України. Підтримка Китаєм розв'язаної Росією війни з Україною негативно впливає на відносини Пекіна і Брюсселя, сказав глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

Нагадаємо, раніше НАТО назвало Китай вирішальним фактором російсько-української війни. Альянс закликав Пекін припинити матеріальну і політичну підтримку Москви.

Як повідомлялося раніше, Китай не буде стояти на боці Росії, сказав глава МЗС України. Водночас Пекін не буде підтримувати Київ. Китайська держава буде відстоювати тільки свої інтереси, вважає дипломат.

Про персону: Віталій Кулик Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

