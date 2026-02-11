Рус
Україна і РФ не підпишуть договір про мир: несподіваний прогноз завершення війни

Олексій Тесля
11 лютого 2026, 19:14
Історія свідчить, що навіть прямий договір між сторонами конфлікту може бути необов'язковим, каже Віталій Кулик.
переговори в Абу-Дабі
З'явився новий прогноз щодо мирних переговорів

Важливе із заяв Кулика:

  • Динаміка переговорів про припинення війни в Україні буде прив'язана до "великих" переговорів
  • Спочатку з'являться домовленості між Україною і США, а потім між РФ і США

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив про те, що динаміка переговорів про припинення війни в Україні буде прив'язана до "великих" переговорів – між Китаєм і США, між Росією і США.

"Вони, в свою чергу, будуть корелювати з тим, що відбувається в українському переговорному треку. Технічно ж переговори будуть просуватися через конкретні, прикладні кейси. Я вже бачу, що сторони готові до такого руху", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що все буде спиратися на два ключові питання:

  • Перше - це оформлення територіальних претензій Росії і наша позиція щодо територій.
  • Друге – питання внутрішнього суверенітету України, зокрема недопущення будь-яких можливостей для Росії висувати претензії до нашого внутрішньополітичного процесу.

Співрозмовник вважає, що логіка переговорного процесу зараз виглядає так: спочатку з'являються домовленості між Україною і Сполученими Штатами, між Росією і Сполученими Штатами, а далі, швидше за все, будуть документи за участю європейців – між Європою і США, Європою і Україною, Європою і Росією.

Україна і РФ не підпішуть договір про мир: несподіваний прогноз завершення війни
/ Інфографіка: Главред

"І вже як наслідок усього цього може з'явитися протокол або інший документ між Україною і Росією – якщо він взагалі буде потрібен. Адже історія свідчить, що навіть прямий договір між сторонами конфлікту може бути необов'язковим, якщо існує набір інших документів, що фіксують досягнуті домовленості. Тобто ми можемо і не отримати класичної мирної угоди з підписами України та Росії", – додав Кулик.

Пекін тримає дистанцію: експерт про фінансові можливості РФ

Економіст Віталій Шапран проаналізував, чи зможе Росія знайти зовнішні кошти для продовження війни в 2026 році. За його оцінкою, у Москви майже не залишилося реальних варіантів запозичень за кордоном: такі країни, як КНДР, Іран або Еритрея, просто не мають необхідних ресурсів. Китай, хоча і отримує вигоду від співпраці з РФ і, ймовірно, причетний до передачі окремих технологій, вважає за краще діяти обережно і не виявляє готовності надавати Росії кредити.

Раніше в Євросоюзі висунули дві вимоги Китаю щодо війни Росії проти України. Підтримка Китаєм розв'язаної Росією війни з Україною негативно впливає на відносини Пекіна і Брюсселя, сказав глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

Нагадаємо, раніше НАТО назвало Китай вирішальним фактором російсько-української війни. Альянс закликав Пекін припинити матеріальну і політичну підтримку Москви.

Як повідомлялося раніше, Китай не буде стояти на боці Росії, сказав глава МЗС України. Водночас Пекін не буде підтримувати Київ. Китайська держава буде відстоювати тільки свої інтереси, вважає дипломат.

Про персону: Віталій Кулик

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Шквали, сніг та лавини: Україну накриває штормова погода

Шквали, сніг та лавини: Україну накриває штормова погода

19:45Синоптик
Коли скасують графіки відключень світла - названо "ідеальний сценарій"

Коли скасують графіки відключень світла - названо "ідеальний сценарій"

17:56Енергетика
Паузи не буде: експерт назвав, куди РФ готується перекинути 150-тисячний кулак

Паузи не буде: експерт назвав, куди РФ готується перекинути 150-тисячний кулак

17:55Фронт
Карта Deep State онлайн за 11 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 12 лютого: Ракам - радісні новини, Дівам - подорож

Гороскоп на завтра 12 лютого: Ракам - радісні новини, Дівам - подорож

"Закрита інформація": в Раді розкрили плани РФ на Україну та терміни закінчення війни

"Закрита інформація": в Раді розкрили плани РФ на Україну та терміни закінчення війни

РФ може захопити три важливі міста в найближчі місяці - NYT

РФ може захопити три важливі міста в найближчі місяці - NYT

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 лютого (оновлюється)

19:45

Шквали, сніг та лавини: Україну накриває штормова погода

19:31

"Огидно": Настя Каменських потрапила в новий скандал через свій вчинок

19:29

Ситуація із світлом для чотирьох міст найскладніша - в чому проблема

19:18

Слегла: Ада Роговцева розповіла про проблеми зі здоров'ям

19:14

Україна і РФ не підпишуть договір про мир: несподіваний прогноз завершення війни

Україні доведеться жити з графіками відключень від 3 до 7 років - Харченко
19:13

Пухкі і рум'яні оладки без молока і яєць: найкращий рецепт

19:10

Чому РФ провалить цифрову диктатуруПогляд

18:50

"Дедлайн" Трампа: названо точні терміни завершення війни в Україні

18:47

Мороз поступово відступає: якою буде погода у Дніпрі наприкінці тижня

18:30

Підняття тарифів на світло та тепло в Україні - в РНБО попередили українців

18:21

Легкі макіяжі до Дня закоханих: 3 ідеї для побачення та тематичної фотосесіїВідео

18:17

"Сам викликав швидку": відомий український співак потрапив до лікарні з інфарктом

18:12

Ціни суттєво знизилися: в Україні подешевшав популярний вид м'яса

18:03

"Золота ера" добігає кінця: чому Винниківська тютюнова фабрика Козловського шукає інвестора

18:00

"Наша мета – запустити завод і повернути трудовий колектив": Горбуненко пояснив мотивацію АГТ до приватизації ОПЗ

17:56

Коли скасують графіки відключень світла - названо "ідеальний сценарій"

17:55

Паузи не буде: експерт назвав, куди РФ готується перекинути 150-тисячний кулак

17:45

Один трюк у будинку розганяє тепло за лічені хвилини: радіатори "кочегарять" на максимумВідео

17:14

На Полтавщину повертається довгоочікуване тепло: синоптики назвали дату

17:00

Найкращі парфуми на весну/літо-2026: ексклюзивне парфумерне "пророцтво"

16:52

Прем’єра 4 сезону "Ромео і Джульєтта з Черкас": з 9 березня ТЕТ повертає на екрани найгаласливішу родину країниВідео

16:44

Війна закінчиться в найближчі місяці, але є умова — що вирішили на переговорах в ОАЕ

16:41

Курс валют 12 лютого різко зміниться: нові прогнози від НБУ

16:38

Китайський гороскоп на завтра 12 лютого: Драконам - самотність, Коням - страх

16:36

Українців закликали запастися водою: названо дату обстрілу

16:35

Як правильно сказати "рукавички": філолог здивувала несподіваною відповіддю

16:32

Що буде з цінами на продукти: українців попередили про нюанс через обстріли

16:20

Хто зробив з Путіна монстра і чому світу не буде після його смерті - командирВідео

16:07

"Віддати медаль росіянам": Різатдінова зробила заяву про скандал на Олімпіаді-2026

16:06

ЗСУ вперше збили рідкісний ворожий дрон зі штучним інтелектом: чим він небезпечний

15:48

"Закрита інформація": в Раді розкрили плани РФ на Україну та терміни закінчення війни

15:44

"Імла" повертається: в Голлівуді знімуть нову екранізацію книги Стівена Кінга

15:18

Старт у стрімінгу: обладнання для початківців і професіоналів, які хочуть почати трансляції новини компанії

15:17

Завжди будуть свіжі: як ніколи не помилятися з вибором яєць в магазині

15:11

"Від коханого": Мозгова похвалилася оригінальним подарунком від Аксельрода

15:05

"Вирвалося": Руслана пояснила свою агітацію під час нацвідбору за Lelѐka

14:49

Як розпізнати небезпечну прив’язаність у стосунках: 5 тривожних сигналів

14:46

Полетіли Кинджали: РФ запустила ракети, по всій країні тривога

14:23

Найдовша змія в історії: у Книзі рекордів Гіннеса показали дикого гіганта

14:20

Гороскоп Таро на завтра, 12 лютого: Скорпіону - гармонія, Леву - шлях вперед

14:13

"Справедливі правила гри": ВРУ схвалила відстрочку для контрактників 18-24 років

14:12

Чому не можна ставити дзеркало навпроти ліжка - що кажуть прикмети

13:58

Підживлення дерев і кущів: чому досвідчені садівники роблять це саме взимку

13:51

Позбулася "милиць": актриса Тишкевич розповіла про важливе рішення

13:44

"Сім'я патріотів": загиблий у Богодухові батько був демобілізованим бійцем із ампутацієюФото

13:38

Собаку після чотирьох повернень забрали з притулку: реакція тварини розчулила

13:24

"Я не розбираюся": переможниця Нацвідбору не вибирала пісню на конкурсВідео

13:11

Статуя Діви Марії ожила на очах у натовпу: паломники зняли все на відео

12:50

НАБУ не має повертати державі ніякі корупційні кошти, – Кривонос шокував заявою

12:50

Коли Київ повернеться до комфортних графіків відключень: експерт назвав термін

