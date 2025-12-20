Розвідка США підтвердила, що Путін планує нове вторгнення, - Reuters

Звіти розвідки разюче відрізняються від картини, яку малюють президент США Дональд Трамп і його команда.

Розвідка США підтвердила, що Путін планує нове вторгнення

Путін не має наміру зупинятися на Україні

Які країни під прицілом диктатора

У звітах розвідки США йдеться, що диктатору Володимиру Путіну потрібна вся Україна, і не тільки вона. Йдеться про план з повернення під вплив Москви всіх територій колишнього СРСР.

Про це пише Reuters із посиланням на шість джерел, знайомих із даними американської розвідки.

Видання зазначає, що звіти розвідки разюче відрізняються від картини, яку малюють президент США Дональд Трамп і його команда: прагнучи швидкого врегулювання в Україні, вони на публіку розповідають, як сильно Путін хоче миру.

За даними одного зі співрозмовників Reuters, найновіший звіт розвідки датується кінцем вересня.

Дані значною мірою збігаються з даними європейських розвідувальних служб: у Кремлі бажають отримати всю Україну, а також території інших колишніх країн радянського блоку, включно з нинішніми членами НАТО.

"Розвідувальні дані завжди вказували на те, що Путін хоче більшого. Європейці переконані в цьому. Поляки абсолютно переконані в цьому. Країни Балтії вважають себе першими [в черзі на російське вторгнення]", - сказав Reuters демократ Майк Квіглі, член Комітету з розвідки в Палаті представників Конгресу США.

